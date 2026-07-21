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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 21 July 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 21 July 2026 6:30 AM IST

    അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യു​ടെ ആ​ന്റി ഫു​ട്ബാൾ

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    എ​ൻ​സോ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സും ലി​യാ​ൻ​ഡ്രോ പ​ര​ഡേസും തോ​ൽ​പി​ച്ചു ക​ള​ഞ്ഞ​ത് സ്വ​ന്തം ആ​രാ​ധ​ക​രെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി എ​ന്ന ഇ​തി​ഹാ​സ​ത്തെ കൂ​ടി​യാ​ണ്!
    അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യു​ടെ ആ​ന്റി ഫു​ട്ബാൾ
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    എ​ൻ​സോ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സി​ന് ചു​വ​പ്പ് കാ​ർ​ഡ്

    Objects in the mirror are closer than they appear എ​ന്നു പ​റ​യാ​റു​ണ്ട​ല്ലോ. എ​ന്നാ​ൽ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തി​ന്റെ വി​പ​രീ​ത​സ്വ​ഭാ​വ​മാ​ണ്. സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്തെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പോ​ലും അ​തി​വി​ദൂ​ര​കാ​ല​ത്തെ സ്മൃ​തി​യാ​യി ന​മു​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കാം. സം​ശ​യം തോ​ന്നു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ 2022 ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​നെ​തി​രെ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന നേ​ടി​യ ര​ണ്ടാം ഗോ​ളി​ന്റെ വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യം ഒ​ന്നു കൂ​ടി ക​ണ്ടു നോ​ക്കൂ. അ​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ, മെ​സ്സി​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി, അ​ൽ​വാ​ര​സി​ലൂ​ടെ മു​ന്നേ​റി, മ​ക്ക​ലി​സ്റ്റ​റി​ലൂ​ടെ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട്, ഡി​മ​രി​യ​യി​ലൂ​ടെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ആ ​ഗോ​ൾ കോ​ച്ച് ല​യ​ണ​ൽ സ്ക​ലോ​ണി​ക്കു കീ​ഴി​ൽ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന കൈ​വ​രി​ച്ച സു​ന്ദ​ര​ഫു​ട്ബോ​ളി​ന്റെ ആ​വി​ഷ്ക്കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം, ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ മെ​റ്റ്ലൈ​ഫ് സ്റ്റേ​ഡി​ത്തി​ൽ സ്പെ​യി​നെ​തി​രെ മ​റ്റൊ​രു ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന കാ​ഴ്ച​വ​ച്ച ക​ളി​യി​ൽ ആ ​ഗോ​ളി​ന്റെ ഒ​രം​ശം പോ​ലും ന​മു​ക്ക് ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. കാ​ര​ണം അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ക​ളി​ച്ച​ത് ഫു​ട്ബോ​ളാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, ആ​ന്റി ഫു​ട്ബോ​ളാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ലു വ​ർ​ഷം മു​ൻ​പ് നേ​ടി​യ ലോ​ക കി​രീ​ട​ത്തി​ന്റെ കീ​ർ​ത്തി, അ​തു നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള അ​ദ​മ്യ​മാ​യ ആ​ഗ്ര​ഹം, അ​തി​നു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള അ​ധാ​ർ​മി​ക ഉ​പാ​യ​ങ്ങ​ൾ, ഒ​ടു​വി​ൽ മ​ഹ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ കൊ​ടു​മു​ടി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗാ​ധ​മാ​യ വീ​ഴ്ച്ച. അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യു​ടെ ഈ ​തോ​ൽ​വി അ​വ​രു​ടെ മു​ൻ ലോ​ക​ക​പ്പ് തോ​ൽ​വി​ക​ളെ (1990,2014) പോ​ലെ​യ​ല്ലാ​താ​വു​ന്ന​ത് അ​തൊ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യി അ​വ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച അ​തി​രു​വി​ട്ട ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    ഷോ​ട്ടു​ക​ളി​ലും പാ​സു​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം സ്പെ​യി​നി​ന്റെ അ​ടു​ത്തെ​ങ്ങു​മി​ല്ലാ​തെ പോ​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ര​ണ്ടു ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ്- ഫൗ​ളു​ക​ളി​ലും കാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും! അ​വ​ർ ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വു ത​ന്നെ​യാ​ണ​ത്. മെ​സ്സി​യെ മാ​റ്റി നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ സ്പെ​യി​ൻ ടീ​മി​ന്റെ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി​യോ​ടു മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ത്രാ​ണി ത​ന്റെ ടീ​മി​നി​ല്ല എ​ന്ന​തു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടാ​വ​ണം സ്ക​ലോ​ണി ആ ​ടാ​ക്റ്റി​ക്സി​ലേ​ക്കു പോ​യ​ത്. ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ​തി​രെ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ന്റെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ അ​തു ഫ​ലി​ച്ച​തി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും സ്ക​ലോ​ണി​യെ ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​വാം. എ​ന്നാ​ൽ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ​പ്പോ​ലെ സ്പെ​യി​ൻ ആ ​കെ​ണി​യി​ൽ വീ​ണി​ല്ല.

    ഫ​ലം, അ​പാ​ര​മാ​യ ഭാ​ഗ്യം കൊ​ണ്ടു മാ​ത്രം ക​ളി​യി​ൽ ആ​യു​സ്സ് നീ​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും അ​വ​സാ​നം അ​ർ​ഹി​ച്ച തോ​ൽ​വി അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യെ തേ​ടി​യെ​ത്തി.

    എ​ൻ​സോ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ് മു​ത​ൽ ലി​യാ​ൻ​ഡ്രോ പ​ര​ദേ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ തോ​ൽ​പി​ച്ചു ക​ള‍ഞ്ഞ​ത് ലോ​ക​മെ​ങ്ങു​മു​ള്ള ആ​ൽ​ബി​സെ​ല​സ്റ്റ ആ​രാ​ധ​ക​രെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ത​ന്റെ 39-ാം വ​യ​സ്സി​ലും അ​തു​ല്യ​മാ​യ മി​ക​വോ​ടെ ടീ​മി​നെ മു​ന്നോ​ട്ടു ന​യി​ച്ച ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി എ​ന്ന ഇ​തി​ഹാ​സ​ത്തെ കൂ​ടി​യാ​ണ്. അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി റ​ഫ​റി​യോ​ട് ത​ർ​ക്കി​ച്ച​തി​നാ​ണ് എ​ൻ​സോ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ മ​ഞ്ഞ​ക്കാ​ർ​ഡ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​തൊ​രു ഫൗ​ളി​ൽ എ​ൻ​സോ​യോ​ടു കാ​രു​ണ്യം കാ​ണി​ക്കാ​ൻ റ​ഫ​റി​ക്കു പോ​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ​പ​ര​മാ​യ ആ ​ചെ​യ്തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ്വ​ന്തം ടീ​മി​ന്റെ തോ​ൽ​വി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് എ​ൻ​സോ പു​റ​ത്തു പോ​കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം നീ​ണ്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു ശേ​ഷ​വും അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യു​ടെ ആ​ന്റി ഫു​ട്ബോ​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തെ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഒ​രു മു​റി​വാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​ത്. ഗു​സ്തി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ന്ന പോ​ലെ സ്പെ​യി​ൻ ടീം ​താ​ര​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ട്ട പ​ര​ദേ​സി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം ഈ ​ഫൈ​ന​ലി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. മൈ​താ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു കോ​ണി​ൽ വി​തു​മ്പി​ക്ക​ര​ഞ്ഞ മെ​സ്സി​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം പോ​ലെ ത​ന്നെ!

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    TAGS:footballArgentinaFIFA World CupFootball Match
    News Summary - Argentina's anti-football
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