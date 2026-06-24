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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 8:28 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 8:28 AM IST

    പൊരുതിവീണ് പനാമ; ക്രൊയേഷ്യക്ക് ജീവശ്വാസം

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    നിർണായക പോരാട്ടത്തിൽ ക്രൊയേഷ്യക്ക് ഒരുഗോൾ ജയം
    പൊരുതിവീണ് പനാമ; ക്രൊയേഷ്യക്ക് ജീവശ്വാസം
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    ടൊറന്റോ: ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായെങ്കിലും തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ച് പനാമ മടങ്ങുന്നു. ടൊറന്റോയിൽ നടന്ന നിർണ്ണായക ഗ്രൂപ്പ് എൽ മത്സരത്തിൽ, പനാമയെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് മറികടന്നുകൊണ്ട് ക്രൊയേഷ്യ തങ്ങളുടെ നോക്കൗട്ട് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി. മത്സരത്തിന്റെ 54-ാം മിനിറ്റിൽ ആന്റെ ബുഡിമിറാണ് ക്രൊയേഷ്യയുടെ വിജയഗോൾ നേടിയത്.

    തുടക്കം മുതൽ ആക്രമണാത്മക ഫുട്ബോളാണ് പനാമ പുറത്തെടുത്തത്. ക്രൊയേഷ്യയുടെ പ്രതിരോധനിരയെ പലതവണ വട്ടംകറക്കാൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ മാർട്ടിനസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പനാമ നിരയ്ക്ക് സാധിച്ചു. എന്നാൽ, കൃത്യമായ അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ജോസിപ് സ്റ്റാനിസിച്ചിന്റെ മനോഹരമായ പാസിൽ നിന്ന് ഹെഡറിലൂടെ ബുഡിമിർ വലകുലുക്കിയതോടെ ക്രൊയേഷ്യ മത്സരത്തിൽ പിടിമുറുക്കി.

    ക്രൊയേഷ്യയുടെ വിജയത്തിൽ ഗോൾകീപ്പർ ഡൊമിനിക് ലിവക്കോവിച്ചിന്റെ പ്രകടനം നിർണ്ണായകമായി. 2022 ലോകകപ്പിലെ ബ്രസീലിനെതിരായ പ്രകടനം ആവർത്തിച്ച ലിവക്കോവിച്ച്, പനാമയുടെ പല മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങളും തകർത്തു. ജോസ് ലൂയിസ് റോഡ്രിഗസിന്റെ ഹെഡറും അമീർ മുറില്ലോയുടെ ഷോട്ടുകളും ലിവക്കോവിച്ച് അവിശ്വസനീയമായി തടഞ്ഞിട്ടു.

    മത്സരത്തിൽ ക്രൊയേഷ്യയേക്കാൾ മികച്ച കണക്കുകൾ പനാമയുടേതായിരുന്നു. എട്ട് ഷോട്ടുകളാണ് പനാമ ഉതിർത്തത്, അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. എന്നാൽ, ഫിനിഷിംഗിലെ പോരായ്മകൾ പനാമയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ഈ തോൽവിയോടെ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പനാമ പുറത്തായി. അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അഭിമാനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിനാണ് അവർ ഇനി ഇറങ്ങുന്നത്.

    അതേസമയം, ഈ വിജയത്തോടെ ക്രോയേഷ്യ നോക്കൗട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ ഘാനയ്‌ക്കെതിരായ അവസാന മത്സരത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് എൽ-ൽ ഘാനയ്‌ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന പോരാട്ടം ഒരു 'ഡൂ ഓർ ഡൈ' മത്സരമായി മാറും.

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    TAGS:footballcroatiaPanamaDominik LivakovicFIFA World Cup 2026Footbal News
    News Summary - Brave Panama Eliminated as Croatia Grinds Out Narrow World Cup Win
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