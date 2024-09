യെച്ചൂരിയുടെ ശവപ്പെട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വർഗീയ വിദ്വേഷ പ്രചാരണം: ‘അയാൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു, ഹിന്ദുമതത്തെ വെറുക്കുന്നു’

ന്യൂഡൽഹി: സി.പി.എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ വേർപാടിന്റെ വേദന അകലും മുമ്പ് അ​ദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വർഗീയ വിദ്വേഷ പ്രചാരണവുമായി ഹിന്ദുത്വവാദികൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കാൻ ശവ​പ്പെട്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിദ്വേഷത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. ശവപ്പെട്ടി ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നും അതിനാൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി ക്രിസ്ത്യാനി ആണ് എന്നുമായിരുന്നു ആരോപണം. മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കാൻ ശവപ്പെട്ടിയിലാക്കി ജെ.എൻ.യുവിൽ കൊണ്ടുപോയ വിഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും ഇവർ തെളിവായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

