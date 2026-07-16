19 വർഷം മുമ്പ് കുളിപ്പിച്ച കുഞ്ഞ് ഇന്ന് ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ എതിരാളി; മെസ്സി- യമാൽ ചിത്രം വീണ്ടും വൈറൽ

19 വർഷം മുമ്പ് കുളിപ്പിച്ച കുഞ്ഞ് ഇന്ന് ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ എതിരാളി; മെസ്സി- യമാൽ ചിത്രം വീണ്ടും വൈറൽtext_fields
ഫുട്ബാൾ ലോകത്ത് യാദൃച്ഛികതകൾക്ക് എന്നും ഒരു കാവ്യാത്മക സൗന്ദര്യമുണ്ട്. പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ബാഴ്സലോണയിലെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് ഇരുപതുകാരനായ ലയണൽ മെസ്സി ഒരു പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഭാവിയിൽ അവൻ തനിക്കൊരു വെല്ലുവിളിയായി മാറുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടുണ്ടാകില്ല. അന്ന് അഞ്ച് മാസം മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ആ കുഞ്ഞ് മറ്റാരുമല്ല, ഇന്ന് ലോക ഫുട്ബാളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച യുവതാരങ്ങളിൽ ഒരാളായ സ്പാനിഷ് വണ്ടർകിഡ് ലാമിൻ യമാലാണ്. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ അർജന്റീനയും സ്പെയിനും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ, ഫുട്ബാൾ ആരാധകർക്കിടയിൽ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഇവരുടെ ആ അപൂർവ്വ ചിത്രമാണ്.
2007 ഡിസംബറിൽ കറ്റാലൻ സ്പോർട്സ് പത്രമായ 'സ്പോർട്ട്', യൂണിസെഫുമായി ചേർന്ന് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു കലണ്ടർ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ബാഴ്സലോണ കളിക്കാരും പ്രാദേശിക കുടുംബങ്ങളും ഒന്നിച്ചുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. അങ്ങനെ തീർത്തും അവിചാരിതമായാണ് അഞ്ച് മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള യമാലിനൊപ്പം ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യാൻ മെസ്സിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. മെസ്സി യമാലിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കയ്യിലെടുക്കുന്നതുമെല്ലാം ആ ചിത്രങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു.
വർഷങ്ങളോളം ആരുമറിയാതെ കിടന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ 2024-ൽ യമാലിന്റെ പിതാവായ മുനിർ നസ്രോയി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചതോടെയാണ് ലോകം ആ അത്ഭുത സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. മെസ്സിയെ പോലെ തന്നെ ബാഴ്സയുടെ വിഖ്യാതമായ യൂത്ത് അക്കാദമിയായ 'ലാ മാസിയ'യിലൂടെയാണ് യമാലും വളർന്നുവന്നത്. പിന്നീട് ഫുട്ബാൾ ലോകം കണ്ടത് യമാലിന്റെ അവിശ്വസനീയമായ കുതിപ്പാണ്. ക്ലബ്ബ് തലത്തിലും സ്പാനിഷ് ദേശീയ ടീമിലും റെക്കോർഡുകൾ പലതും തിരുത്തിയെഴുതിയ ഈ കൗമാരക്കാരൻ, അതിവേഗത്തിലുള്ള ഡ്രിബ്ലിങ് കൊണ്ടും പക്വതയാർന്ന കളിശൈലി കൊണ്ടും ഇതിനകം തന്നെ ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ലോകകപ്പിലും സ്പെയിന്റെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന ക്രിയേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് പത്തൊൻപതുകാരനായ യമാലാണ്.
മറുവശത്ത്, പ്രായം വെറുമൊരു സംഖ്യ മാത്രമാണെന്ന് കളിക്കളത്തിൽ തെളിയിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തൊൻപതുകാരനായ സാക്ഷാൽ ലയണൽ മെസ്സി. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ സെമിഫൈനലിൽ പരാജയം മുന്നിൽക്കണ്ട അർജന്റീനയെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെ രണ്ട് തകർപ്പൻ അസിസ്റ്റുകളിലൂടെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് മെസ്സിയുടെ മാന്ത്രിക മികവായിരുന്നു. നോക്കൗട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഫുട്ബാൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിലും വലിയൊരു യാദൃച്ഛികത വേറെയുണ്ടാകില്ല. തന്റെ ഐതിഹാസിക കരിയറിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ലോകകപ്പ് കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ട് ലയണൽ മെസ്സി ഇറങ്ങുമ്പോൾ, കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഫുട്ബാളിലെ പരമോന്നത കിരീടം സ്വന്തമാക്കാനാണ് ലമീൻ യമാൽ കാത്തിരിക്കുന്നത്. മെസ്സിയും യമാലും പരസ്പരം പോരടിക്കുമ്പോൾ, ഞായറാഴ്ച ന്യൂജേഴ്സിയിലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വപ്ന ഫൈനലിൽ ചരിത്രം ആരെയാകും കിരീടമണിയിക്കുക എന്നറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകം.
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