Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightEnvironment newschevron_rightതായ്‌വാനിലും...
    Environment news
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 6:43 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 6:43 PM IST

    തായ്‌വാനിലും ഹോങ്കോങ്കിലും ദക്ഷിണ ചൈനയിലും ആഞ്ഞടിച്ച് സൂപ്പർ ടൈഫൂൺ ‘റാഗസ’

    text_fields
    bookmark_border
    തായ്‌വാനിലും ഹോങ്കോങ്കിലും ദക്ഷിണ ചൈനയിലും ആഞ്ഞടിച്ച് സൂപ്പർ ടൈഫൂൺ ‘റാഗസ’
    cancel
    Listen to this Article

    ഹോങ്കോങ്: തായ്‌വാൻ, ഹോങ്കോങ്, ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിൽ സൂപ്പർ ടൈഫൂൺ റാഗസ ആഞ്ഞടിച്ചതായും പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളം കയറിയതായും റിപ്പോർട്ട്. അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ, തായ്‌വാന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ കാറ്റിന്റെ ശരാശരി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 165 മൈൽ ആയിരുന്നുവെന്നും അവിടെ ഒരു തടാകത്തിന്റെ തടയണ തകർന്ന് 17 പേർ മരിച്ചതായും ഗാർഡിയൻ റി​പ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

    തുടർന്ന് കൊടുങ്കാറ്റ് ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറോട്ട് നീങ്ങി. ചൈനയിലെ ഗ്വാങ്‌ഡോങ് പ്രവിശ്യയിൽ മണിക്കൂറിൽ 150 മൈൽ വേഗതയിൽ കരയിൽ പതിച്ചു. ചൈനയിലെ ഷെൻ‌ഷെൻ, ചാവോഷോ, സുഹായ്, ഡോങ്‌ഗുവാൻ, ഫോഷാൻ എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞുപോകേണ്ടിവന്നു.

    അതേസമയം, ബുവാലോയ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക്കിലുടനീളം വികസിച്ചു, ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഫിലിപ്പീൻസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപായ ലുസോണിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യാപകമായ വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലമായി മേഖലയിൽ സ്കൂളുകൾ അടച്ചിടുകയും വിമാന സർവിസുകൾ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റാഗസ രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കോട്ട് നീങ്ങിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നത്. ഇത് ദ്വീപസമൂഹത്തിലെ ഒമ്പത് പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:climate changeEnvironmentalsuper typhoon
    News Summary - Super Typhoon Ragasa rampages through Taiwan, Hong Kong and southern China
    Similar News
    Next Story
    X