മൺസൂണിന്റെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ്; ഇന്ത്യയെ മൂടി മഴമേഘങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷ നൽകി ഐ.എസ്.ആർ.ഒ ഉപഗ്രഹചിത്രങ്ങൾ

മൺസൂണിന്റെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ്; ഇന്ത്യയെ മൂടി മഴമേഘങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷ നൽകി ഐ.എസ്.ആർ.ഒ ഉപഗ്രഹചിത്രങ്ങൾtext_fields
രാജ്യത്ത് ജൂൺ മാസത്തിലുടനീളം അനുഭവപ്പെട്ട മഴക്കുറവിനും കടുത്ത ചൂടിനും പിന്നാലെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ വീണ്ടും ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതായി ഐ.എസ്.ആർ.ഒ പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ ഉപഗ്രഹചിത്രങ്ങൾ. ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് പകർത്തിയ തെർമൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് ചിത്രങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം കട്ടിയുള്ള മഴമേഘങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ജൂൺ മാസത്തിലെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥക്ക് ശേഷം മൺസൂൺ വീണ്ടും സജീവമാകുകയാണെന്നതിന്റെ ദൃശ്യ തെളിവായാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളെ കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഉപഗ്രഹചിത്രങ്ങൾ പ്രകാരം മധ്യ ഇന്ത്യ, ഗംഗാ സമതലങ്ങൾ, ഉത്തരേന്ത്യയുടെ വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മഴമേഘങ്ങൾ വ്യാപകമായി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമർദ സംവിധാനവും ശക്തമായ മൺസൂൺ കാറ്റും ചേർന്നാണ് മഴയുടെ തീവ്രത വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഉത്തരേന്ത്യയിലെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി കനത്ത മഴയും ഇടിമിന്നലും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചനമനുസരിച്ച്, ജൂലൈ 1-ന് മൺസൂൺ പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും കിഴക്കൻ ഹരിയാനയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്കും മുന്നേറി. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഡൽഹി, ചണ്ഡീഗഢ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും മൺസൂൺ കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അറബിക്കടലിൽ നിന്നും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിന്നുമുള്ള ഈർപ്പമുള്ള കാറ്റുകൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ സംഗമിക്കുന്നതും മൺസൂൺ ട്രഫ് സാധാരണ സ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതുമാണ് മഴ വ്യാപിക്കാൻ പ്രധാന കാരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
ഡൽഹി-എൻ.സി.ആർ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി കടുത്ത ചൂടും ഉയർന്ന ഈർപ്പവും ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മൺസൂൺ സജീവമായതോടെ താപനിലയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാകുമെന്നും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴ ശക്തമാകാനിടയുണ്ടെന്നും ഐ.എം.ഡി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ ചിതറിയ മഴയും പിന്നീട് മിതമായതോ ശക്തമായതോ ആയ മഴയും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്.
അതേസമയം, മൺസൂൺ വൈകിയതിന്റെ ആഘാതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായ രാജസ്ഥാനിലേക്ക് മഴ ഇപ്പോഴും പൂർണമായി എത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഉപഗ്രഹചിത്രങ്ങൾ പ്രകാരം മഴമേഘങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് അതിവേഗം നീങ്ങുകയാണ്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മൺസൂൺ പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അനുകൂലമാണെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു
ഈ വർഷം ജൂൺ മാസം രാജ്യത്തിന് ഏറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ട മഴയേക്കാൾ ഏകദേശം 40 ശതമാനം കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 1901ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വരണ്ട ജൂൺ മാസങ്ങളിലൊന്നായി ഇത് മാറിയതായും കാലാവസ്ഥാ രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മഴക്കുറവ് മൂലം ഖരീഫ് കൃഷിയുടെ വിതയും മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു. നെല്ല്, പയർവർഗങ്ങൾ, എണ്ണക്കുരു വിളകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ കൃഷിയെ ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മൺസൂൺ വീണ്ടും ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതോടെ കാർഷിക മേഖലക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായ മഴ ലഭിക്കുന്നതോടെ ഖരീഫ് കൃഷി വേഗത്തിലാകുമെന്നും ജലസംഭരണികൾ നിറയാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഭൂഗർഭജലനിരപ്പ് മെച്ചപ്പെടുമെന്നും വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. അതേസമയം, ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളും ദുരന്തനിവാരണ ഏജൻസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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