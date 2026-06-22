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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 22 Jun 2026 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jun 2026 12:33 PM IST

    മെ​സ്സി​ക്ക് ഇന്ന് ഓ​സ്ട്രി​യ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ

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    ലോ​ക​ക​പ്പ് നോ​ക്കൗ​ട്ടു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന; മ​ത്സ​രം രാ​ത്രി 10.30ന്
    മെ​സ്സി​ക്ക് ഇന്ന് ഓ​സ്ട്രി​യ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ
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    ​ടെ​ക്സ​സ്: കാ​ൻ​സ​സ് സി​റ്റി​യി​ൽ ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യും കൂ​ട്ടു​കാ​രും ഒ​രു​ക്കി​യ ക​ളി​വി​രു​ന്ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ച രോ​മാ​ഞ്ചം അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ആ​രാ​ധ​ക​രെ ഇ​തു​വ​​രെ വി​ട്ടൊ​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ലു​സൈ​ലി​ൽ കി​രീ​ടം ചൂ​ടി വി​ശ്വ​ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ​വ​ർ, നാ​ലു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​ന്റെ അ​തേ ക​രി​മ​രു​ന്നി​നാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലും തി​രി​കൊ​ളു​ത്തി​യെ​ന്ന് ഉ​റ​ച്ചു വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ക​യാ​​ണ​വ​ർ. മെ​സ്സി​യും റോ​ഡ്രി​ഗോ ഡി ​പോ​ളും ഹൂ​ലി​യ​ൻ അ​ൽ​വാ​ര​സും മ​ക് അ​ലി​സ്റ്റ​റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ താ​ര​പ്പ​ട അ​ൽ​ജീ​രി​യ​യെ 3-0ത്തി​ന് വീ​ഴ്ത്തി ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ​ക്കൊ​ത്ത തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ര​ണ്ടാം അ​ങ്ക​ത്തി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ബൂ​ട്ട​ണി​യു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് അ​തി​രു​ക​ളി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, മ​റു​പാ​തി​യി​ൽ 1998ന് ​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന ഓ​സ്ട്രി​യ​യാ​ണ്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ എ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യ​വു​മാ​യി കു​തി​ക്കു​ന്ന അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​ക്ക്, വി​ജ​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ലോ​ക​ക​പ്പ് നോ​ക്കൗ​ട്ട് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ര​ത്തേ ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ പ​ഴ​യ​കാ​ല പ്ര​താ​പ​ത്തി​ന്റെ നി​ഴ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യി​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​പ് പാ​ത​യി​ലു​ള്ള ഓ​സ്ട്രി​യ​ക്കും ഇ​ത് ര​ണ്ടാം പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ്. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജോ​ർ​ഡ​നെ 3-1ന് ​ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ടീ​മി​ന്റെ വ​ര​വ്. അ​ട്ടി​മ​റി​യോ​ടെ ജ​യം തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്കും നോ​ക്കൗ​ട്ടു​റ​പ്പി​ക്കാം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം രാ​ത്രി 10.30ന് ​അ​ർ​ലി​ങ്ട​ണി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം.

    അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​ക്ക് ക​ടു​ക്കും

    ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ നേ​രി​ട്ട അ​ൽ​ജീ​രി​യ​യ​ല്ല മു​ന്നി​ലെ​ന്ന ബോ​ധ്യ​ത്തി​ലാ​വും ചാ​മ്പ്യ​ൻ കോ​ച്ച് ല​യ​ണ​ൽ സ്ക​ലോ​ണി ഇ​ന്ന് അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യെ ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​രോ​ധ​വും മ​ധ്യ​നി​ര​യും ശ​രാ​ശ​രി നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ൽ​ജീ​രി​യ​ക്കെ​തി​രെ മെ​സ്സി ന​യി​ച്ച അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​ക്ക് ഫോ​മി​ലേ​ക്കു​യ​രാ​നും, അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ജ​ർ​മ​നി​യി​ലും സ്​​പെ​യി​നി​ലും മു​ൻ​നി​ര ക്ല​ബു​ക​ളി​ലെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ ഒ​രു പി​ടി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​തു ഓ​സ്ട്രി​യ​യു​ടെ ക​രു​ത്ത്. 28 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നാ​യ​ക​ൻ റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​തി​ൽ ഡേ​വി​ഡ് അ​ലാ​ബ​യാ​ണ്. ഫ്രൈ​ബ​ർ​ഗി​ന്റെ ഫി​ലി​പ്പ് ലി​ൻ​ഹാ​ട്ട്, ടോ​ട്ട​ന​ത്തി​ന്റെ കെ​വി​ൻ ഡാ​ൻ​സോ എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര​യാ​വും മെ​സ്സി​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​വു​ന്ന​ത്.

    എ​തി​രാ​ളി​യു​ടെ വ​ലു​പ്പം ഭ​യ​ക്കാ​തെ പ​ന്തു​മാ​യി വി​ങ്ങു​ക​ളെ ച​ടു​ല​മാ​ക്കി കു​തി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള മ​ധ്യ​നി​ര​യും ഓ​സ്ട്രി​യ​ക്കു​ണ്ട്. ലൈ​പ്സി​ഷി​ന്റെ സേ​വ​ർ ഷാ​ൾ​ഗ​ർ, നി​കോ​ള​സ് സീ​വാ​ൾ​ഡ്, ബ​യേ​ണി​ന്റെ കൊ​നാ​ർ​ഡ് ലൈ​മ​ർ, ഡോ​ർ​ട്മു​ണ്ടി​ന്റെ മാ​ഴ്സ​ൽ സ​ബി​സ്റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​രി​ലൂ​ടെ​യാ​വും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റം. ഗോ​ള​ടി​ക്കാ​ൻ മാ​ർ​കോ അ​ർ​നോ​ടോ​വി​ചും റൊ​മാ​നോ ഷി​മി​ഡും ചേ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ഓ​സ്ട്രി​യ അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​യി മാ​റും.

    ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ചൂ​ടി​ലേ​ക്കാ​വും അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യെ ഓ​സ്ട്രി​യ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹൈ ​പ്ര​സ് ഗെ​യി​മി​ലൂ​ടെ എ​തി​രാ​ളി​യെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കി, മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ പ​ന്തി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​മാ​വും കോ​ച്ച് റാ​ഫ് റാ​ഗ്നി​ക് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ബി​സ്റ്റ​റും ഷ്മി​ഡും ടീ​മി​ന്റെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ക്കും. അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യു​ടെ മി​ന്നു​ന്ന തു​ട​ക്ക​ത്തി​ന് മ​ങ്ങ​ലേ​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​വ​രാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​യ ഓ​സ്ട്രി​യ​യെ​ന്ന് അ​സി. കോ​ച്ച് പാ​േ​ബ്ലാ അ​യ്മ​റും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

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    TAGS:ArgentinaaustriaLionel Messigroup stageWorld Cup 2026FIFA World Cup 2026
    News Summary - Argentina vs Austria: Defending Champions Look to Secure Round of 32 Spot
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