    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 9:16 AM IST

    വേരുപാലങ്ങൾ എന്തൊരു നാടൻ ഐഡിയ!

    വേരുപാലങ്ങൾ എന്തൊരു നാടൻ ഐഡിയ!
    പ്ര​കൃ​തി​യി​ലെ അ​ത്ഭു​ത​മാ​ണ് മേ​ഘാ​ല​യ​യി​ലെ ജീ​വ​നു​ള്ള വേ​രു​പാ​ല​ങ്ങ​ൾ. നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ഇ​വി​ട​ത്തെ ഗ്രാ​മീ​ണ​ജ​ന​ത ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​ണ് ഈ ​കി​ടി​ല​ൻ ഐ​ഡി​യ. ശീ​മ​യാ​ൽ മ​ര​ത്തി​​ന്റെ നീ​ള​ൻ വേ​രു​ക​ൾ പ​ര​സ്പ​രം പി​ണ​ച്ചു​കെ​ട്ടി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​പാ​ല​ങ്ങ​ൾ ഏ​ത് കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റി​നെ​യും ​പ്ര​ള​യ​ത്തെ​യും അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ഴി​താ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി ജ്യോ​തി​രാ​ദി​ത്യ സി​ന്ധ്യ​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ വീ​ണ്ടും വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ നി​റ​യു​ക​യാ​ണ് ഈ ​പാ​ല​ങ്ങ​ൾ.

    ഈ​സ്റ്റ് ഖാ​സി ഹി​ൽ​സ് ജി​ല്ല​യി​ലെ രം​ഗ്തി​ലി​യാ​ങ് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​രം കൂ​ടി​യ വേ​രു​പാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് മ​ന്ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ല​ത്തി​​ന്റെ ക​ഥ കേ​ട്ട​റി​ഞ്ഞു. ത​റ​നി​ര​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് അ​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ള്ള​ത്. ‘ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തി​ലെ ഒ​രു കാ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക് നി​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ന്നു, പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും പ്ര​ശാ​ന്ത​ത​യും, ഭൂ​മി​ക്കു​മേ​ൽ കൈ​ക​ൾ ചു​റ്റി​വ​രി​ഞ്ഞ് ന​മ്മ​ൾ മ​ർ​ത്യ​ർ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന ക​ര​വി​രു​ത്’-​സി​ന്ധ്യ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത വി​ഡി​യോ​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    മേ​ഘാ​ല​യ​യി​ലെ വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ അ​തി​മ​​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് വേ​രു​പാ​ല​ങ്ങ​ൾ. ഈ​സ്റ്റ് ഖാ​സി ഹി​ൽ​സ്, വെ​സ്റ്റ് ജൈ​ന്തി​യ ഹി​ൽ​സ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​ത്. ആ​ഴ​മേ​റി​യ കൊ​ക്ക​ക​ളും തോ​ടു​ക​ളു​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ​​ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ക്ക​ര ഇ​ക്ക​ര ക​ട​ക്കാ​ൻ​വേ​ണ്ടി എ​ന്തു​ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന ചി​ന്ത​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ആ​ശ​യം ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞ​ത്. ജി​ങ് കി​യെ​ങ് ജ്റി ​എ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ഇ​വ​യെ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ആ​റ് മാ​സ​വും ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ത​ടി​കൊ​ണ്ടു​ള്ള​തോ ലോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​ള്ള​തോ ആ​യ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​ക​കാ​ലം നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​വ​ർ​ക്ക​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ, പ്ര​കൃ​തി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ചി​ല പാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 500 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പ​ഴ​മ​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    പു​ഴ​യു​ടെ ഇ​രു​ക​ര​ക​ളി​ലും വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശീ​മ​യാ​ൽ മ​ര​ത്തി​​ന്റെ വേ​രു​ക​ളാ​ണ് പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. നീ​ള​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​തി​ന്റെ വേ​രു​ക​ൾ പി​ണ​ച്ചു​കെ​ട്ടു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ഭാ​രം താ​ങ്ങാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ താ​ങ്ങാ​യി ക​മു​കി​ൻ ത​ടി​യോ മു​ള​യോ ക​ല്ലു​ക​ളോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. കാ​ല​ങ്ങ​ളെ​ടു​ത്താ​ണ് ഈ ​പാ​ല​ങ്ങ​ൾ ബ​ല​വ​ത്താ​കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു പാ​ലം പൂ​ർ​ണ​മാ​കാ​ൻ 10-15 വ​ർ​ഷ​മെ​ടു​ക്കും. പ​ണി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ പ​രി​പാ​ല​ന​മൊ​ന്നും വേ​ണ്ട. വേ​രു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ള​രു​ക​യും ബ​ലം വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും. പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ഈ ​വി​സ്മ​യം കാ​ണാ​ൻ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്താ​റു​ണ്ട്.

