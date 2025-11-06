Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 6 Nov 2025 10:22 AM IST
    date_range 6 Nov 2025 10:22 AM IST

    വെള്ള അരിവാൾ കൊക്കിന്‍റെ പ്രജനന കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തി

    വെള്ള അരിവാൾ കൊക്കിന്‍റെ പ്രജനന കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തി
    എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ-​കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി റോ​ഡ​രി​കി​ലെ ഏ​ഴി​ലം​പാ​ല മ​ര​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​രി​വാ​ൾ കൊ​ക്കി​ന്‍റെ പ്ര​ജ​ന​ന കേ​ന്ദ്രം

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: വെ​ള്ള അ​രി​വാ​ൾ കൊ​ക്കി​ന്‍റെ (ഓ​റി​യ​ന്‍റ​ൽ വൈ​റ്റ്​ ഐ​ബി​സ്​/​ബ്ലാ​ക്ക്​-​ഹെ​ഡ​ഡ്​ ഐ​ബി​സ്) കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പു​തി​യ പ്ര​ജ​ന​ന​കേ​ന്ദ്രം ക​ണ്ടെ​ത്തി. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ​യി​ലാ​ണ് പു​തി​യ പ്ര​ജ​ന​ന കേ​ന്ദ്രം. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ-​കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി റോ​ഡ​രി​കി​ലെ ഏ​ഴി​ലം​പാ​ല മ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ജ​ന​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന് പ​ക്ഷി​ക്കൂ​ടു​ക​ളും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ള​ജ് സു​വോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ കെ.​കെ. ജു​നൈ​ന​യാ​ണ്. പ്ര​ഫ. ഡോ. ​എ.​പി. റാ​ഷി​ബ​യു​ടെ കീ​ഴി​ലാ​ണ് ജു​നൈ​ന ഗ​വേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ​ക്ക​ടു​ത്ത പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വ ഒ​റ്റ​ക്കും കൂ​ട്ട​മാ​യും ഇ​ര​തേ​ടു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വ​യു​ടെ കൂ​ട്. ഈ ​മ​രം വെ​ള്ള അ​രി​വാ​ൾ കൊ​ക്കി​നെ കൂ​ടാ​തെ വി​വി​ധ​ത​രം പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ വാ​സ​സ്ഥ​ല​വും പ്ര​ജ​ന​ന കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​വ​യെ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ പ്ര​ജ​ന​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ളൂ. 2002-2003 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വ​യ​നാ​ട് പ​ന​മ​രം കൊ​റ്റി​ല്ല​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​വ​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ്ര​ജ​ന​ന​കേ​ന്ദ്രം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ മാ​വൂ​ർ ത​ണ്ണീ​ർ​ത​ടം, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ തി​രു​നാ​വാ​യ ത​ണ്ണീ​ർ​ത​ടം, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ന്ത​ക്കാ​ട്, കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​മ​ര​കം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മൃ​ഗ​ശാ​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വെ​ള്ള അ​രി​വാ​ൾ കൊ​ക്കി​ന്‍റെ പ്ര​ജ​ന​നം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മു​മ്പ്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​നി​യ​ൻ ഫോ​ർ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ്​ നാ​ച്വ​ർ (ഐ.​യു.​സി.​എ​ൻ) റെ​ഡ് ലി​സ്റ്റി​ൽ ഇ​വ​യെ ഭീ​ഷ​ണി ആ​സ​ന്ന​മാ​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. 2024ലെ ​വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ പ്ര​കാ​രം ആ​ശ​ങ്ക കു​റ​ഞ്ഞ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്താ​യി പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം കൂ​ടു​ത​ലാ​യി കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ലു​മാ​ണ്​ വെ​ള്ള അ​രി​വാ​ൾ കൊ​ക്കി​നെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, ഭൂ​ട്ടാ​ൻ, കം​ബോ​ഡി​യ, ഇ​ന്ത്യ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, മ്യാ​ന്മ​ർ, നേ​പ്പാ​ൾ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ശ്രീ​ല​ങ്ക, താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡ്, വി​യ​റ്റ്നാം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വ സ്ഥി​ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ്. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി ഇ​വ​ർ ചൈ​ന, ഹോ​ങ്കോ​ങ്, ജ​പ്പാ​ൻ, കൊ​റി​യ, ലാ​വോ​സ്, മ​ലേ​ഷ്യ, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ത്താ​റു​ണ്ട്.

    TAGS:Environmentcrane
    News Summary - white tailed crane's breeding center found
