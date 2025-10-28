Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightEnvironment newschevron_rightകു​വൈ​ത്ത് ആ​കാ​ശ​ത്ത്...
    Environment news
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 8:59 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് ആ​കാ​ശ​ത്ത് കാ​ണാം സ്വാ​ൻ വാ​ൽ​ന​ക്ഷ​ത്രം

    text_fields
    bookmark_border
    കു​വൈ​ത്ത് ആ​കാ​ശ​ത്ത് കാ​ണാം സ്വാ​ൻ വാ​ൽ​ന​ക്ഷ​ത്രം
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പു​തു​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വാ​ൽ​ന​ക്ഷ​ത്രം സി/2025 ​ആ​ർ2 (സ്വാ​ൻ) ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം വ​രെ കു​വൈ​ത്ത് ആ​കാ​ശ​ത്ത് ദൃ​ശ്യ​മാ​കും. ബൈ​നോ​ക്കു​ല​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തെ​ക്ക​ൻ ച​ക്ര​വാ​ള​ത്തി​ൽ സൂ​ര്യാ​സ്ത​മ​യ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​വും അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വ​രെ​യും വാ​ൽ​ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സാ​ലിം ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ലെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ, ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര മ്യൂ​സി​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11 ന് ​യു​ക്രൈ​ൻ ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നാ​യ വ്‌​ളാ​ഡി​മി​ർ ബെ​സു​ഗ്ലി​യാ​ണ് ഈ ​വാ​ൽ​ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ തെ​ളി​ച്ച​വും ഭൂ​മി​യോ​ടു​ള്ള സാ​മീ​പ്യ​വും കാ​ര​ണം വാ​ൽ​ന​ക്ഷ​ത്രം ജ്യോ​തി​ശാ​സ്‍ത്ര​ജ്ഞ​രു​ടെ​യും ആ​കാ​ശ നി​രീ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി.

    ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ര്‍ 21 മു​ത​ൽ വാ​ൽ​ന​ക്ഷ​ത്രം ഭൂ​മി​യോ​ട് ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്ത് എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​മാ​സം 30 ഓ​ടെ അ​തി​ന്റെ തീ​വ്ര​ത 10.7+ ആ​കു​മെ​ന്നും പി​ന്നീ​ട് ക്ര​മേ​ണ മ​ങ്ങു​ക​യും ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ നീ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ഭൂ​മി​യി​ൽനി​ന്ന് 43 ദ​ശ​ല​ക്ഷം കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യാ​ണ് സ്വാ​ൻ. വാ​ൽ​ന​ക്ഷ​ത്രം അ​പ​ക​ട​ക​ര​മ​ല്ലെ​ന്ന് മ്യൂ​സി​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ പ്ലാ​ന​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ഈ ​വാ​ൽ​ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​യു​ടെ​യും ച​ല​നം ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യാം. വാ​ൽ​ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെക്കുറി​ച്ച് വി​പു​ല​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഇ​വി​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:scienceEnvironmentKuwaitcometswans
    News Summary - Swan's comet visible in Kuwait sky
    Similar News
    Next Story
    X