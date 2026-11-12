ആഗോള കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തന റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടി; അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾ താഴേക്ക്, 28-ാം സ്ഥാനത്ത്

ആഗോള കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തന റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടി; അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾ താഴേക്ക്, 28-ാം സ്ഥാനത്ത്text_fields
ആഗോള കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം പിന്നോട്ടുപോയതായി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡക്സിന്റെ (CCPI) 2027-ലെ റിപ്പോർട്ട്. അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 28-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം 23-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഇന്ത്യ 2025-ലെ റാങ്കിങ്ങിൽ പത്താം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. രണ്ടുവർഷത്തിനിടെ 18 സ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇടിവാണ് രാജ്യത്തിനുണ്ടായത്. തുർക്കിയിലെ അന്റാലിയയിൽ നടക്കുന്ന കോപ്-31(COP31)കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയോടനുബന്ധിച്ചാണ് ബുധനാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്.
ആകെ 60.85 പോയിന്റാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. റാങ്കിങ്ങിൽ പിന്നോട്ടുപോയെങ്കിലും മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനത്തിൽ 'മീഡിയം' (ഇടത്തരം) വിഭാഗത്തിലാണ് ഇന്ത്യ. ജർമൻവാച്ച്, ന്യൂക്ലൈമറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവ സംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് 64 രാജ്യങ്ങളുടെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെയും കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ആഗോള ഹരിതഗൃഹ വാതക പുറന്തള്ളലിന്റെ 90 ശതമാനത്തിലധികത്തിനും ഉത്തരവാദികളാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ.
പുനരുപയോഗ ഊർജ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച പുരോഗതിയെ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സൗരോർജം, കാറ്റാടി ഊർജം, റൂഫ്ടോപ്പ് സോളാർ പദ്ധതികൾ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വളർച്ചക്ക് ഉയർന്ന റേറ്റിങ്ങാണ് നൽകിയത്. സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ പ്രോത്സാഹന പദ്ധതികളും ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിനുള്ള പിന്തുണയും ഊർജ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
2025 ജൂണോടെ രാജ്യത്തെ സ്ഥാപിത വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുടെ 50 ശതമാനവും ഫോസിൽ ഇതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ളതായി. 2030-ഓടെ കൈവരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യം അഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ മറികടക്കാൻ ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചു. എന്നാൽ, സ്ഥാപിത ശേഷിയിൽ ഫോസിൽ ഇതര ഊർജത്തിന്റെ വിഹിതം വർധിച്ചെങ്കിലും യഥാർഥ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇതിന്റെ പങ്ക് അതേ രീതിയിൽ വർധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
പുനരുപയോഗ ഊർജത്തിന്റെ വളർച്ചക്കനുസരിച്ച് വൈദ്യുതി ഗ്രിഡുകളും ഊർജ സംഭരണ സംവിധാനങ്ങളും വികസിക്കാത്തത് പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്. ഗ്രിഡിന്റെ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിനായി 2025 മേയ് അവസാനം മുതൽ ഡിസംബർ വരെ 2.3 ടെറാവാട്ട് മണിക്കൂർ സൗരോർജ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടിവന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഊർജ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ എംബറിന്റെ കണക്കുകളാണ് ഇതിനായി ഉദ്ധരിച്ചത്.
വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിന് കൽക്കരിയെ ഇപ്പോഴും വലിയ തോതിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതും അസംസ്കൃത എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതകം തുടങ്ങിയവയുടെ ഇറക്കുമതിയും ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥാ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. 2070-ഓടെ നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കൈവരിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽനിന്ന് മാറുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ കർമപദ്ധതി വ്യക്തമല്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് വിമർശിക്കുന്നു.
എന്നാൽ, റിപ്പോർട്ടിലെ വിലയിരുത്തലിനോട് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിയോജിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവക്കുന്നതെന്നും 2030-ലെ ഫോസിൽ ഇതര വൈദ്യുതി ശേഷി ലക്ഷ്യം നേരത്തേ കൈവരിച്ചത് ഇതിന് തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ വികസന ആവശ്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് കൽക്കരി ഉപയോഗം തുടരുകയെന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഖ്യാപിത നയമാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥാ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുന്നതിൽ പങ്കാളിയായ ഇ3ജി (E3G) ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധൻ നകുൽ ശർമയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഊർജ പരിവർത്തനത്തിൽ ഇന്ത്യ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ വേഗം വർധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്ഥാപിത പുനരുപയോഗ ഊർജ ശേഷിയും യഥാർഥ ഉൽപ്പാദനവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറക്കുക, ആളോഹരി കാർബൺ പുറന്തള്ളലും ഊർജ ഉപഭോഗവും നിയന്ത്രിക്കുക, കാലാവസ്ഥാ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രായോഗിക നടപടികളാക്കി മാറ്റുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളികളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജി20 രാജ്യങ്ങളിൽ യു.കെക്ക് മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ 'ഹൈ' റേറ്റിങ് ലഭിച്ചത്. പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ 'വെരി ലോ' വിഭാഗത്തിലാണ്. ആഗോള ഹരിതഗൃഹ വാതക പുറന്തള്ളലിന്റെ 75 ശതമാനത്തിലധികവും ജി20 രാജ്യങ്ങളുടെ സംഭാവനയായതിനാൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തടയുന്നതിൽ ഇവക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സൗദി അറേബ്യ 65-ാം സ്ഥാനത്തും റഷ്യ 66-ാം സ്ഥാനത്തും അമേരിക്ക 67-ാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. 84.05 പോയിന്റുമായി ഡെൻമാർക്കാണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്. ലിത്വാനിയയും ലക്സംബർഗുമാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ 19-ാം സ്ഥാനത്താണ്.