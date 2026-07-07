അമേരിക്കക്കെതിരെ ബെൽജിയത്തിന് ലീഡ്; ആദ്യപകുതിയിൽ 2-1 ന് മുന്നിൽ

അമേരിക്കക്കെതിരെ ബെൽജിയത്തിന് ലീഡ്; ആദ്യപകുതിയിൽ 2-1 ന് മുന്നിൽtext_fields
സിയാറ്റിൽ: ലോകകപ്പ് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ ബെൽജിയത്തിനെതിരെ നിർണായക പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയ ആതിഥേയരായ അമേരിക്ക ആദ്യ പകുതിയിൽ പതറുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ബെൽജിയമാണ് മുന്നിൽ. കളിക്കളത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കളത്തിന് പുറത്തെ വിവാദങ്ങളാൽ ശ്രദ്ധേയമായ മത്സരത്തിൽ, ബെൽജിയൻ താരം ചാൾസ് ഡി കെറ്റെലെയറുടെ ഇരട്ടഗോളുകളാണ് ആതിഥേയരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ 9-ാം മിനിറ്റിൽ അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് ഡി കെറ്റെലെയർ ബെൽജിയത്തിന് ലീഡ് നൽകി. തുടർന്ന് 31-ാം മിനിറ്റിൽ മലിക് ടിൽമാന്റെ തകർപ്പൻ ഫ്രീ-കിക്കിലൂടെ അമേരിക്ക ഒപ്പമെത്തിയെങ്കിലും, തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ തന്നെ (33-ാം മിനിറ്റ്) ലിയാൻഡ്രോ ട്രോസാർഡിന്റെ ക്രോസിൽ നിന്ന് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ഡി കെറ്റെലെയർ വീണ്ടും വല കുലുക്കി ബെൽജിയത്തെ മുന്നിലെത്തിച്ചു.
മത്സരത്തിന് മുൻപ് അമേരിക്കൻ താരം ഫോലാരിൻ ബലോഗന്റെ റെഡ് കാർഡ് ഫിഫ റദ്ദാക്കിയത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ബെൽജിയം അപ്പീൽ നൽകുകയും ഉന്നതതല ഇടപെടലുകൾ നടക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും താരത്തിന് കളിക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രൗണ്ടിലെ മോശം പ്രകടനത്തിൽ അമേരിക്കൻ കോച്ച് മൗറീഷ്യോ പോച്ചെറ്റിനോ കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ്. ബെൽജിയം താരം അമാദു ഒനാനയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ് പുറത്തുപോയത് മാത്രമാണ് ബെൽജിയത്തിന് തിരിച്ചടിയായത്. ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവർ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ സ്പെയിനുമായി ഏറ്റുമുട്ടും.
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