നോഹയുടെ പേടകം അരരാത്തിലോ? 60 അടി ആഴത്തിൽ ഗവേഷകരുടെ പരിശോധന

നോഹയുടെ പേടകം അരരാത്തിലോ? 60 അടി ആഴത്തിൽ ഗവേഷകരുടെ പരിശോധനtext_fields
നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന നോഹയുടെ പേടകത്തിനായുള്ള അന്വേഷണത്തിന് പുതിയ പ്രതീക്ഷ നൽകി അരരാത്ത് മലനിരകളിലെ ഗവേഷണം. പേടകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം സംശയിക്കുന്ന തുർക്കിയിലെ ദുരുപിനാർ ഭൗമരൂപത്തിൽ ഗവേഷകർ ആദ്യമായി ആഴത്തിൽ ഡ്രില്ലിങ് നടത്തി മണ്ണിന്റെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു. ഏകദേശം 60 അടി ആഴത്തിൽനിന്നടക്കം നൂറുകണക്കിന് സാമ്പിളുകളാണ് ശേഖരിച്ചത്.
1959-ൽ കണ്ടെത്തിയതുമുതൽ കപ്പലിന്റെ ആകൃതിയോട് സാമ്യമുള്ള ഈ ഭൗമരൂപം ഗവേഷകരുടെയും നോഹയുടെ പേടകത്തിൽ താൽപര്യമുള്ളവരുടെയും ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 20ഓളം ഗവേഷകർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് പുതിയ പഠനം നടത്തിയത്. രൂപീകരണത്തിനകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നുമായി നൂറുകണക്കിന് മണ്ണ് സാമ്പിളുകളാണ് ശേഖരിച്ചത്. പ്രദേശത്ത് മനുഷ്യരുടെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെയോ ജീർണിച്ച മരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെയോ തെളിവുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഗവേഷകരുടെ ലക്ഷ്യം.
രൂപീകരണത്തിനുള്ളിലെ മണ്ണിൽ കൂടുതൽ ജൈവാംശം
നോഹയുടെ പേടകത്തിനായുള്ള തെരച്ചിലിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കണ്ടെത്തൽ മണ്ണിലെ കാർബൺ അളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ദുരുപിനാർ ഭൗമരൂപത്തിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച മണ്ണിൽ, പുറത്തുനിന്നുള്ള സാമ്പിളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 40 ശതമാനം കൂടുതലായി കാർബൺ കണ്ടെത്തിയതായി ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു. ഇത് മരക്കഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജൈവവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
എന്നാൽ ഈ ജൈവവസ്തുക്കൾ പുരാതനകാലത്തെ ഒരു മരപ്പേടകത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ വിശദമായ ലബോറട്ടറി പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കും. ദുരുപിനാർ ഭൗമരൂപത്തിന്റെ അസാധാരണമായ ഘടനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കുന്നതിൽ ഈ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ നിർണായകമാകും.
ദുരുപിനാർ ഭൗമരൂപത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്തുനിന്ന് ഗവേഷക സംഘം മൺപാത്രങ്ങളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളും കണ്ടെത്തി. പരമ്പരാഗതമായി നോഹയുടെ പേടകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള കാലത്തേതാകാം ഇവയെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മൺപാത്ര ഭാഗങ്ങളൊന്നും ദുരുപിനാർ ഭൗമരൂപത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതല്ല.
പ്രദേശത്ത് പുരാതനകാലത്ത് മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാമെന്ന സൂചനയായി ഇവയെ കാണാമെന്ന് 'നോഹയുടെ പേടക ഗവേഷണ പദ്ധതി'യുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ്രൂ ജോൺസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ മൺപാത്രങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തൽ മാത്രം ദുരുപിനാർ ഭൗമരൂപത്തിന് നോഹയുടെ പേടകവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നില്ല.
ബൈബിളിൽ നോഹയുടെ പേടകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്
ബൈബിളിലെ ഉൽപത്തി പുസ്തകത്തിലെ വിവരണമനുസരിച്ച്, മഹാപ്രളയത്തിൽ തന്റെ കുടുംബത്തെയും വിവിധ മൃഗങ്ങളുടെ ജോഡികളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നോഹയാണ് പേടകം നിർമിച്ചത്. പ്രളയജലം ഭൂമിയെ മൂടുകയും പിന്നീട് പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തതായാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. പേടകം അരരാത്ത് മലനിരകളുടെ പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കാമെന്ന വിശ്വാസമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ പ്രദേശത്ത് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായത്.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ദുരുപിനാർ ഭൗമരൂപത്തിന് നോഹയുടെ പേടകത്തിനുള്ള സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമെന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. ദുരുപിനാർ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് വർഷങ്ങളായി സംശയങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
1996-ൽ Journal of Geoscience Education-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ ദുരുപിനാർ ഭൗമരൂപം പ്രകൃതിദത്തമായി രൂപപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. നിലവിലെ ഡ്രില്ലിങ് പഠനം ദുരുപിനാർ ഭൗമരൂപം നോഹയുടെ പേടകമാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല. ഗവേഷണം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്നും ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അരരാത്ത് മലനിരകളിലെ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയെങ്കിലും ദുരുപിനാർ ഭൗമരൂപം നോഹയുടെ പേടകമാണെന്ന് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
മണ്ണിലെ ഉയർന്ന കാർബൺ അളവ്, ജൈവവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം, സമീപപ്രദേശത്ത് കണ്ടെത്തിയ മൺപാത്രങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതൽ പഠനം ആവശ്യമായ സൂചനകൾ മാത്രമാണ്. ഇവയൊന്നും നോഹയുടെ പേടകത്തിന്റെ നിർണായക തെളിവായി കണക്കാക്കാനാകില്ല.
ശേഖരിച്ച മണ്ണിന്റെ ലബോറട്ടറി പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ദുരുപിനാർ ഭൗമരൂപത്തിന്ന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ അതിലൂടെ നോഹയുടെ പേടകവുമായി ബന്ധം തെളിയുമോ എന്നത് ഇപ്പോഴും തുറന്ന ചോദ്യമാണ്.
രൂപീകരണത്തിനകത്തുനിന്നുള്ള മണ്ണിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള സാമ്പിളുകളെക്കാൾ 40 ശതമാനത്തോളം അധിക കാർബൺ കണ്ടെത്തിയതായി ഗവേഷകർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ ജൈവവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇതിന് കാരണമാകാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ കണ്ടെത്തിയ ജൈവവസ്തുക്കൾ നോഹയുടെ പേടകത്തിൽ നിന്നുള്ള പുരാതന മരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ദുരുപിനാർ പ്രദേശത്തിന് സമീപത്തുനിന്ന് മൺപാത്രങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. ഇവ പുരാതന മനുഷ്യവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകാമെന്നാണ് നിഗമനം. എന്നാൽ മൺപാത്രങ്ങൾ ദുരുപിനാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ളിൽനിന്നല്ല കണ്ടെത്തിയത്. അതിനാൽ ഇവ നോഹയുടെ പേടകവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനാകില്ല.
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