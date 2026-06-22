മില്ലിമീറ്ററിന്റെ വിധി; ലോകകപ്പിൽ വീണ്ടും ജപ്പാന്റെ 'ഗോൾ ലൈൻ' വിവാദം

മില്ലിമീറ്ററിന്റെ വിധി; ലോകകപ്പിൽ വീണ്ടും ജപ്പാന്റെ 'ഗോൾ ലൈൻ' വിവാദംtext_fields
മോണ്ടറി: ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്ത് മില്ലിമീറ്ററുകൾക്ക് പോലും വിധിയെ മാറ്റിയെഴുതാൻ കഴിയുമെന്ന് ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്തവരാണ് ജപ്പാൻ. ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ ആ വിസ്മയ ഗോൾ ഓർമ്മകൾ മായുന്നതിന് മുൻപേ, ഇതാ അമേരിക്കൻ മണ്ണിലും ജപ്പാൻ മറ്റൊരു ‘മില്ലിമീറ്റർ ഗോൾ’ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഖത്തറിലെ ആ 'ഇഞ്ചു' ചരിത്രം
2022 ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ സ്പെയിനിനെതിരായ മത്സരമായിരുന്നു അത്. പോസ്റ്റിന് പുറത്തേക്ക് കടന്നുവെന്ന് ഏവരും ഉറപ്പിച്ച പന്ത് വലയിലാക്കി ജപ്പാൻ നേടിയ ഗോൾ വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. എന്നാൽ, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പന്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം ഗോൾ ലൈനിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്നുവെന്ന് തെളിഞ്ഞു. മില്ലിമീറ്ററിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ ആ ഗോൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതോടെ ജപ്പാൻ നോക്കൗട്ട് ഉറപ്പിച്ചു. അന്ന് ജപ്പാന് ഈ വിധി തുണച്ചെങ്കിൽ, ഇത്തവണ കഥ മാറി.
തുനീഷ്യക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ 1-0 എന്ന നിലയിൽ ജപ്പാൻ ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ വിവാദ നിമിഷം. ജപ്പാന്റെ ഒരു തകർപ്പൻ ഷോട്ട് തുനീഷ്യൻ ഗോളി അയ്മൻ ദാഹ്മാൻ ഗോൾ ലൈനിൽ വെച്ച് തടുത്തിട്ടു. പന്ത് വര കടന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ തർക്കമാണ് മൈതാനത്ത് ഉടലെടുത്തത്. എന്നാൽ, ഇത്തവണ ഗോൾ-ലൈൻ ടെക്നോളജി പരിശോധിച്ച റഫറി, ഗോൾ നിഷേധിച്ചു. മില്ലിമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ പന്ത് വര കടന്നിട്ടില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെ ജപ്പാന്റെ ലീഡ് ഉയർത്താനുള്ള മോഹം അവിടെ അവസാനിച്ചു.
എങ്കിലും, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കൃത്യതയിൽ ഫുട്ബോൾ ലോകം വീണ്ടും അമ്പരക്കുകയാണ്. മില്ലിമീറ്ററുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ വിജയവും തോൽവിയും നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന ആധുനിക ഫുട്ബോളിന്റെ ഈ 'ഇഞ്ചു' കണക്കുകൾ തന്നെയാണ് കളിയുടെ ആവേശവും.
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