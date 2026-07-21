അർജന്റീനയുടെ ആന്റി ഫുട്ബാൾtext_fields
Objects in the mirror are closer than they appear എന്നു പറയാറുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഓർമകൾക്ക് ഇതിന്റെ വിപരീതസ്വഭാവമാണ്. സമീപകാലത്തെ ഓർമകൾ പോലും അതിവിദൂരകാലത്തെ സ്മൃതിയായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. സംശയം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ 2022 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരെ അർജന്റീന നേടിയ രണ്ടാം ഗോളിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യം ഒന്നു കൂടി കണ്ടു നോക്കൂ. അന്ന് ഖത്തറിലെ ലുസൈൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ, മെസ്സിയിൽ തുടങ്ങി, അൽവാരസിലൂടെ മുന്നേറി, മക്കലിസ്റ്ററിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട്, ഡിമരിയയിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ആ ഗോൾ കോച്ച് ലയണൽ സ്കലോണിക്കു കീഴിൽ അർജന്റീന കൈവരിച്ച സുന്ദരഫുട്ബോളിന്റെ ആവിഷ്ക്കാരമായിരുന്നു.
നാലു വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം, ന്യൂയോർക്കിലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിത്തിൽ സ്പെയിനെതിരെ മറ്റൊരു ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീന കാഴ്ചവച്ച കളിയിൽ ആ ഗോളിന്റെ ഒരംശം പോലും നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം അർജന്റീന കളിച്ചത് ഫുട്ബോളായിരുന്നില്ല, ആന്റി ഫുട്ബോളായിരുന്നു. നാലു വർഷം മുൻപ് നേടിയ ലോക കിരീടത്തിന്റെ കീർത്തി, അതു നിലനിർത്താനുള്ള അദമ്യമായ ആഗ്രഹം, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അധാർമിക ഉപായങ്ങൾ, ഒടുവിൽ മഹത്വത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ നിന്നുള്ള അഗാധമായ വീഴ്ച്ച. അർജന്റീനയുടെ ഈ തോൽവി അവരുടെ മുൻ ലോകകപ്പ് തോൽവികളെ (1990,2014) പോലെയല്ലാതാവുന്നത് അതൊഴിവാക്കാനായി അവർ സ്വീകരിച്ച അതിരുവിട്ട തന്ത്രങ്ങൾ കാരണമാണ്.
ഷോട്ടുകളിലും പാസുകളിലുമെല്ലാം സ്പെയിനിന്റെ അടുത്തെങ്ങുമില്ലാതെ പോയ അർജന്റീന ഈ മത്സരത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ടു കണക്കുകളിലാണ്- ഫൗളുകളിലും കാർഡുകളിലും! അവർ ഈ മത്സരത്തിൽ സ്വീകരിച്ച സമീപനത്തിന്റെ തെളിവു തന്നെയാണത്. മെസ്സിയെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ സ്പെയിൻ ടീമിന്റെ വിഭവശേഷിയോടു മത്സരിക്കാനുള്ള ത്രാണി തന്റെ ടീമിനില്ല എന്നതു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാവണം സ്കലോണി ആ ടാക്റ്റിക്സിലേക്കു പോയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ സെമിഫൈനലിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ അതു ഫലിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും സ്കലോണിയെ നയിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെപ്പോലെ സ്പെയിൻ ആ കെണിയിൽ വീണില്ല.
ഫലം, അപാരമായ ഭാഗ്യം കൊണ്ടു മാത്രം കളിയിൽ ആയുസ്സ് നീട്ടിയെടുത്തെങ്കിലും അവസാനം അർഹിച്ച തോൽവി അർജന്റീനയെ തേടിയെത്തി.
എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് മുതൽ ലിയാൻഡ്രോ പരദേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അർജന്റീന താരങ്ങൾ ഈ മത്സരത്തിലൂടെ തോൽപിച്ചു കളഞ്ഞത് ലോകമെങ്ങുമുള്ള ആൽബിസെലസ്റ്റ ആരാധകരെ മാത്രമല്ല, തന്റെ 39-ാം വയസ്സിലും അതുല്യമായ മികവോടെ ടീമിനെ മുന്നോട്ടു നയിച്ച ലയണൽ മെസ്സി എന്ന ഇതിഹാസത്തെ കൂടിയാണ്. അനാവശ്യമായി റഫറിയോട് തർക്കിച്ചതിനാണ് എൻസോ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ മഞ്ഞക്കാർഡ് വാങ്ങുന്നത്. ഒടുവിൽ രണ്ടാമതൊരു ഫൗളിൽ എൻസോയോടു കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ റഫറിക്കു പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. ആത്മഹത്യാപരമായ ആ ചെയ്തികളിലൂടെ സ്വന്തം ടീമിന്റെ തോൽവി ഉറപ്പാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് എൻസോ പുറത്തു പോകുന്നത്. രണ്ടു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട മത്സരത്തിനു ശേഷവും അർജന്റീനയുടെ ആന്റി ഫുട്ബോൾ അവസാനിച്ചില്ല എന്നതാണ് ഈ മത്സരത്തെ ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മുറിവാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഗുസ്തി മത്സരങ്ങളിലെന്ന പോലെ സ്പെയിൻ ടീം താരങ്ങളെ നേരിട്ട പരദേസിന്റെ ദൃശ്യം ഈ ഫൈനലിന്റെ ഓർമചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. മൈതാനത്തിന്റെ മറ്റൊരു കോണിൽ വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞ മെസ്സിയുടെ ദൃശ്യം പോലെ തന്നെ!
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register