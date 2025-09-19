Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Environment news
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 1:32 PM IST

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റു​ന്നു; ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി​ക​ൾ എ​ത്തി​ത്തുട​ങ്ങി

    കാ​ലി​ൽ മോ​തി​ര​വു​മാ​യി ഫ്ല​മിം​ഗോ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി
    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റു​ന്നു; ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി​ക​ൾ എ​ത്തി​ത്തുട​ങ്ങി
    കാ​ലി​ൽ മോ​തി​ര​വു​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഫ്ല​മിം​ഗോ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് കാ​ലാ​വ​സ​്ഥ മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യി ദേ​ശാ​ട​നപ്പ​ക്ഷി​ക​ൾ എ​ത്തി​ത്തുട​ങ്ങി. ഷു​വൈ​ഖ്, സു​ലൈ​ബി​ഖാ​ത്ത് ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ലും ജ​ഹ്‌​റ റി​സ​ർ​വി​ലു​മു​ള്ള വേ​ലി​യേ​റ്റ ചെ​ളി​ത്ത​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഫ്ല​മിം​ഗോ​ക​ൾ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​കാ​തെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ക്ഷി​ക​ൾ കു​വൈ​ത്ത് തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​തു​ട​ങ്ങും.

    വ​സ​ന്ത​കാ​ല​ത്തും ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തും പ​ല​ത​രം ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും ഈ​റ്റി​ല്ല​മാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ താ​ണ്ടി​യു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​നി​ടെ എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ​ വി​വി​ധ പ​ക്ഷി​ക​ൾ കു​വൈ​ത്തി​ലെത്തും. മ​ധ്യേ​ഷ്യ, കി​ഴ​ക്ക​ൻ യൂ​റോ​പ്പ്, സൈ​ബീ​രി​യ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ ഇ​ന്ത്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ദേ​ശാ​ട​ന​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന വ​ഴി​യാ​ണ്​ ഇ​ത്. 400ൽ​പ​രം ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി​ക​ൾ ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത്​ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ന്ന്​ യാ​ത്ര​ ചെ​യ്യു​ന്നു.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഏ​ത്​ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വെ​ള്ള​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളുണ്ട്.

    ജ​ഹ്​​റ, സ​ബാ​ഹ്​ അ​ൽ അ​ഹ്​​മ​ദ്​ നാ​ചുറ​ൽ റി​സ​ർ​വു​ക​ളി​ൽ ദേ​ശാ​ട​ന​ക്കി​ളി​ക​ൾ ധാ​രാ​ളം എ​ത്താ​റു​ണ്ട്. ചൂ​ട്​ ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ക്ഷി​ക​ൾ വേ​ന​ലി​ൽ എ​ത്തി കു​വൈ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ലം ത​ങ്ങും.

    അ​തി​നി​ടെ , ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​രി​സ്ഥി​തി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ക​നാ​യ ഉ​മ​ർ അ​ൽ ഷ​ഹീ​ൻ, കാ​ലി​ൽ മോ​തി​രം ധ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ജ​ഹ്‌​റ റി​സ​ർ​വി​ൽ ഫ്ല​മിം​ഗോ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഫ്രാ​ൻ​സി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ല് വ​യ​സ്സു​ള്ള പെ​ൺ ഗ്രേ​റ്റ​ർ ഫ്ല​മിം​ഗോ​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    പ​ക്ഷി​ക്ക് പി​ങ്ക് നി​റ​മാ​ണെ​ന്നും ഏ​ക​ദേ​ശം 130 സെ​ന്റീ​മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​വും 155 സെ​ന്റീ​മീ​റ്റ​ർ ചി​റ​കു​ക​ളു​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ആ​ൽ​ഗ​ക​ളെ​യും സൂ​ക്ഷ്മാ​ണു​ക്ക​ളെ​യും ഭ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് ഇ​വ​ക്ക് പി​ങ്ക് നി​റം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ട്ട​മാ​യ ഫ്ല​മിം​ഗോ​ക​ൾ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത വേ​ട്ട​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്ന് സ്യ​യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ഭ​ക്ഷ​ണം തി​ര​യു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

