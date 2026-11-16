ഡൽഹിയേക്കാൾ മോശം വായുനിലവാരം; രാജസ്ഥാനിലെ ശ്രീഗംഗാനഗറിൽ മലിനീകരണം രൂക്ഷം

ഡൽഹിയേക്കാൾ മോശം വായുനിലവാരം; രാജസ്ഥാനിലെ ശ്രീഗംഗാനഗറിൽ മലിനീകരണം രൂക്ഷംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ വായുമലിനീകരണ ചർച്ചകളിൽ ഡൽഹിക്കാണ് മുൻതൂക്കം. എന്നാൽ തലസ്ഥാനത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന മലിനീകരണ തോത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നഗരങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിലെ കാർഷിക നഗരമായ ശ്രീഗംഗാനഗറിലെ കണക്കുകൾ ഇതിന് തെളിവാണ്. പല ദിവസങ്ങളിലും ഡൽഹിയേക്കാൾ മോശം വായുനിലവാരമാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ നവംബർ 13 വരെയുള്ള 30 ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രീഗംഗാനഗറിലെ ശരാശരി വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (AQI) 321 ആയിരുന്നു എന്ന് AQI.in കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഡൽഹിയിൽ ഇത് 296 ആണ്. ഈ കാലയളവിൽ 17 ദിവസവും ശ്രീഗംഗാനഗറിൽ ഡൽഹിയേക്കാൾ ഉയർന്ന മലിനീകരണം രേഖപ്പെടുത്തി. 2024ലെ വാർഷിക ശരാശരി പി.എം 10 സാന്ദ്രതയിലും ശ്രീഗംഗാനഗറാണ് മുന്നിൽ. സെന്റർ ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ എനർജി ആൻഡ് ക്ലീൻ എയർ (CREA) കണക്കുപ്രകാരം നഗരത്തിൽ ഇത് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്ററിൽ 236 മൈക്രോഗ്രാമാണ്. ഡൽഹിയിൽ ഇത് 211 മൈക്രോഗ്രാമാണ്. രാജ്യത്തെ അനുവദനീയ പരിധി 60 മൈക്രോഗ്രാം മാത്രമാണ്.
താർ മരുഭൂമിയുടെ വടക്കൻ അതിർത്തിയിലുള്ള ഇവിടെ മണൽപ്പൊടി, വ്യവസായങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങളിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാന മലിനീകരണ സ്രോതസ്സുകൾ. ജില്ലയിൽ 570ലേറെ ഇഷ്ടിക ചൂളകളുണ്ടെന്നാണ് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ (NGT) രേഖകൾ. കടുകിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കൽക്കരിയും ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവയിൽ ചിലത് പ്രതിദിനം ആറു ടൺ വരെ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ സൂക്ഷ്മകണ മലിനീകരണത്തിന്റെ 15 ശതമാനവും ഇന്തോ-ഗംഗാ സമതലത്തിലെ മലിനീകരണത്തിന്റെ 8-14 ശതമാനവും ഇഷ്ടിക ചൂളകളിൽ നിന്നാണെന്ന് TERI-യിലെ മുതിർന്ന ഗവേഷകൻ അരിന്ദം ദത്ത പറയുന്നു.
പഞ്ചാബിലെ ഭട്ടിൻഡ, ഫിറോസ്പൂർ മേഖലകളിൽ നിന്നും പാകിസ്താനിലെ ലാഹോറിൽ നിന്നുമുള്ള മലിനവായു കാറ്റിലൂടെ നഗരത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിലെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് പി.എം 2.5 കണങ്ങളെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ദീപാവലിക്ക് പിന്നാലെ നവംബർ ഒമ്പതിന് ശ്രീഗംഗാനഗറിലെ AQI 547 ആയിരുന്നു. നവംബർ 10ന് ഇത് 700 ആയി ഉയർന്നപ്പോൾ ഡൽഹിയിലേത് 360.2 ആയിരുന്നു. ഗുരുതരമായ മലിനീകരണം നേരിടുമ്പോഴും 2019ൽ ആരംഭിച്ച ദേശീയ ശുദ്ധവായു പദ്ധതിയുടെ (NCAP) ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശ്രീഗംഗാനഗറിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ആവശ്യമായ പഴയ വായുനിലവാര നിരീക്ഷണ വിവരങ്ങളുടെ അഭാവമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് അരിന്ദം ദത്ത പറഞ്ഞു. ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻനഗരങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്കും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ശ്രീഗംഗാനഗറിലെ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.