1950ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ 'എൽ നിനോ' വരുന്നു; ഡിസംബറോടെ പാരമ്യത്തിലെത്തും; മുന്നറിയിപ്പുമായി യു.എൻ

1950ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ 'എൽ നിനോ' വരുന്നു; ഡിസംബറോടെ പാരമ്യത്തിലെത്തും; മുന്നറിയിപ്പുമായി യു.എൻtext_fields
ജനീവ: 1950-ന് ശേഷം ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രതിഭാസങ്ങളിലൊന്നായി മാറിക്കൊണ്ട് 'എൽ നിനോ' അതിവേഗം ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസിയായ വേൾഡ് മീറ്റിയോറോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ (ഡബ്ള്യു.എം.ഒ). വരുന്ന ഡിസംബറോടെ പ്രതിഭാസം അതിന്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തുമെന്നും, ഇത് ഭൂമിയിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും താപനില അസാധാരണമായി ഉയർത്തുമെന്നും ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ 'ഗ്ലോബൽ സീസണൽ ക്ലൈമറ്റ് അപ്ഡേറ്റിൽ' മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മനുഷ്യനിർമിതമായ ആഗോളതാപനത്തിന് പുറമെ എൽ നിനോ കൂടി എത്തുന്നതോടെ അന്തരീക്ഷ താപനില റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരും. മഴയുടെ രീതികളിൽ വൻതോതിലുള്ള വ്യതിയാനമുണ്ടാകുമെന്നും വിവിധ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ അതിരൂക്ഷമായ വരൾച്ചയ്ക്കും മിന്നൽ പ്രളയങ്ങൾക്കും ഇത് കാരണമാകുമെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
'സമുദ്രം തിളച്ചുമറിയുന്നു; ഫെബ്രുവരി വരെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും': ഡബ്ല്യു.എം.ഒ മേധാവി
മധ്യ-കിഴക്കൻ ഭൂമധ്യരേഖാ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഉപരിതല താപനില സാധാരണയിലും വളരെ ഉയരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് എൽ നിനോ. ഇത് ആഗോള കാറ്റിന്റെ ഗതിയെയും മർദ്ദത്തെയും മഴയുടെ വിതരണത്തെയും അടിമുടി മാറ്റിമറിക്കും.
ലോകത്തെ 13 പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര കാലാവസ്ഥാ പഠന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സംയുക്ത വിലയിരുത്തലുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഡബ്ല്യു.എം.ഒ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
"എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം പൂർണ്ണമായി രൂപപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു, അത് അതിവേഗം കരുത്താർജ്ജിക്കുകയാണ്. കുറഞ്ഞത് 1950-ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും തീവ്രമായ എൽ നിനോകളിൽ ഒന്നായി മാറാൻ ഇതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. 2027 ഫെബ്രുവരി വരെ ഇത് സമാന രീതിയിൽ തുടരാൻ നൂറു ശതമാനത്തോളം സാധ്യതയാണുള്ളത്. എൽ നിനോ ഭൂമിയിലേക്ക് പുതുതായി താപം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് സമുദ്രങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ട താപത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ എൽ നിനോ ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമുദ്രങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചൂടിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിനാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് അഭൂതപൂർവമായിരിക്കും."
— ഡബ്ല്യു.എം.ഒ മേധാവി സെലസ്റ്റെ സോലോ വ്യക്തമാക്കി.
റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് കടലിലെ ചൂട്: 3.7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വർദ്ധനവ്
പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ താപനില വ്യതിയാനം അളക്കുന്ന സൂചിക പ്രകാരം ജൂണിൽ സാധാരണയേക്കാൾ 1.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആഗസ്റ്റിൽ 2.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമാണ് ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ഇത് സാധാരണയേക്കാൾ 3.7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരുമെന്നാണ് പ്രവചനം.
കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. 2015-2016-ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 2.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന റെക്കോർഡാണ് ഇതോടെ പഴങ്കഥയാകുന്നത്. 2023-നെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമാക്കാനും, 2024-നെ സർവകാല റെക്കോർഡിലെത്തിക്കാനും മുൻപ് വീശിയടിച്ച എൽ നിനോ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു.
സാധാരണയായി നവംബർ-ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ എൽ നിനോ അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തുമെങ്കിലും, ആഗോള അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതമായി താപനില കുതിച്ചുയരുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള മാസങ്ങളിലാണ്. നിലവിൽ തന്നെ മധ്യ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ എൽ നിനോ രൂക്ഷമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്; പലയിടങ്ങളിലും കൊടും വരൾച്ചയെത്തുടർന്ന് കന്നുകാലികളും കൃഷിയും കൂട്ടത്തോടെ നശിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
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