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    ദുർബല മൺസൂൺ: അരി, ഗോതമ്പ് ഉൽപാദനത്തിൽ ആശങ്ക; കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണം കേന്ദ്രം പരിഗണിച്ചേക്കും

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    ദുർബല മൺസൂൺ: അരി, ഗോതമ്പ് ഉൽപാദനത്തിൽ ആശങ്ക; കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണം കേന്ദ്രം പരിഗണിച്ചേക്കും
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    ന്യൂഡൽഹി: ദുർബലമായ മൺസൂണും ക്രമരഹിതമായ കാലാവസ്ഥയും കാർഷികമേഖലയെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജലലഭ്യത കുറഞ്ഞതോടെ അരി, ഗോതമ്പ് ഉൽപാദനം കുറയുമെന്ന വിലയിരുത്തലുകളാണ് ഉയരുന്നത്. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനും കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ.

    രാജ്യത്തെ മഴ ലഭ്യത നിലവിൽ ശരാശരിയേക്കാൾ 15 ശതമാനം കുറവാണ്. സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെയും ഈ സ്ഥിതി തുടരുകയാണെങ്കിൽ, 2009ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ദുർബലമായ മൺസൂണായി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തും. ഖാരിഫ് വിളകൾക്ക് പുറമേ റാബി കൃഷിയെയും മഴക്കുറവ് ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്തെ 178 പ്രധാന ജലാശയങ്ങളിലായി നിലവിൽ 131 ബില്യൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ (BCM) വെള്ളം മാത്രമാണ് സംഭരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 165 BCM വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം 20 ശതമാനം കുറവാണ്.

    ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ജലാശയങ്ങളിലെ ജലനിരപ്പ് സംഭരണശേഷിയേക്കാൾ 48 ശതമാനം താഴെയാണെന്നും വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് 36 ശതമാനമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റാബി കൃഷി പ്രധാനമായും അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലസംഭരണത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ജലലഭ്യതയിലെയും മണ്ണിലെ ഈർപ്പത്തിലെയും കുറവ് റാബി വിത്തിടലിനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഉയരുന്നുണ്ട്.

    അതേസമയം, ദുർബല മൺസൂണും എൽ നിനോ പ്രതിഭാസവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും ഉപഭോക്താക്കളെ വിലക്കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പയർവർഗങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ ഇറക്കുമതി സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

    തുവരപ്പരിപ്പിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പയർവർഗമാണ് മസൂർ പരിപ്പ് (ചുവന്ന പരിപ്പ്). രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം പയർവർഗ ഇറക്കുമതിയുടെ ഏകദേശം 19 ശതമാനവും മസൂർ പരിപ്പിനാണ്. കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യ 5.964 ദശലക്ഷം ടൺ പയർവർഗങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുൻ വർഷത്തെ 7.256 ദശലക്ഷം ടണ്ണിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് കുറവാണ്. ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം വർധിച്ചതാണ് ഇറക്കുമതി കുറഞ്ഞതിന് കാരണമായത്.

    മസൂർ പരിപ്പ് പ്രധാനമായും കാനഡയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ വർഷം കാനഡ 3.3 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ മസൂർ പരിപ്പ് ഉൽപാദിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, ആവശ്യമായാൽ തടസ്സമില്ലാത്ത വിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യ കാനഡയുമായി പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

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    News Summary - Weak monsoon: Concerns over rice and wheat production; Center may consider export restrictions
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