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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 6 July 2026 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 6 July 2026 8:16 AM IST

    കോട്ടയത്തെ മത്തായിമാരും ഫ്രാൻസിലെ ഫുട്ബാളർമാരും

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    ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യി​രി​ക്കാം ലോ​ക​ക​പ്പ്. ഓ​രോ രാ​ജ്യ​ത്തി​നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​താ​ക ലോ​ക​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം. എ​ന്നാ​ൽ, ര​സ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു ഐ​റ​ണി പോ​ലെ ദേ​ശീ​യ​ത​യെ അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം കൂ​ടി​യാ​കു​ന്നു അ​ത്.
    കോട്ടയത്തെ മത്തായിമാരും ഫ്രാൻസിലെ ഫുട്ബാളർമാരും
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    കോ​ട്ട​യ​ത്ത് എ​ത്ര മ​ത്താ​യി​മാ​രു​ണ്ട് എ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ച​ത് പ്ര​ശ​സ്ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ജോ​ൺ ഏ​ബ്ര​ഹാ​മാ​ണ്. ചോ​ദി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ക​ഥ​യും എ​ഴു​തി ജോ​ൺ. ടെ​ലി​ഫോ​ൺ ഡ​യ​റ​ക്ട​റി​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ കോ​ട്ട​യ​ത്ത് ത​ന്റെ അ​തേ പേ​രു​ള്ള 917 പേ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന ഒ​രു മ​ത്താ​യി​യു​ടെ ക​ഥ​യാ​ണ​ത്.

    ഓ​രോ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​മ്പോ​ഴും ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തും സ​മാ​ന​മാ​യ ഒ​രു ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്- ഫ്രാ​ൻ​സി​ൽ നി​ന്നി​പ്പോ​ൾ എ​ത്ര​പേ​ർ ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്? ജോ​ണി​ന്റെ മ​ത്താ​യി​യെ​പ്പോ​ലെ ന്യൂ​യോ​ർ​ക് ടൈം​സി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ദ ​അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് പോ​ർ​ട്ട​ൽ അ​തി​നു​ത്ത​രം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 99 പേ​ർ! അ​തി​ൽ 23 പേ​ർ ഫ്രാ​ൻ​സ് ടീ​മി​ൽ ത​ന്നെ. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഫ്ര​ഞ്ച് കോ​ള​നി​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ൽ​ജീ​രി​യ (13), ഹെ​യ്തി (12), ഡി.​ആ​ർ.​കോം​ഗോ (11), സെ​ന​ഗാ​ൾ (10), ഐ​വ​റി കോ​സ്റ്റ് (8), തു​നീ​ഷ്യ (7), മൊ​റോ​ക്കോ (6) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നീ​ളു​ന്നു അ​ത്. അ​തി​ൽ ത​ന്നെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഫ്ര​ഞ്ച് ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ പാ​രി​സി​ലും പ്രാ​ന്ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി ജ​നി​ച്ച​വ​രാ​ണ്. പാ​രി​സ് ലോ​ക ഫാ​ഷ​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​നം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഫു​ട്ബാ​ള​ർ​മാ​രു​ള്ള ലോ​ക ന​ഗ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ്!

    ആ​ന​ന്ദി​നെ വ​ള​ർ​ത്തി​യ സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ൻ

    2012ൽ ​മോ​സ്കോ​യി​ൽ വെ​ച്ചു ന​ട​ന്ന ലോ​ക ചെ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ജേ​താ​വാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ ആ​ന​ന്ദി​നും എ​തി​രാ​ളി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ ബോ​റി​സ് ഗെ​ൽ​ഫ​ൻ​ഡി​നും റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ വി​രു​ന്നു ന​ൽ​കി. സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട താ​ൽ ചെ​സ് ക്ല​ബി​ലാ​ണ് താ​ൻ ചെ​സ് ക​ളി​ച്ചു​പ​ഠി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന് ആ​ന​ന്ദ് പു​ടി​നോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു. റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി​യി​ങ്ങ​നെ: ഓ​ഹോ, അ​പ്പോ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ എ​തി​രാ​ളി​യെ ഞ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ല്ലേ..!

    പു​ടി​ൻ ചോ​ദി​ച്ച ഈ ​ചോ​ദ്യം ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നു ചോ​ദി​ക്കാ​വു​ന്ന ഒ​ട്ടേ​റെ പേ​ർ ഈ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ലു​ണ്ട്. അ​തി​ലൊ​രാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ബ്ര​സീ​ലി​നെ വി​റ​പ്പി​ച്ച മൊ​റോ​ക്കോ​യു​ടെ മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ലെ പ​തി​നെ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ അ​യ്യൂ​ബ് ബു​വാ​ദി​യാ​ണ്. ഫ്ര​ഞ്ച് ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ ന​ഴ്സ​റി എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക്ലെ​യ​ർ​ഫൊ​ണ്ടെ​യ്ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ സെ​ന്റ​റി​ൽ പ​യ​റ്റി​ത്തെ​ളി​ഞ്ഞ അ​നേ​കം വി​ദേ​ശ താ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​ണ് ബു​വാ​ദി. വി​വി​ധ പ്രാ​യ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​നു വേ​ണ്ടി ക​ളി​ച്ച് അ​ണ്ട​ർ-21 ഫ്ര​ഞ്ച് ടീ​മി​ന്റെ ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യി​രി​ക്ക​വെ​യാ​ണ് ബു​വാ​ദി​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ മൊ​റോ​ക്കോ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ വ​ലി​യൊ​രു ഓ​ഫ​ർ വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ടീ​മി​ലേ​ക്കു വ​ന്നാ​ൽ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ക​ളി​ക്കാം!

    ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ ലോ​ക​ക​പ്പ് ടീ​മി​ൽ സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല എ​ന്നു​റ​പ്പാ​യ​തോ​ടെ ബു​വാ​ദി ആ ​ഓ​ഫ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ത​ന്റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ജ​ന്മ​നാ​ടി​നു വേ​ണ്ടി ക​ളി​ക്കു​ക എ​ന്ന വൈ​കാ​രി​ക കാ​ര​ണ​വും അ​തി​നു പി​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​നേ​ക്കാ​ളേ​റെ ബു​വാ​ദി​യെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​ത് മ​റ്റൊ​ന്നാ​ണ്. ഫ്രാ​ൻ​സി​നെ​പ്പോ​ലെ ലോ​ക​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ടീ​മാ​ണ് മൊ​റോ​ക്കോ​യും എ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ അ​ത്. 2022 ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ ക​ളി​ച്ച ശേ​ഷം ഒ​രി​ക്ക​ലും ഫി​ഫ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ നി​ന്നു പു​റ​ത്താ​യി​ട്ടി​ല്ല മൊ​റോ​ക്കോ. മൊ​റോ​ക്കോ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ക​ളി​ച്ചാ​ലും ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടാം എ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ബു​വാ​ദി റ​ബാ​ത്തി​ലേ​ക്കു വി​മാ​നം ക​യ​റു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ആ ​വി​ശ്വാ​സം സ​ത്യ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സാ​ർ​വ​ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷം

    ഫ്രാ​ൻ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഈ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ർ ജ​നി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്ന രാ​ജ്യം നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സാ​ണ് (67). ജ​ർ​മ​നി (50), ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് (47), സ്വീ​ഡ​ൻ, സ്പെ​യി​ൻ, ബ​ൽ​ജി​യം (36), ഓ​സ്ട്രി​യ (31), സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് (30) എ​ന്നീ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ പ​ത്തി​ൽ യൂ​റോ​പ്പി​ൽ നി​ന്ന​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രേ​യൊ​രു രാ​ജ്യ​മേ​യു​ള്ളൂ-​അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന. പൂ​ർ​വി​ക​രു​ടെ നാ​ടി​നെ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജ​നി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തെ​യോ വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വൈ​കാ​രി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​മു​ണ്ട്. സ്വീ​ഡി​ഷ് സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ യാ​സി​ൻ അ​യാ​രി അ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തു​നീ​ഷ്യ​ക്കെ​തി​രെ ര​ണ്ടു ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ ശേ​ഷം അ​യാ​രി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യ​ല്ല ചെ​യ്ത​ത്. മു​ട്ടു​കു​ത്തി​നി​ന്ന് കൈ​കൂ​പ്പു​ക​യാ​ണ്. ത​ന്റെ പി​താ​വി​ന്റെ ജ​ന്മ​നാ​ടി​നോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

    ബു​വാ​ദി​യും അ​യാ​രി​യു​മെ​ല്ലാം വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ന്ന​ത് ഒ​രു കാ​ര്യം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യി​രി​ക്കാം ലോ​ക​ക​പ്പ്. ഓ​രോ രാ​ജ്യ​ത്തി​നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​താ​ക ലോ​ക​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം. എ​ന്നാ​ൽ, ര​സ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു ഐ​റ​ണി പോ​ലെ ദേ​ശീ​യ​ത​യെ തീ​ർ​ത്തും അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം കൂ​ടി​യാ​കു​ന്നു അ​ത്!

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    TAGS:franceMigrationFIFA World Cup 2026
    News Summary - Beyond Borders: How France and Global Migration Shape the World Cup Squads
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