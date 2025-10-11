Begin typing your search above and press return to search.
    പക്ഷികൾ പറക്കട്ടെ...; ഇന്ന് ലോക ദേശാടനപ്പക്ഷി ദിനം

    പക്ഷികൾ പറക്കട്ടെ...; ഇന്ന് ലോക ദേശാടനപ്പക്ഷി ദിനം
    കു​വൈ​ത്ത് തീ​ര​ത്ത് വി​രു​ന്നെ​ത്തി​യ ഫ്ലമി​ങ്ങോ​ പക്ഷിക​ൾ , ചി​ത്രം; ​ ഇ​ർ​വി​ൻ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്

    Listen to this Article

    ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ച് വീ​ണ്ടും ലോ​ക ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി ദി​നം എ​ത്തു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​വും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ഘ​ട​ന ലോ​ക ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി ദി​ന​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 11. ‘പൊ​തു​ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ-​പ​ക്ഷി സൗ​ഹൃ​ദ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ’ എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ശ​യം. ദേ​ശാ​ട​ന പ​ക്ഷി​ക​ളെ യാ​ത്ര പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും അ​തി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഈ ​ആ​ശ​യം ഊ​ന്നി​പ​റ​യു​ന്നു.

    ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി​ക​ളു​ടെ പ്ര​മു​ഖ​മാ​യ ര​ണ്ടു പാ​ത​ക​ൾ കു​വൈ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടുത​ന്നെ എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ആ​യി​ര​ക്കണ​ക്കി​ന് പ​ക്ഷി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ കു​വൈ​ത്തി​നെ മു​റി​ച്ചു ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തും ഇ​ട​ത്താ​വ​ള​മാ​ക്കു​ന്ന​തും. അ​ടു​ത്ത​മാ​സ​ങ്ങ​ൾ കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ത്ത​രം പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന താ​വ​ള​മാ​കും.

    എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ന് ലോ​ക​ത്ത് പ​ല​യി​ട​ത്തും അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ ന​ഗ​ര വി​ക​സ​ന​വും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളും പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ ന​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ക​യും ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി​ക​ളു​ടെ പോ​ക്കു​വ​ര​വി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ന​ല്ല ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ, മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം കു​റ​ക്ക​ൽ, മ​നു​ഷ്യ നി​ർ​മി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി പ​ക്ഷി​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യ​ൽ തു​ട​ങ്ങി പ​ക്ഷി സൗ​ഹൃ​ദ രീ​തി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് ന​മു​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കാം. ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ക​ട്ടെ ന​മ്മു​ടെ നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും.

