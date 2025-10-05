Begin typing your search above and press return to search.
    കാടും കുറേ കാട്ടു കള്ളന്മാരും

    Representation image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ എ​ട്ടു വ​രെ ദേ​ശീ​യ വ​ന്യ​ജീ​വി വാ​രം ആ​ച​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​ന​വും വ​ന​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​റി​യാ​ക്ക​ഥ​ക​ൾ പ​ല​തു​മു​ണ്ട്. ആ ​ക​ഥ​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ​ കൂ​ടി​യാ​യ ലേ​ഖ​ക​ൻ

    വ​ന്യ​ജീ​വി ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തെ​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ നെ​റ്റി ചു​ളി​ക്കാ​ൻ വ​ര​ട്ടെ. പാ​വം വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ന് ല​ഹ​രി മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ, മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് എ​ന്നി​വ​യോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി അ​മ്പ​ര​പ്പി​ക്കു​ന്ന തു​ക​ക​ൾ വി​പ​ണ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണി​ത്. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ഏ​താ​ണ്ട് ആ​യി​രം കോ​ടി​ക്കും ര​ണ്ടാ​യി​രം കോ​ടി​ക്കും ഇ​ട​ക്കു​വ​രും ഇ​തി​ന്റെ വി​പ​ണ​നം.

    ലോ​ക​ത്തെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് റാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളും അ​വ​യു​ടെ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്ത് അ​വ​സാ​നം ചെ​ന്നെ​ത്തു​ന്ന​ത് മു​ഖ്യ​മാ​യും ചൈ​ന​യി​ലെ​യും വി​യ​റ്റ്നാ​മി​ലെ​യും ഒ​ക്കെ ക​മ്പോ​ള​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. ഈ​നാം​പേ​ച്ചി​ക്കും കാ​ണ്ടാ​മൃ​ഗ​ത്തി​ന്റെ കൊ​മ്പി​നും (Rhino horn -ന​മ്മു​ടെ ന​ഖ​ത്തി​ലും മു​ടി​യി​ലും മ​റ്റും അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ള്ള കെ​രാ​റ്റി​ൻ എ​ന്ന മാം​സ്യം​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​കൊ​മ്പ് നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്) ക​ടു​വ​യു​ടെ എ​ല്ലു​ക​ൾ​ക്കും (Tiger bones) എ​ന്തി​ന് ജ​ന​നേ​ന്ദ്രി​യ​ത്തി​നു​പോ​ലും (Tiger penis) പ​ക​രം വെ​ക്കാ​നി​ല്ലാ​ത്ത ‘ലൈം​ഗി​ക ഉ​ത്തേ​ജ​നം’ (Aphrodisiac) എ​ന്ന ലേ​ബ​ൽ ചാ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രേ​റു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ് ര​സ​ക​ര​മാ​യ വ​സ്തു​ത. കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട​തു​പോ​ലും ചൈ​ന​യി​ലെ വു​ഹാ​നി​ലെ (Wuhan) ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു വ​ന്യ​ജീ​വി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് ഇ​വി​ടെ ഓ​ർ​ക്കു​മ​ല്ലോ.

    ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ഈ ​ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​കാ​രെ കൈ​യോ​ടെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​നം വി​ശ്വ​സ്ത​രാ​യ സ​ഹ​ചാ​രി​ക​ളു​ടെ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ല​ല്ലാ​തെ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​കാ​ർ ‘ച​ര​ക്കു​ക​ൾ’ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക​യി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ്. ഏ​റെ നേ​ര​ത്തെ അ​നു​ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ലോ​ഭ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശേ​ഷ​മാ​കും പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​വ​ർ സാ​ധ​നം കാ​ണി​ച്ചു​ത​രാ​ൻ ത​ന്നെ ത​യാ​റാ​കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നു​പോ​ലും ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​കാ​ർ ത​യാ​റാ​കാ​തെ വ​രു​മ്പോ​ൾ വേ​ഷം മാ​റി​യെ​ത്തു​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണോ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഉ​ദ്യ​മം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ സം​ജാ​ത​മാ​കു​ന്ന​തും വി​ര​ള​മ​ല്ല. മി​ക്ക​യ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ച്ച​വ​ട​മു​റ​പ്പി​ച്ച​തി​നും കാ​ശ് മു​ൻ​കൂ​ർ ക​ണ്ടു​ബോ​ധി​ച്ച​തി​നും ശേ​ഷ​മാ​ണ് ജീ​വ​നു​ള്ള​തും അ​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ ‘ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ഉ​രു​പ്പ​ടി​ക​ൾ’ അ​വ​ർ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ക്കു​ക. ക​ച്ച​വ​ടം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക പ​തി​വി​ല്ല.

    പെ​ട്ടെ​ന്ന് ന​ട​ത്തു​ന്ന റെ​യ്ഡു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ച്ച വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ​യും അ​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന കാ​ര്യം വി​ഷ​മ​ക​ര​മാ​ണ്. ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രോ​ടോ വേ​ട്ട​ക്കാ​രോ​ടോ പ​രി​ച​യി​ച്ചും അ​നു​ന​യ​പ്പെ​ട്ടും തൊ​ണ്ടി സാ​ധ​നം ഒ​ളി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ചും അ​വ​യു​ടെ മൗ​ലി​ക​ത (Originality) ക​ണ്ടു​ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നു​ശേ​ഷ​വും ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ’ (Undercover operations) മാ​ത്ര​മേ വി​ജ​യി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. പ​ല​വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ഞ്ച​ന​യും ച​തി​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളും കോ​ടി​ക​ളും വി​ല​പ​റ​യു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം വി​പ​ണി​ക​ൾ. മി​ക്ക ജി​വി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​രോ കോ​ഡു​ക​ൾ (പേ​രു​ക​ൾ) നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. അ​വ​ർ അ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രോ​ട് ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തും. അ​വ​യി​ൽ ചി​ല​ത് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് കൗ​തു​ക​ക​ര​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ആ​ന​ക്കൊ​മ്പ് (കോ​ഡ്: സി​ഗ​ര​റ്റ് അ​ഥ​വാ ട്യൂ​ബ്)

    വ​ന്യ​ജീ​വി ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​നം ആ​ന​ക്കൊ​മ്പാ​ണ്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം​പോ​ലു​ള്ള ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ന​ക്കൊ​മ്പു​ക​ളി​ലും ച​ന്ദ​ന​ത്തി​ലും വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും കൊ​ത്തു​പ​ണി​ക​ളും ചെ​യ്യു​ന്ന അ​നേ​കം ആ​ളു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ന​ക്കൊ​മ്പി​ന്റെ ആ​കൃ​തി മ​ന​സ്സി​ൽ​ക്ക​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും ആ ‘​ഭാ​വ​നാ​ശാ​ലി​ക​ൾ’ അ​തി​ന് സി​ഗ​ര​റ്റെ​ന്നും ട്യൂ​ബെ​ന്നും പേ​രു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ക.


    ‘മോ​ഴ​ക​ൾ’ അ​ഥ​വാ ‘മ​ഖ്ന’​ക​ൾ (makna) ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള ആ​ണാ​ന​ക​ൾ​ക്ക് മോ​ണ​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ജോ​ടി ഉ​ളി​പ്പ​ല്ലു​ക​ൾ വ​ള​ർ​ന്നാ​ണ് കൊ​മ്പു​ക​ളാ​കു​ന്ന​ത്. അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​ന​ക​ൾ​ക്ക് 45 കി​ലോ​ഗ്രാ​മോ​ളം ഭാ​ര​മു​ള്ള കൊ​മ്പു​ക​ൾ വ​രെ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്കെ​ത്തു​ന്ന കൊ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത് 25-30 കി​ലോ​ഗ്രാം വ​രെ വ​രു​ന്ന കൊ​മ്പു​ക​ളാ​ണ്. നാ​ട്ടാ​ന​ക​ളു​ടെ കൊ​മ്പു​ക​ൾ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ‘ജീ​വ​ദ​ന്തം’ എ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ആ​ന​ക്കൊ​മ്പ് ക​ച്ച​വ​ടം ലോ​ക​മാ​കെ നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തി​നാ​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ അ​തി​നെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തി​നാ​ലും വ​ന്യ​ജീ​വി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൃ​ത്യ​മാ​യി വി​ല മ​തി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    ക​ടു​വാ​ത്തോ​ലും പു​ലി​ത്തോ​ലും (കോ​ഡ്: വ​ര​യും പു​ള്ളി​യും)

    ഈ ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ തോ​ലി​ന് ഉ​ടു​പ്പെ​ന്നും അ​വ​യു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ര​യെ​ന്നും പു​ള്ളി​യെ​ന്നും പേ​രു​ന​ൽ​കാ​ൻ പ്ര​ബു​ദ്ധ​രാ​യ മ​ല​യാ​ളി ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​കാ​ർ​ക്കേ ക​ഴി​യൂ. ക​ടു​വ​ക​ളും പു​ലി​ക​ളും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ തോ​ലി​നും ന​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​മാ​യും വേ​ട്ട​യാ​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ലെ വേ​ട്ട​ക്കാ​ർ അ​ധി​ക​വും പി​ണ​ച്ചു​വെ​ച്ച കാ​രി​രു​മ്പു​കെ​ണി​ക​ളി​ൽ ക​ടു​വ​യെ​പ്പെ​ടു​ത്തി കൂ​ർ​ത്ത​വ​ടി​ക​ൾ വാ​യ​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ത്തി ക്രൂ​ര​മാ​യി കു​ത്തി​ക്കൊ​ല്ലു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്.


    തോ​ലി​ൽ ദ്വാ​ര​ങ്ങ​ളും കി​ഴു​ത്ത​ക​ളും വീ​ണ് വി​ല ന​ഷ്ട​മാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് അ​വ​ർ ഈ ​ക്രൂ​ര​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് മു​തി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​രം മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നാ​യാ​ടി​യ ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളു​ടെ ശ​രീ​രാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ഷ​ലി​പ്ത​മാ​ക്കി​യും ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന മാം​സം ക​ഴി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന ഹിം​സ്ര​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ​തി​യി​രു​ന്നു വെ​ടി​വെ​ച്ചും ഒ​ക്കെ​യാ​ണ് വേ​ട്ട​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​ത് പ​ച്ച​യാ​യ ഒ​രു സ​ത്യ​വു​മാ​ണ്.

    മ​നു​ഷ്യ​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി സ​മ​ര​സ​പ്പെ​ട്ട് കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​ലി​ക​ളു​ടെ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ. നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ലെ സ്ഥി​ര​സാ​ന്നി​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ തെ​രു​വു​പ​ട്ടി​ക​ളും എ​ന്തി​ന് അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടു​ന്ന കോ​ഴി​ക്ക​ട​ക​ളി​ലെ ‘വേ​സ്റ്റ്’ വ​രെ പു​ലി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​റു​ള്ള​താ​യി ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. മും​ബൈ പോ​ലു​ള്ള വ​ൻ​ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ന്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പോ​ലും പു​ലി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തും അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    നീ​ള​ത്തി​ന് ‘അ​ടി’ ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ തോ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ല പ​റ​യു​ക പ​തി​വ്. ഇ​തി​ൽ​ത്ത​ന്നെ വ​ര​ക്കാ​ണ് പു​ള്ളി​യേ​ക്കാ​ളും വി​ല ഏ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ ക​ടു​വാ​ത്തോ​ലി​ന് ഒ​മ്പ​ത് അ​ടി​യോ അ​തി​നു​മു​ക​ളി​ലോ നീ​ള​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ പു​ലി​ത്തോ​ലി​ന് അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ ഏ​ഴ്-​ഏ​ഴ​ര​യ​ടി വ​രെ​യാ​ണ് നീ​ളം കാ​ണു​ക. അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യെ​ങ്കി​ലും നീ​ളം കൂ​ടി​യ​വ​യും കാ​ണാ​റു​ണ്ട്. അ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കൊ​ന്നും ഇ​ല്ലാ​തെ അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ മോ​ഹ​വി​ല പ​റ​ഞ്ഞ് പു​ത്ത​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ പ്ര​ലോ​ഭി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യും ഈ ​ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    ഒ​രി​ക്ക​ൽ പു​ലി ന​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജോ​ടി​ക്ക് ‘വ​ലി​യ വി​ല’ പ​റ​ഞ്ഞ് ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പു​ലി ന​ഖ​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​പ​ന​ക്കെ​ത്തി​ച്ച​ത് ഇ​പ്പോ​ഴും ഓ​ർ​മ​യി​ൽ​നി​ന്നും മാ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. സാ​ധാ​ര​ണ ഒ​രു പു​ലി​ക്ക് പ​തി​നെ​ട്ട് ന​ഖ​ങ്ങ​ൾ (ഒ​രു പു​ലി​ക്ക് മു​ൻ​കാ​ലു​ക​ളി​ൽ അ​ഞ്ച് വീ​ത​വും പി​ൻ കാ​ലു​ക​ളി​ൽ നാ​ലും ന​ഖ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്) എ​ന്ന ക​ണ​ക്കി​ൽ നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​യി​രം പു​ലി ന​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മി​നി​മം അ​മ്പ​ത്ത​ഞ്ച് പു​ലി​ക​ൾ എ​ങ്കി​ലും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട​ണം.

    ന​ഖ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ശ​രി​ക്കും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി സെ​ന്റ​റി​ൽ (RGCB) നി​ന്നു​ള്ള റി​സ​ൽ​ട്ട് വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​തി​ന്റെ ഒ​റി​ജി​നാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ത​ന്നെ സം​ശ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. പു​ലി ന​ഖ​ങ്ങ​ൾ മാ​ല​യു​ടെ ചു​ട്ടി​ക​ളാ​യി ക​ഴു​ത്തി​ല​ണി​ഞ്ഞ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പു​രാ​ത​ന​കാ​ലം മു​ത​ൽ​ക്കു ത​ന്നെ വീ​ര​നാ​യ​ക​ന്മാ​രു​ടെ പ​രി​വേ​ഷം ക​ൽ​പി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട​ല്ലോ. പു​ലി​ന​ഖ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ​ത്തു​ക​യും അ​വി​ട​ത്തെ​യും ആ​ന്ധ്ര, തെ​ല​ങ്കാ​ന എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ക​ളി​ലും ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ളി​ലും തു​ട​ർ​ന്നെ​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് പ​തി​വെ​ന്നാ​ണ് ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഇ​രു​ത​ല​മൂ​രി (കോ​ഡ്: ഡ​ബ്ൾ എ​ൻ​ജി​നു​ക​ൾ, ക​യ​ർ)

    നി​രു​പ​ദ്ര​വ​കാ​രി​ക​ളാ​യ ഈ ​ഉ​ര​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റു​കി​യ വാ​ല് ഏ​താ​ണ്ട് ത​ല​യെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. വ​ള​രെ സാ​വ​ധാ​നം സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന അ​തി​ന് ശ​ത്രു​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ പ്ര​കൃ​തി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​ര​നു​ഗ്ര​ഹ​വു​മാ​ണ​ത്. വ​ള​ഞ്ഞു പു​ള​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​ര​ഗ​ങ്ങ​ളെ ക​യ​റു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് തെ​റ്റെ​ന്ന് പ​റ​യാ​നു​മാ​കി​ല്ല​ല്ലോ.


    യു​ക്തി​ക്ക് നി​ര​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ങ്കി​ലും 4.5 കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ഇ​രു​ത​ല​മൂ​രി​ക​ൾ (Indian sand boa/ Red sand boa) എ​ന്ന മ​ണ്ണൂ​ലി​പ്പാ​മ്പു​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും ശ​ത​കോ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ല​യാ​ണ് ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യി​ട​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു​കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്. റേ​ഡി​യോ ആ​ക്ടി​വ് മൂ​ല​ക​ത്തി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം, ലൈം​ഗി​ക ഉ​ത്തേ​ജ​നം, ധ​നാ​ഗ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ശു​ഭ​സാ​ന്നി​ധ്യം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​ല സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളും വി​ഷ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​വ​ക്കും ചാ​ർ​ത്തി​ക്കി​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ഇ​രു​ത​ല​മൂ​രി​ക​ളെ കാ​ണു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വ​യൊ​ക്കെ ഭാ​ര​ത്തി​ൽ തു​ലോം നി​സ്സാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ആ​ന്ധ്ര, തെ​ല​ങ്കാ​ന എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ന​ക്സ​ൽ ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ന​ക്സ​ലൈ​റ്റു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​താ​ണ് വ​ലു​പ്പം കൂ​ടി​യ​വ എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞു​കേ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ന​ന്നെ കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​ക്ക് വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ഉ​ര​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ഹാ​രം കൊ​ടു​ത്ത് വ​ള​ർ​ത്തി വ​ൻ​തു​ക​ക്ക് വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​ണ്.

    ഈ​നാം​പേ​ച്ചി​ക​ൾ (കോ​ഡ്: ബോ​ൾ)

    ഒ​രു​പ​ക്ഷേ ലോ​ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​കു​ന്ന ജീ​വി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ‘ഉ​റ​മ്പു​തീ​നി​ക​ൾ’ (Indian Pangolin). ഇ​റ​ച്ചി​ക്കാ​യു​ള്ള വേ​ട്ട​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി ആ ​ജീ​വി​യും അ​തി​ന്റെ ശ​ൽ​ക്ക​ങ്ങ​ളും ചൈ​ന​യി​ലെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഔ​ഷ​ധ​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ ചേ​രു​വ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ണു​വി​കി​ര​ണ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ‘ഇ​റി​ഡി​യം’ എ​ന്ന മൂ​ല​ക​ത്തി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് ഏ​റെ അ​പൂ​ർ​വ സി​ദ്ധി​ക​ൾ ഉ​ള്ള​വ​യാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​ണം.


    ശ​രീ​ര​ഭാ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ഞ്ചി​ലൊ​ന്നോ​ളം വ​രും ഈ​നാം​പേ​ച്ചി​യു​ടെ ശ​ൽ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ. ചെ​റി​യ അ​ന​ക്കം ത​ട്ടി​യാ​ൽ​പ്പോ​ലും ആ​ത്മ​ര​ക്ഷാ​ർ​ഥം പ​ന്തി​നെ​പ്പോ​ലെ ചു​രു​ണ്ടു കൂ​ടു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​തി​ന് ‘ബോ​ൾ’ എ​ന്ന വി​ളി​പ്പേ​ര് കൊ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്; ശ​ൽ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ സ്കെ​യി​ൽ​സ് (Scales) എ​ന്നും. വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി​യോ​ളം എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഉ​റു​മ്പു​തീ​നി​ക​ളെ 1972ലെ ​കേ​ന്ദ്ര വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ​നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​തീ​വ​സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഗ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തും. ഉ​റു​മ്പു​തീ​നി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​വു​ന​ൽ​കാ​നാ​യി എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ഫെ​ബ്രു​വ​രി മാ​സ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നാം ശ​നി​യാ​ഴ്ച Pangolin day ആ​യി ആ​ച​രി​ച്ച് വ​രു​ന്നു.

    വെ​ള്ളി​മൂ​ങ്ങ​ക​ൾ (കോ​ഡ്: ബൈ​ക്ക്)

    വെ​ള്ളി​മൂ​ങ്ങ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള (Barn owl) ഡി​മാ​ൻ​ഡ് സ​മീ​പ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​താ​യി​ട്ടാ​ണ് അ​നു​ഭ​വം. ഇ​ണ​ക​ൾ​ക്കാ​യി നി​ര​ന്ത​രം അ​രോ​ച​ക ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ മൂ​ളു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സ്റ്റാ​ർ​ട്ടാ​ക്കി നി​റു​ത്തി​യ ബൈ​ക്ക് എ​ന്ന​ർ​ഥം വ​രു​ന്ന പേ​ര് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​വേ​ള വ​നം വ​കു​പ്പ് മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഫ​ലം ചെ​യ്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​കാം ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​കാ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ ഇ​തി​ന്മേ​ൽ അ​ധി​ക​മാ​യി പ​തി​യാ​ത്ത​ത്.


    വെ​ള്ളി​മൂ​ങ്ങ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ന​മ്മു​ടെ ത​ട്ടും​പു​റ​ങ്ങ​ളി​ലും നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ങ്ങ​ളി​ലും യ​ഥേ​ഷ്ടം കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന രാ​ത്രി​ഞ്ച​ര​നാ​യ ഒ​രു പ​ക്ഷി​യാ​ണ്. അ​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​യ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി മാ​ന്ത്രി​ക​ശ​ക്തി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ളി​മൂ​ങ്ങ സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ​പ്പോ​ലും ദു​ഷ്ട​ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സ​ന്ത​ത​സ​ഹ​ചാ​രി​യാ​യാ​ണ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നോ​ർ​ക്കു​ക.

    ന​ക്ഷ​ത്ര ആ​മ​ക​ൾ (കോ​ഡ്: ഫോ​ർ വീ​ല​റു​ക​ൾ)

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​നാ​യി പെ​ട്ടി​യി​ലും മ​റ്റും അ​ട​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര ആ​മ​ക​ളു​ടെ (Indian star tortoise) നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ എ​ത്താ​റു​മു​ണ്ട്. ന​ക്ഷ​ത്ര ആ​മ​ക​ളെ അ​രു​മ​ക​ളാ​യി വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ന് വ​മ്പി​ച്ച ധ​നാ​ഗ​മ​ന​ത്തി​ന് വ​ഴി​വെ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് (Good luck charms) പ​ര​ക്കെ​യു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം. മു​മ്പൊ​ക്കെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​ട​ലോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ശു​ദ്ധ​ജ​ല ത​ടാ​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും ക​ള്ളു​ഷാ​പ്പു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും സം​ര​ക്ഷി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ആ​മ​ക​ളു​ടെ ഇ​റ​ച്ചി വി​ശി​ഷ്ട ഭോ​ജ​ന​മാ​യി വി​ള​മ്പി​യി​രു​ന്നു.


    ആ​ന​ക്കൊ​മ്പി​നും ക​ടു​വാ​ത്തോ​ലി​നും പു​റ​മെ പാ​മ്പി​ൻ​വി​ഷം, കീ​രി​ക​ളു​ടെ രോ​മം, ക​ട​ൽ​ക്കു​തി​ര​ക​ൾ, ക​ട​ൽ വെ​ള്ള​രി, വി​വി​ധ​ത​രം ശം​ഖു​ക​ൾ, ഷ​ഡ്പ​ദ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ര​ഗ​ജീ​വി​ക​ൾ, തി​മിം​ഗ​ല ഛർ​ദി, ത​ത്ത​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​നേ​ക​ങ്ങ​ളാ​യ പ​ക്ഷി വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നീ​ളു​ന്നു ക​ച്ച​വ​ടം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജീ​വി​ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ട്ടി​ക. നി​യ​മ​പ​രി​ര​ക്ഷ​യു​ള്ള വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളോ അ​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളോ ക്ര​യ​വി​ക്ര​യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തും അ​തി​ന് കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും ജ​യി​ൽ​വാ​സ​വും പി​ഴ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ശി​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​മ​രു​ന്നി​ടു​മെ​ന്ന് ഇ​തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ല​രും ഓ​ർ​ക്കാ​റി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് വാ​സ്ത​വം.

    വ​നം വ​കു​പ്പ് ടോ​ൾ​ഫ്രീ ന​മ്പ​ർ : 1800-425-4733

