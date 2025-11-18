Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightEnvironment newschevron_rightകടുവാ സ​ങ്കേതങ്ങൾക്കു...
    Environment news
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 2:37 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 2:37 PM IST

    കടുവാ സ​ങ്കേതങ്ങൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങൾ നേട്ടിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി; ടൈഗർ സഫാരി കാടിന് പുറത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    കടുവാ സ​ങ്കേതങ്ങൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങൾ നേട്ടിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി; ടൈഗർ സഫാരി കാടിന് പുറത്ത്
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: എല്ലാ കടുവാ സ​ങ്കേതങ്ങൾക്കും ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങൾ നേട്ടിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. ബഫർ സോണും ഫ്രിഞ്ച് ഏരിയകളും പുറത്തെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽത​ന്നെ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. എല്ലാ കടവാ സ​ങ്കേതങ്ങളും ശബ്ദരഹിതമായിരിക്കണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി നർദ്ദേശിച്ചു.

    ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽത​ന്നെ ബഫർ ഏരിയയും കോർ ഏരിയയും വേർതിരിച്ച് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. പരിസ്ഥിതി ലോല പ്ര​ദേശങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലും നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണം.

    ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ കോടതി ഉത്തവരവ് നടപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നിർദേശം നൽകണമെന്ന് പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയത്തിന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി. സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി.ആർ. ഗവായി അധ്യക്ഷനായ ബഞ്ചാണ് ഈ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.

    കടുവാ സ​ങ്കേതങ്ങളുടെ ഫണ്ടിങ്, സ്റ്റാഫ്, കേഡർ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവക്ക് പ്രത്യേക ​പോളിസി നിശ്ചയിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. വനം ജീവനക്കാരുടെ ഔട്ട്സോഴ്സിങ് ഒഴിവാക്കണം. 2024 ൽ നിയമിച്ച പഠന കമ്മിറ്റി നടത്തിയ നിർ​ദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം.

    ഇനി മുതൽ ടൈഗർ സഫാരി അനുവദി​ക്കേണ്ടത് വനഭൂമിയല്ലാത്ത പ്രദേശത്തുകൂടിയോ മരങ്ങൾ നശിച്ചുപോയ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയോ മാത്രമേ ആാവൂ എന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

    ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കോർബറ്റ് കടുവാ സ​ങ്കേതത്തിലെ അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾ തടയണമെന്നും അനധികൃതമായി മരങ്ങൾ മുറിച്ചതിന് പകരം മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കണെമെന്നും നിർ​ദ്ദേശിച്ചു. രാത്രി ടൂറിസം പൂർണമായും നിരോധിക്കണമെന്നും കോടതി നിർ​ദ്ദേശിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tigertiger reserveEcological buffer zoneSupreme Court
    News Summary - Supreme Court orders conservation of ecologically sensitive areas around tiger reserves; Tiger safaris out of the forest
    Similar News
    Next Story
    X