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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 12 July 2026 6:29 AM IST
    Updated On
    date_range 12 July 2026 6:29 AM IST

    ആര് നേരിടും ഇംഗ്ലണ്ടിനെ? അർജന്റീന–സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിന് കളമൊരുങ്ങി

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    ആര് നേരിടും ഇംഗ്ലണ്ടിനെ? അർജന്റീന–സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിന് കളമൊരുങ്ങി
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    കൻസാസ് സിറ്റി : നോർവേയെ തോൽപിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ ഇടംപിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ, സെമിയിൽ അവരെ നേരിടാൻ പോകുന്നതാരെന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകം. ഇന്ന് അരോഹെഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീന സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ നേരിടും. ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയി ബുധനാഴ്ച അറ്റ്‌ലാന്റയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടും. നേരത്തെ നടന്ന ആവേശകരമായ ക്വാർട്ടറിൽ ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ ഇരട്ടഗോളുകളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് തുണയായത്.

    ആക്രമണ ഫുട്ബോളിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന 4-1-3-2 ഫോർമേഷനിലാണ് അർജന്റീന ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. ലയണൽ മെസ്സിയും ഹൂലിയൻ അൽവാരസും നയിക്കുന്ന മുന്നേറ്റനിരയും മധ്യനിരയിൽ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസും റോഡ്രിഗോ ഡി പോളും അണിനിരക്കും. ഗോൾവലയ്ക്ക് മുന്നിൽ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് കാവൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിൽ ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസും ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോയും കടുപ്പമേറിയ വെല്ലുവിളിയാകും.

    മറുഭാഗത്ത് 4-2-3-1 ശൈലിയിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡും കരുതലോടെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഗ്രാനിറ്റ് ഷാക്കയും റെമോ ഫ്രൂളറും നയിക്കുന്ന മധ്യനിര സ്വിസ് പടയുടെ കരുത്താണ്. മുന്നേറ്റത്തിൽ ബ്രെൽ എംബോളോയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരിക്കും സ്വിസ് നീക്കങ്ങൾ. മാനുവൽ അകാഞ്ചിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിരോധം മെസ്സിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും ആക്രമണങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നതാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലെ പ്രധാന കാഴ്ച.

    അർജന്റീന പ്ലേയിങ് ഇലവൻ (4-1-3-2):

    എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് (GK), നിക്കോളാസ് ടാഗ്ലിയാഫിക്കോ, ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസ്, ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോ, നഹുവൽ മോളിന, ലിയാൻഡ്രോ പരേഡസ്, റോഡ്രിഗോ ഡി പോൾ, അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്റർ, എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ്, ജൂലിയൻ അൽവാരസ്, ലയണൽ മെസ്സി.

    സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ: ജെറോനിമോ റൂളി (GK), വാൾട്ടർ ബെനിറ്റസ് (GK), ഗോൺസാലോ മോണ്ടിയൽ, ജർമ്മൻ പെസെല്ല, മാർക്കോസ് അക്യുന, ഗ്വിഡോ റോഡ്രിഗസ്, എസെക്വിയൽ പാലാസിയോസ്, ജിയോവാനി ലോ സെൽസോ, നിക്കോളാസ് ഗോൺസാലസ്, അലജാൻഡ്രോ ഗാർണാച്ചോ, ലൗതാരോ മാർട്ടിനസ്, പൗലോ ഡിബാല.

    സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പ്ലേയിങ് ഇലവൻ (4-2-3-1):

    ഗ്രെഗർ കോബെൽ (GK), നിക്കോ എൽവെഡി, മാനുവൽ അകാഞ്ചി, റിക്കാർഡോ റോഡ്രിഗസ്, ഡെനിസ് സക്കരിയ, റെമോ ഫ്രൂളർ, ഗ്രാനിറ്റ് ഷാക്ക, ജിബ്രിൾ സോ, ഫാബിയൻ റീഡർ, ഡാൻ എൻഡോയെ, ബ്രെൽ എംബോളോ.

    സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ: യാൻ സോമർ (GK), ഇവോൺ എംവോഗോ (GK), സെഡ്രിക് സെസിഗർ, ബെക്സിം ഒമേരാജിക്, സിൽവൻ വിഡ്മർ, കെവിൻ എംബാബു, വിൻസെന്റ് സിയറോ, അർഡോൺ ജഷാരി, ക്വാഡ്വോ ഡുവ, സ്റ്റീവൻ സൂബർ, റൂബൻ വർഗാസ്, നോവ ഒക്കഫോർ.

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    TAGS:ArgentinaSwitzerlandFootball NewsWorld Cup 2026
    News Summary - Argentina vs Switzerland Quarter-Final: Full Starting XIs and Squad Lists
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