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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 10 Jun 2026 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jun 2026 12:11 PM IST

    ലോകകപ്പ്; 135 അടി നീളത്തിൽ ഫ്ലക്സ് ഒരുക്കി മങ്കരയിലെ അർജന്റീന ടീം ആരാധകർ

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    ലോകകപ്പ്; 135 അടി നീളത്തിൽ ഫ്ലക്സ് ഒരുക്കി മങ്കരയിലെ അർജന്റീന ടീം ആരാധകർ
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    മ​ങ്ക​ര ക​ണ്ണ​മ്പ​രി​യാ​ര​ത്ത് അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ആ​രാ​ധ​ക​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ച 135 അ​ടി നീ​ള​മു​ള്ള ഫ്ല​ക്സ്

    മങ്കര: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബാളിനെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി മങ്കരയിലെ അർജന്റീന ടീം ആരാധകർ. പടക്കം പൊട്ടിച്ചും പാലഭിഷേകം നടത്തിയുമാണ് പടുകൂറ്റൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദം പങ്കിട്ടത്. മങ്കര കണ്ണമ്പരിയാരം സന്തോഷ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ഞാറക്കോട്ടു കാവ് ബോയ്‌സ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മങ്കര കണ്ണമ്പരിയാരത്ത് സംസ്ഥാന പാതയിൽ കൂറ്റൻ ഫ്ലക്സ് സ്ഥാപിച്ചത്.

    135 മീറ്റർ നീളവും 10 അടി വീതിയുമുള്ള ഫ്ലക്സാണിത്. ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ കൂറ്റൻ കട്ടൗട്ടും ഫ്ലക്സിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഖത്തറിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ തഹ്സിൻ മുഹമ്മദിന്റെ ചിത്രവും ഫ്ലക്സിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

    അർജന്റീന ടീമിന്റെ വിജയം ഉറപ്പാണന്നും ഒട്ടും സംശയമില്ലെന്നും ആരാധകർ പറഞ്ഞു. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും അടക്കമുള്ള ഒട്ടനവധി ആരാധകരാണ് ഇവിടെ അർജന്റീന ടീമിനുള്ളത്. സി.എസ്. സജിൽ, എം.എസ്. സന്തോഷ്, എം.ആർ. അരുൺ, എ.കെ. മഹേഷ്, എം.ആർ. രാധാകൃഷ്ണൻ, ജിത്തു പ്രസാദ്, പ്രദീഷ്, പ്രദീപ്, വിഷ്ണു, സിബി, പ്രസാദ്, സോനു, അഭിനവ്, ഷാബിർ, കെ.എച്ച്. അരുൺ, അമൽ, ജോഷി, അശ്വിൻ, നിഖിൽ, തേജസ്, കെ. മനോജ് തുടങ്ങിയവരുടെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് ഫ്ലക്സ് സ്ഥാപിച്ചത്.

    ലോകകപ്പ് ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ച് ശ്രീരാഗ് അമ്പാടി

    ചാ​ലി​ശ്ശേ​രി: ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പ് കി​രീ​ടം ബ്ര​സീ​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​മു​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​നും ചാ​ലി​ശ്ശേ​രി ജി.​സി.​സി അ​ക്കാ​ദ​മി ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ശ്രീ​രാ​ഗ് അ​മ്പാ​ടി. 2002ലെ ​ലോ​ക​ക​പ്പാ​ണ് ഇ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ബ്ര​സീ​ൽ ജ​ർ​മ​നി​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ ആ ​ലോ​ക​ക​പ്പാ​ണ് ഫു​ട്ബാ​ളി​നോ​ട് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​പ്പം തോ​ന്നാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ബ്ര​സീ​ലി​ന്റെ സാം​ബ ശൈ​ലി​യും ക​ളി​യി​ലെ ആ​വേ​ശ​വു​മാ​ണ് ത​ന്നെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​ത്. ലോ​ക ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും പി​ന്തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന താ​രം ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ​യാ​ണെ​ന്നും ശ്രീ​രാ​ഗ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ചാ​ലി​ശ്ശേ​രി ജി.​സി.​സി ക്ല​ബി​ൽ ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണോ​ൾ​ഡോ​യു​ടെ കൈ​യൊ​പ്പ് ചാ​ർ​ത്തി​യ ജ​ഴ്സി​ക്ക് സ​മീ​പം ശ്രീ​രാ​ഗ് അ​മ്പാ​ടി

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ളി​ന് മി​ക​ച്ച ഭാ​വി​യു​ണ്ട്. ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ൽ ത​ന്നെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. അ​ഞ്ചാം വ​യ​സ്സ് മു​ത​ൽ ഫു​ട്ബാ​ളി​നോ​ടു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​വും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലെ അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്ക​ണം. 15 വ​യ​സ്സാ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും സീ​നി​യ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന താ​ര​ങ്ങ​ളെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:flex boardArgentina FansArgentina teamWorld Cup 2026
    News Summary - Argentina team fans in Mankara prepare 135-foot long Flex
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