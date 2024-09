‘ദുരിതാശ്വാസ കിറ്റ് നൽകുന്നതിനിടെ കുട്ടിയുടെ രുദ്രാക്ഷം മൗലവി പൊട്ടിച്ചു’: കേരളത്തിലടക്കം പ്രചരിച്ച വിഡിയോയുടെ വസ്തുത അറിയാം

ധാക്ക: ‘വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരന്തത്തിൽ ​പോലും മതം മാറ്റാൻ നടക്കുന്ന ജിഹാദികൾ’, ‘ദുരിതാശ്വാസ കിറ്റ് വാങ്ങാൻ വന്ന ഹിന്ദു കുട്ടിയുടെ രുദ്രാക്ഷം മൗലവി പൊട്ടിച്ചു’, ‘കിറ്റ് വേ​ണോ മതം മാറണം’ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു വിഡിയോക്കൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പുകളാണിത്. ഇതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായ വർഗീയ ഉള്ളടക്കം അടങ്ങിയ അടിക്കുറിപ്പുകളും ഇപ്പോഴും ഈ വിഡിയോയുടെ കൂടെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശിലെ നവ്ഖാലിയിൽ സഹായ വിതരണത്തിനിടെ ഒരു മുസ്‍ലിം പുരോഹിതൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽകിടന്ന മന്ത്രിച്ച ചരട് പൊട്ടിക്കുന്നതാണ് പ്രസ്തുത വിഡിയോ. പൊട്ടിച്ചാൽ മാതാപിതാക്കൾ ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമെന്ന് ബംഗ്ലാ ഭാഷയിൽ കുട്ടി പറയുന്നതും കേൾക്കാം. എന്നാ​ൽ, ഇത്തരം ചരട് ധരിക്കുന്നത് ഇസ്‌ലാമിന് എതിരാണെന്ന് പുരോഹിതൻ പറയുന്നു.

സഹായ വിതരണത്തിന്റെ മറവിൽ ഹിന്ദു ആൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്തി​ലെ വിശുദ്ധ ചരട് മുസ്‍ലിം പുരോഹിതൻ നീക്കം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഫേസ്ബുക്, എക്സ്, വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇത് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. "സഹായത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശുദ്ധമാല തട്ടിയെടുക്കുന്ന ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ സമൂഹം" എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ഹിന്ദുത്വ യൂട്യൂബർ അജീത് ഭാരതി വി ഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്.



എന്നാൽ, ഹിന്ദുത്വ ആരോപണങ്ങൾ പച്ചക്കള്ളമാണെന്നും വിഡിയോയിൽ കാണുന കുട്ടി മീസ്‍ലിമാ​ണെന്നും വസ്തുതാന്വേഷണ വെബ്സൈറ്റായ ബൂം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സുഹൈൽ എന്നാണ് കുട്ടിയുടെ പേര്. ബംഗ്ലാദേശിലെ പ്രാദേശിക മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി മന്ത്രച്ചരട് ധരിച്ചിരുന്നു. ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ അത് രുദ്രാക്ഷമല്ല. തൗഹീദ് അക്കാദമി ആൻഡ് ഇസ്‍ലാമിക് സെൻറർ എന്ന ഫേസ്ബുക് പേജിൽ ആഗസ്റ്റ് 27ന് ഇതേ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. "അൽഹംദുലില്ലാഹ്, തൗഹീദ് അക്കാദമി നവ്ഖാലിയിലെ പ്രളയബാധിതരായ 200ലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദുരിതാശ്വാസ വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്തു" എന്നാണ് അടിക്കുറിപ്പ്.

Many right wing trolls including @MrSinha_ @OpIndia_com @UnSubtleDesi ran a fake propaganda claiming that the boy was a Hindu.

Fact: Name of the child: Sohail.

Father's Name: Abdul Haque.

Mother's Name: Ruzina Khatun. pic.twitter.com/WZzqLZbbKS