‘ഞാൻ അവരെ ഇസ്‍ലാമിക് ജിഹാദികളെന്നോണോ മൃഗങ്ങൾ എന്നാണോ വിളിക്കേണ്ടത്? ബംഗ്ലാദേശിലെ നോഖാലിയിൽ രാക്ഷസന്മാർ ഒരു ഹിന്ദു യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. കവലയിൽ വെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് മടുത്ത ശേഷം യുവതിയെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഹിന്ദുക്കളേ, ഉറങ്ങൂ’- ആഗസ്ത് ഒമ്പതിന് ദീപക് ശർമ്മ എന്നയാൾ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച ഒരു വിഡിയോയു​ടെ കൂടെയുള്ള കുറിപ്പാണിത്. എക്സ് പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രൈബറായ ഇയാളുടെ വിഡിയോ പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരാണ് കണ്ടത്. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഇന്ത്യയിലെ സംഘ്പരിവാർ സോഷ്യൽമീഡിയ ഹാൻഡിലുകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വിഡിയോ ആണിത്.

ഇതേ വിഡിയോ മറ്റൊരു പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രൈബറായ സൽവാൻ മോമികയും (@Salwan_Momika1) പങ്കുവെച്ചു. “ലോകത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ എവിടെയാണ്? ബംഗ്ലാദേശിൽ മുസ്‍ലിംകൾ ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തെ കൊല്ലുകയും അവരുടെ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു’’ എന്നായിരുന്നു അടിക്കുറിപ്പ്. ഈ ട്വീറ്റ് 15 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ കണ്ടു. 23,000-ത്തിലധികം തവണ റീട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതേ ആരോപണവുമായി ഇതേ വിഡിയോ സുദർശൻ ന്യൂസ് ചീഫ് എഡിറ്റർ സുരേഷ് ചാവങ്കെയും ​പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Where are the eyes of the world?



In Bangladesh, Muslims killed a Hindu family and kidnapped their daughter. pic.twitter.com/wsiZiYht4X