cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോട്ടയം: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമാണം നിർത്തി വെക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തോട് യോജിക്കാനാവില്ലെന്ന് ശശി തരുർ എം.പി. കോടികൾ മുടക്കിയുള്ള തുറമുഖ പദ്ധതി നിർമാണം അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. വൻകിട കപ്പലുകൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഇവിടെ നങ്കൂരമിടാനാവും. ഈ അവസ്ഥയിൽ നിർത്തി വെക്കുന്നത് കോടികളുടെ നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകും. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളടക്കം കോടികൾ പധതിക്കായി ചെലവിട്ടുണ്ട്. വിഴിഞ്ഞം പധതി രാജ്യത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിനും വലിയ സാധ്യതകളാണ് തുറക്കുക. യുവാക്കൾക്കടക്കം വലിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇത്തരമൊരു പധതിക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാവില്ല. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉയർത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചർച ചെയ്യണം. ഈ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരുമായി സംസാരിക്കാൻ താൻ തയാറാണെന്നും തരൂർപറഞ്ഞു Show Full Article

News Summary -

Sasi Tharoor said that he cannot agree with the demand to stop the construction of Vizhinjam port