വിജയവഴിയിൽ കാനറികൾ; കുഞ്ഞയുടെ ഇരട്ടഗോളിൽ മഞ്ഞപ്പടയ്ക്ക് തകർപ്പൻ ജയം (3-0)text_fields
ഫിലാഡൽഫിയ: ലോകകപ്പിൽ ആദ്യമത്സരം സമനില വഴങ്ങിയതിന്റെ നിരാശ തീർക്കാനിറങ്ങിയ ബ്രസീലിന് രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ആധികാരികജയം. ഗ്രൂപ്പ് സി-യിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഹെയ്ത്തിക്കെതിരെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് കാനറികൾ വിജയം കുറിച്ചത്. ജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതാവാനും ബ്രസീലിനായി. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മൊറോക്കോയോട് സമനില വഴങ്ങിയ ബ്രസീൽ, ഈ മത്സരത്തിൽ ഉജ്ജ്വല ഫോമിലാണ് കളിച്ചത്.
ആദ്യ മിനിറ്റുകൾ മുതൽക്കേ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച ബ്രസീൽ, 23-ാം മിനിറ്റിൽ ആദ്യ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന്റെ ശക്തമായ ഷോട്ട് ഹെയ്ത്തി ഗോൾകീപ്പർ തടുത്തെങ്കിലും, പന്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന അവസരം മുതലെടുത്ത് മാത്യുസ് കുഞ്ഞ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. ഈ ഗോളോടെ ബ്രസീൽ കളിയിൽ മേൽക്കൈ നേടി. 36-ാം മിനിറ്റിൽ വിനീഷ്യസിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു ത്രൂ-പാസ് സ്വീകരിച്ച കുഞ്ഞ, തന്റെ ഇടംകാലുകൊണ്ട് മനോഹരമായൊരു ഷോട്ടിലൂടെ ഹെയ്ത്തി ഗോൾവലയിൽ പന്തെത്തിച്ച് ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി.
ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ (45+3') ലൂക്കാസ് പക്വേറ്റ നൽകിയ അതിമനോഹരമായ പാസ് സ്വീകരിച്ച വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ, ഹെയ്ത്തി ഗോൾകീപ്പറെയും പ്രതിരോധത്തെയും കാഴ്ചക്കാരാക്കി മൂന്നാം ഗോളും നേടി. ഇതോടെ ബ്രസീൽ കളിയിൽ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ബ്രസീൽ ആക്രമണത്തിന്റെ മൂർച്ച കൂട്ടി. ഗബ്രിയേൽ മാർട്ടിനെല്ലിയിലൂടെയും ബ്രസീൽ ഗോൾ നേടാൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഹെയ്ത്തിയുടെ പ്രതിരോധം ഒത്തുപിടിച്ചു. 70-ാം മിനിറ്റിൽ മാർട്ടിനെല്ലിയുടെ ഒരു പവർഫുൾ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ തട്ടി തെറിച്ചത് ബ്രസീലിന് നാലാം ഗോൾ നിഷേധിച്ചു.
മത്സരത്തിലുടനീളം പന്ത് കൈവശം വെച്ചും പാസിങ് ഗെയിമിലൂടെയും ബ്രസീൽ ഹെയ്ത്തിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. സൂപ്പർ താരം റാഫിഞ്ഞയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത് ആരാധകർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും, ഗൗരവകരമായ പരിക്കല്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഈ വിജയത്തോടെ ബ്രസീൽ നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് കൂടുതൽ അടുത്തു. ജൂൺ 24-ന് സ്കോട്ലൻഡിനെതിരെയാണ് ബ്രസീലിന്റെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരം. ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ ബ്രസീലിന് ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായി പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറാം.
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