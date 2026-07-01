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    Environment news
    Posted On
    date_range 1 July 2026 3:38 PM IST
    Updated On
    date_range 1 July 2026 3:38 PM IST

    സമുദ്രങ്ങൾ തിളക്കുന്നു; ജൂൺ മാസത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചൂട്, വരും മാസങ്ങളിലും കടുത്ത താപനിലയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ലോകത്തെ സമുദ്രങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഈ ജൂൺ മാസം സമുദ്രങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത് റെക്കോർഡ് ചൂടാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എൽ നിനോ പ്രതിഭാസവും മനുഷ്യനിർമിതമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ചേർന്ന് സമുദ്രങ്ങളെ വീണ്ടും ഒരു വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് തള്ളിയിടുന്നത്. വരും മാസങ്ങളിൽ ഈ ചൂട് കൂടുതൽ വർധിക്കുമെന്നും പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ തകർന്നേക്കാമെന്നുമാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ കോപ്പർനിക്കസ് മറൈൻ സർവീസ് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.

    ജൂൺ മാസത്തിൽ ആഗോള സമുദ്ര ഉപരിതല താപനില 21.0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇത് മുൻ വർഷങ്ങളായ 2023-ലെയും 2024-ലെയും ജൂൺ മാസങ്ങളിലെ റെക്കോർഡുകളെയും കടത്തിവെട്ടുന്നതാണ്. 2026-ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ സമുദ്രതാപനില സ്ഥിരമായി ഉയർന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ആഗോള സമുദ്രങ്ങളുടെ 82 ശതമാനത്തോളം ഭാഗത്ത് ഇതിനകം തന്നെ സമുദ്രതാപ തരംഗങ്ങൾ വ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്നത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. മെഡിറ്ററേനിയൻ, മധ്യ വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക്, ഭൂമധ്യരേഖാ പസഫിക് തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ സമുദ്രത്തിലെ ചൂടേറിയ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

    എന്തുകൊണ്ടാണ് സമുദ്രങ്ങൾ ഇത്രയധികം ചൂടാകുന്നത് എന്നതിന് പ്രധാന കാരണമായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് എൽ നിനോയുടെ വരവാണ്. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ജലം അസാധാരണമാംവിധം ചൂടാകുന്ന ഈ പ്രതിഭാസം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വലിയ അളവിൽ താപം പുറത്തുവിടുകയും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും ഗതിയെ മാറ്റിമറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ വലിയ അനിശ്ചിതത്വമുണ്ടാക്കും. പെറുവിൽ പ്രളയവും ആഫ്രിക്കയിൽ വരൾച്ചയും ആസ്ട്രേലിയയിൽ കാട്ടുതീയും അടക്കമുള്ള കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങളുടെ സാധ്യത ഇതോടെ വർധിക്കുന്നു.

    ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥാ സംവിധാനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിയന്ത്രകനാണ് നമ്മുടെ സമുദ്രങ്ങൾ. മനുഷ്യൻ പുറത്തുവിടുന്ന ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അമിത താപത്തിന്റെ 90 ശതമാനവും ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് സമുദ്രങ്ങളാണ്. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ സമുദ്രങ്ങൾ തന്നെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. കടൽജലം ചൂടാകുമ്പോൾ അത് വികസിക്കുകയും സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് തീരദേശ ജനതക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ്. കൂടാതെ, സമുദ്രത്തിലെ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ പോലുള്ള സൂക്ഷ്മ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾക്കും ഈ താപം താങ്ങാനാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ ചൂടിൽ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ വെളുത്തുപോവുകയും നശിച്ചുപോകുകയും ചെയ്യും.

    ഭൂമിയിലെ താപനിലയുടെ കാര്യത്തിൽ 2026 ഒരു നിർണായക വർഷമായിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. അവസാനിച്ച എൽ നിനോയുടെ കാലത്തായിരുന്നു 2024-ൽ ആഗോള താപനില റെക്കോർഡിലെത്തിയത്. എന്നാൽ, ഈ വർഷം പുതിയ എൽ നിനോയുടെ തുടക്കം കൂടി വരുന്നതോടെ, സമുദ്രങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെന്നെത്താത്ത പുതിയൊരു താപനിലയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ ഭയപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ സമുദ്രങ്ങൾ തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണെന്നും, ഈ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമീപകാല റിപ്പോർട്ടുകളും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതി നൽകുന്ന ഈ സൂചനകൾ അതീവ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.

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    TAGS:climate changeEnvironmentEl NinoHeat wave warning
    News Summary - World’s oceans experience hottest June ever, scientists say more heat ahead
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