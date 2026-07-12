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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 12 July 2026 8:33 PM IST
    Updated On
    date_range 12 July 2026 8:33 PM IST

    കരിയറിലാദ്യമായി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടാൻ മെസ്സി; സെമിയിൽ തീപാറും പോരാട്ടം

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    കരിയറിലാദ്യമായി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടാൻ മെസ്സി; സെമിയിൽ തീപാറും പോരാട്ടം
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    അറ്റ്ലാന്റ: ഫുട്ബാൾ ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ അർജന്റീനയും ഇംഗ്ലണ്ടും നേർക്കുനേർ. വ്യാഴാഴ്ച അറ്റ്ലാന്റയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരം ഫുട്ബാൾ ആരാധകർക്ക് മാത്രമല്ല, സാക്ഷാൽ ലയണൽ മെസ്സിക്കും ചരിത്രത്തിലാദ്യത്തെ അനുഭവമാണ്.

    രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട തന്റെ സംഭവബഹുലമായ കരിയറിൽ ആദ്യമായാണ് മെസ്സി ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഒരു ഔദ്യോഗിക മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്.

    ഒരു സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽപ്പോലും മെസ്സിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കളിക്കാൻ ഇതുവരെ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

    അർജന്റീനയ്ക്കായി 200-ലധികം മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 125 ഗോളുകൾ നേടിയ ഈ 39-കാരൻ ചരിത്രത്തിലെ തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വൈരികളെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

    ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ 3-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അർജന്റീന സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറിയത്. ഈ ലോകകപ്പിൽ ആദ്യമായി മെസ്സിക്ക് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെ ഗോൾ നേടാനായില്ലെങ്കിലും, ടൂർണമെന്റിൽ എട്ട് ഗോളുകളുമായി ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പെയ്ക്കൊപ്പം മുൻപന്തിയിലാണ് ലോകകപ്പിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഗോൾവേട്ടക്കാരനായ മെസ്സി.

    "വലിയ ദേശീയ ടീമുകൾക്കെതിരായ മത്സരങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഞാൻ ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ല, അതിനാൽ ഇതൊരു പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കും. തുടർച്ചയായ എക്സ്ട്രാ ടൈം മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ ക്ഷീണിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത്. ഈ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം. ലോക ചാമ്പ്യന്മാരാകാൻ ഇനിയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്, ഈ അവസരം പരമാവധി വിനിയോഗിക്കണം."

    പ്രതിരോധത്തിൽ മെസ്സി വലിയൊരു സംഭാവന നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ കളിയുടെ ഗതി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ വെയ്ൻ റൂണി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "മെസ്സിയെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നത് വലിയ ഏകാഗ്രതയും ആശയവിനിമയവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാമിനെപ്പോലെ ഏത് നിമിഷവും കളി മാറ്റിമറിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും," റൂണി പറഞ്ഞു.

    മെസ്സിയെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അസാധ്യമാണെന്നാണ് മുൻ ഇംഗ്ലീഷ് താരം മൈക്കാ റിച്ചാർഡ്സ് പ്രതികരിച്ചത്. "അദ്ദേഹം കൃത്യമായ സമയത്ത് ഫോമിലേക്ക് ഉയരും. മികച്ച സാങ്കേതിക തികവും പന്തിലുള്ള നിയന്ത്രണവുമുള്ള മെസ്സിയുടെ 'ഓറ' മറ്റൊരു തലത്തിലാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം തോമസ് ടുഷേലിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് നിര ഈ അർജന്റീനിയൻ ടീമിനെതിരെ കളിക്കാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്നാണ് മുൻ താരം ക്രിസ് സട്ടന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

    ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ അർജന്റീനയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഇതുവരെ അഞ്ച് തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചിത സമയത്തെ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനാണ് ചരിത്രത്തിൽ വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കമുള്ളത്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ ഫുട്ബാളിലെ ബദ്ധവൈരികൾ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ, ഫുട്ബാൾ ആരാധകരുടെ കണ്ണുകളെല്ലാം ലോക ഫുട്ബാളിലെ മാന്ത്രികനിലേക്കാണ്. ബുധനാഴ്ച അറ്റ്ലാന്റയിലെ മൈതാനത്ത് മെസ്സിയുടെ ബൂട്ടുകൾ ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതുമോ അതോ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ യുവനിര അർജന്റീനയുടെ കുതിപ്പിന് തടയിടുമോ എന്നാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

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    TAGS:EnglandArgentinaLionel MessisemifinalJude bellinghamFIFA World Cup 2026
    News Summary - A Historic First: Messi to Face England in Highly Anticipated World Cup Semi-Final
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