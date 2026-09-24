എൽ നിനോ; പൂക്കളാൽ മൂടി അറ്റകാമ മരുഭൂമി

എൽ നിനോ; പൂക്കളാൽ മൂടി അറ്റകാമ മരുഭൂമിtext_fields
ചിലി: ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായി അറിയപ്പെടുന്ന ചിലിയിലെ അറ്റകാമ മരുഭൂമി എൽ നിനോ കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ പൂത്തുലഞ്ഞു. സാധാരണയായി വരണ്ടുകിടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഹെക്ടർ വിശാല പ്രദേശങ്ങൾ വയലറ്റ്, വെള്ള നിറങ്ങളിലുള്ള പൂക്കളാൽ മൂടപ്പെട്ടതോടെ "ഫ്ലവറിംഗ് ഡെസർട്ട്" എന്ന അപൂർവ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നത്.
അറ്റകാമ മരുഭൂമിയുടെ മണ്ണിനടിയിൽ ഏകദേശം 200-ഓളം സസ്യവർഗങ്ങളുടെ വിത്തുകളും കിഴങ്ങുകളും വർഷങ്ങളോളം സുഷുപ്താവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. മുളക്കാൻ അനുയോജ്യമായ മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇവ വളരുകയും പുഷ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് പിന്നിൽ. ഇത്തവണ എൽ നിനോ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച അസാധാരണ മഴയാണ് മരുഭൂമിയെ പൂക്കളുടെ പറുദീസയാക്കി മാറ്റിയത്. ഇതോടെ മരുഭൂമിയുടെ ഭൂപ്രകൃതി തന്നെ മാറി. അപൂർവ കാഴ്ച പകർത്താൻ വലിയ തോതിൽ സന്ദർശകരും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്.
ചിലിയുടെ ദേശീയ വനവകുപ്പായ കോനാഫിന്റെ (Conaf) കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ 180 മില്ലിമീറ്ററിലധികം മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇത്രയും മഴ മുമ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അറ്റകാമ ജൈവവൈവിധ്യ മാനേജർ സീസർ പിസാറോ പറഞ്ഞു. മഴവെള്ളം സാധാരണയേക്കാൾ ആഴത്തിൽ മണലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതോടെ സസ്യവളർച്ച വ്യാപകമായതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സാന്റിയാഗോയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 800 കിലോമീറ്റർ വടക്കുള്ള സംരക്ഷിത പ്രകൃതി മേഖലയിലാണ് പൂക്കളുടെ വിരിയൽ കൂടുതൽ വ്യാപകമായിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബറോടെ ഈ കാഴ്ച അതിന്റെ മനോഹരമായ അവസ്ഥയിലെത്തുമെന്നാണ് കോനാഫിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഏകദേശം 15,000 ഹെക്ടർ പ്രദേശം പൂക്കളാൽ മൂടപ്പെടുമെന്നും അധികൃതർ പ്രവചിക്കുന്നു.
മധ്യ, കിഴക്കൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഉപരിതല ജലത്തിന്റെ താപനില ഉയരുന്നതാണ് എൽ നിനോ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം. ഇത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ മഴയുടെയും കാറ്റിന്റെയും സ്വഭാവത്തെ ബാധിക്കുകയും അതിതീവ്ര കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിലവിലെ എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒന്നാകാമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
അതേസമയം, ജൂലൈയിൽ ചിലിയെ ബാധിച്ച കനത്ത മഴ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളും വിതച്ചു. മഴക്കെടുതികളിൽ കുറഞ്ഞത് 13 പേർ മരിക്കുകയും ഏകദേശം 4,000 വീടുകൾ തകരുകയും ഗുരുതര നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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