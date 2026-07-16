തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ല; ഇത് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ കാൽപന്ത് കാവ്യം

തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ല; ഇത് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ കാൽപന്ത് കാവ്യംtext_fields
തീർന്നെന്നും തളർന്നെന്നും ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരവില്ലെന്നും കാൽപന്ത് ലോകം വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ, ആ ചാരക്കൂനയിൽ നിന്ന് അഗ്നിചിറകുകൾ കുടഞ്ഞുണരുന്ന ഒരു മാന്ത്രികശക്തിയുണ്ട് ഈ അർജന്റീനയ്ക്ക്. അത് വെറുമൊരു കളിയല്ല, മരണത്തിന്റെ ചക്രവാത ചുഴിയിൽ നിന്ന് ശ്വാസവും ജീവനും തിരിച്ചുപിടിക്കുന്ന പോരാളികളുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ മഹാകാവ്യമാണ്. മൈതാന മധ്യത്തിൽ പിഴവുകൾ പറ്റി വീഴുമ്പോഴും, കാൽപ്പാദങ്ങളിലെ കനലണയാതെ അവർ പച്ചപ്പുല്ലിൽ വിസ്മയങ്ങളുടെ പുതിയ ചരിത്രം വരച്ചിടുകയാണ്. തോൽവിയുടെ വക്കിൽ നിന്ന് വിജയത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് അവർ നടത്തുന്ന ഓരോ കുതിപ്പും വെറുമൊരു കംബാക്കല്ല, മറിച്ച് തങ്ങളെ വഴിനടത്തുന്ന ആ കാൽപന്തിന്റെ മിശിഹായെ സാക്ഷിനിർത്തി അവർ എഴുതിച്ചേർക്കുന്ന വിധിവിഹിതങ്ങളാണ്.
ഈ ലോകകപ്പിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ കണ്ടത് കേവലമൊരു ടീമിന്റെ പോരാട്ടമല്ല, മറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേവരെ ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത കനൽവഴികളിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. ഓരോ തോൽവിയുടെ വക്കിലും എതിരാളികൾ വിജയാഘോഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ, അർജന്റീനിയൻ നെഞ്ചകങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ കൊടുങ്കാറ്റ് ജനിക്കുകയായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവും അന്തസ്സും കാക്കാൻ അവർ ഓരോ പുൽനാമ്പിലും ചോരയും നീരും ഒഴുക്കി പൊരുതി. തോൽവിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് എത്തിനിൽക്കുമ്പോൾ പോലും, അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ തെളിഞ്ഞത് ഭയമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു തിരിച്ചുവരവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു.
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ഈ ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ നമ്മൾ കണ്ടതും വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ആ അമാനുഷിക ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പായിരുന്നു. ഒരു ഗോളിന് പിന്നിലായി, പരാജയത്തിന്റെ കരിനിഴൽ വീണുതുടങ്ങിയ ആ കറുത്ത നിമിഷങ്ങളിലാണ് കാലത്തിന്റെ കണക്കുപുസ്തകം തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാന പത്തു മിനിറ്റിൽ അവർ ആഞ്ഞടിച്ചത്. വീണുപോകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കൂട്ടരെപ്പോലെ, തങ്ങളുടെ വജ്രായുധങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് എതിരാളികളുടെ വല തുളച്ച് രണ്ട് ഗോളുകൾ തിരിച്ചടിച്ചപ്പോൾ ഗാലറികൾ പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു. തോറ്റു എന്ന് കരുതിയടത്തുനിന്നാണ് അവർ ഫൈനലിലേക്കുള്ള തങ്ങളുടെ രാജകീയ പാത വെട്ടിത്തുറന്നത്. മനോഹരമായ പാസുകളും കൃത്യതയാർന്ന കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളുമായി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രതിരോധ നിരയെ കീറിമുറിച്ച ആ പത്ത് മിനിറ്റുകൾ കാൽപന്ത് ചരിത്രമുള്ളിടത്തോളം കാലം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
എന്നാൽ, ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട അത്ഭുതമല്ല. ഈ ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റിലുടനീളം അർജന്റീന കാണിച്ചുതന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത പോരാട്ടവീര്യത്തിന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റുന്ന ചരിത്രമാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടങ്ങളിലും നോക്കൗട്ടുകളിലും അവർ വീണ ഓരോ കുഴിയിൽ നിന്നും അതിശക്തമായാണ് മുകളിലേക്ക് പറന്നുയർന്നത്. ഓരോ തവണയും അവർ കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു. തങ്ങളെ എഴുതിത്തള്ളിയവർക്ക് മുന്നിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുക. ആ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തിയിലാണ് അവർ ലോകത്തിലെ വമ്പന്മാരെയെല്ലാം ഓരോരുത്തരായി നിലംപരിശാക്കിയത്.
സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെയുള്ള ആ ജീവൻമരണ പോരാട്ടത്തിൽ കളി സമനിലയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും പ്രതീക്ഷകൾ മങ്ങുകയും ചെയ്ത അവസാന നിമിഷങ്ങളിലാണ് മിന്നൽപ്പിണർ പോലെ രണ്ട് ഗോളുകൾ അവർ അടിച്ചുകയറ്റിയത്. അതിനും മുൻപ്, ഈജിപ്റ്റിനെതിരെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ വക്കിൽ രണ്ട് ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞവർ, നെഞ്ചുവിരിച്ചുനിന്ന് തൊട്ടടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾ തുടരെത്തുടരെ മടക്കി ജയം പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ ലോകം നെറ്റി ചുളിച്ചുപോയി. മരണത്തിന്റെ മുനമ്പിൽ നിന്നുപോലും വിജയത്തിന്റെ അമൃത് കവർന്നെടുക്കുന്ന ഈ 'കംബാക്ക്' ശൈലി അർജന്റീനയുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്ന ഒന്നാണ്. തോൽവികളെ വിജയത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടികളാക്കി മാറ്റാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേകൊരു ജന്മസിദ്ധിയുണ്ട്. വീഴാൻ പോകുന്ന കപ്പലിനെ സുരക്ഷിതമായി കരയ്ക്കെത്തിക്കുന്ന സ്കോലോണിയെന്ന ആ തന്ത്രശാലിയായ കപ്പിത്താന്റെ സംഘം തന്നെയാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം.
ഇതിഹാസങ്ങൾക്കും എഴുതിത്തീർക്കാനാകാത്ത വിധം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു 'മിശിഹാ' ഉണ്ട്. ഓരോ തവണ വീഴുമ്പോഴും തങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ അവതരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ നായകന്റെ മാന്ത്രികസ്പർശത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അവർ പോരാടുന്നു. പ്രായത്തെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് മൈതാന മധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പന്തുമായി കുതിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടായിരിക്കുന്നത്. സഹകളിക്കാരിലേക്ക് വിജയത്തിന്റെ മന്ത്രം പകർന്നു നൽകി അവരെ ഓരോരുത്തരെയും പോരാളികളാക്കി മാറ്റുന്ന ആ മാന്ത്രികൻ തന്നെയാണ് അർജന്റീനയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ്.
അറ്റ്ലാന്റയിലെയും റൊസാരിയോയിലെയും ആകാശം ഇപ്പോൾ ഒരുപോലെ നീലയും വെള്ളയും നിറങ്ങളാൽ ചായം പൂശിയിരിക്കുന്നു. തലമുറകളുടെ സ്വപ്നമായ ആ സ്വർണ്ണക്കിരീടത്തിന്റെ തൊട്ടരികിലേക്ക് അവർ വീണ്ടും ചുവടുകൾ വെക്കുമ്പോൾ, റൊസാരിയോയിലെ തെരുവുകളിൽ ആനന്ദക്കണ്ണീരോടെ ജനങ്ങൾ ഉറക്കെ പാടുന്നുണ്ട്. വാനിൽ ഉയരെ അർജന്റീനയുടെ വിധി നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രകാശപൂർവ്വം നൃത്തമാടുകയാണ്. തളരാൻ മടിക്കുന്ന, തോൽക്കാൻ തയാറാകാത്ത ആ അർജന്റീനിയൻ ഹൃദയങ്ങളുടെ ചോരച്ചുവപ്പിനെ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് കളിപ്രേമികൾ ഇന്നും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ വിളിച്ചുപറയുന്നു, വാമോസ് അർജന്റീന!
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register