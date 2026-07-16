അറ്റ്ലാന്റയിൽ വീരോചിത വിജയം; ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മറികടന്ന് അർജന്റീന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽtext_fields
അറ്റ്ലാന്റ: ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ അറ്റ്ലാന്റയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അർജന്റീനയ്ക്ക് അവിശ്വസനീയ വിജയം. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തോൽവി മുന്നിൽ കണ്ട അർജന്റീന, അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പുറത്തെടുത്ത മാന്ത്രിക പ്രകടനത്തിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 2-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഫൈനലിലേക്ക് ടിക്കറ്റെടുത്തു. ആന്റണി ഗോർഡനിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ലീഡ് നേടിയെങ്കിലും, എൻസോ ഫെർണാണ്ടസും ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനെസും ചേർന്നാണ് അർജന്റീനയ്ക്ക് ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ചത്.
അറ്റ്ലാന്റയിലെ മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ, അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അർജന്റീന പുറത്തെടുത്ത മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് ടീമിന് വിജയമൊരുക്കിയത്. ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് അർജന്റീന രണ്ട് ഗോളുകൾ തിരിച്ചടിച്ച് ഫൈനൽ പ്രവേശം രാജകീയമാക്കിയത്.
ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരു ടീമുകളും ഏറെക്കുറെ തുല്യശക്തികളായാണ് കളിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ട് പരിശീലകൻ തോമസ് തുഷലും അർജന്റീന പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണിയും അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ടീമുകളെ വിന്യസിച്ചത്. മധ്യനിരയിൽ കനത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയാണ് ഇരുടീമുകളും കളിച്ചത്. ഗോൾ രഹിതമായി അവസാനിച്ച ആദ്യ പകുതിയിൽ, പ്രതിരോധത്തിലെ അച്ചടക്കം കാരണം ഇരു ടീമുകൾക്കും വ്യക്തമായ ഗോളവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
രണ്ടാം പകുതിയുടെ 55-ാം മിനിറ്റിലാണ് മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഗോൾ പിറന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ ഹാരി കെയ്ൻ ഡീപ്പായി ഇറങ്ങി പന്ത് നിയന്ത്രിച്ചു നൽകിയ നീക്കം, ഡിക്ലൻ റൈസിലൂടെ മോർഗൻ റോജേഴ്സിലെത്തി. റോജേഴ്സ് ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ കൃത്യമായ ക്രോസ് ആന്റണി ഗോർഡൻ അനായാസം വലയിലെത്തിച്ചു. ഇതോടെ അറ്റ്ലാന്റയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആരാധകർ ആവേശത്തിലായി.
ലീഡ് വഴങ്ങിയ ശേഷം അർജന്റീന സമനിലയ്ക്കായി തീവ്രമായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും 80-ാം മിനിറ്റിൽ അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്ററിന്റെ ഹെഡർ പോസ്റ്റിൽ തട്ടിത്തെറിച്ചത് ടീമിന് തിരിച്ചടിയായി. എന്നാൽ, മത്സരം അവസാനിക്കാൻ 10 മിനിറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കെ അർജന്റീന ഉണർന്നു കളിച്ചു. 90-ാം മിനിറ്റിൽ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് തൊടുത്ത തകർപ്പൻ ലോങ് റേഞ്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് ഗോൾകീപ്പർ ജോർദാൻ പിക്ക്ഫോർഡിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയിലായതോടെ സ്കോർ 1-1 ആയി. സമനിലയിൽ തളരാതെ അർജന്റീന ആക്രമണം തുടർന്നതോടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധം പതറി. ആവേശം അണപൊട്ടിയ നിമിഷങ്ങൾ! സമനിലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ കാലുകളിൽ നിന്ന് പിറന്ന മനോഹരമായ ചിപ്പ് പാസ്, ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനസ് തലകൊണ്ട് വലയിലാക്കിയതോടെ അറ്റ്ലാന്റ ആർപ്പുവിളികളിൽ അമർന്നു. ചാമ്പ്യൻ ടീമിന്റെ എല്ലാ വീര്യവും പുറത്തെടുത്താണ് അർജന്റീന ഈ നിർണായക വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്.
ഇംഗ്ലണ്ട് മികച്ച കളി പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും, അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെ പ്രതിരോധത്തിലെ ഏകാഗ്രതക്കുറവാണ് അവർക്ക് വിനയായത്. അതേസമയം, സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങളിലും പതറാതെ കളിച്ച അർജന്റീനയുടെ മധ്യനിരയുടെയും മുന്നേറ്റനിരയുടെയും ഒത്തിണക്കമാണ് അവരുടെ വിജയത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. മെസ്സിയുടെ നിർണായകമായ ആ സിഗ്നേച്ചർ പാസ് തന്നെയാണ് കളിയിലെ വഴിത്തിരിവായത്. ഫുട്ബോൾ ലോകം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു സെമി ഫൈനലിന് അറ്റ്ലാന്റയിൽ സമാപനമായപ്പോൾ, ചരിത്രപരമായ പോരാട്ടത്തിൽ അർജന്റീന അർഹമായ വിജയം സ്വന്തമാക്കി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു.
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