    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിക്കൊരുങ്ങി ബ്രസീൽ

    ന​വം​ബ​ർ 10 മു​ത​ൽ 21 വ​രെ ബെ​ലേം ന​ഗ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി
    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിക്കൊരുങ്ങി ബ്രസീൽ
    കോ​പ് 30ക്ക് വേദിയാകുന്ന ബെലേം നഗരം

    ബ്ര​സീ​ലി​യ: ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ​ബ്ര​സീ​ൽ. പാ​രി​സ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ​പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. ബ്ര​സീ​ലി​ലെ തു​റ​മു​ഖ ന​ഗ​ര​മാ​യ ബെ​ലേം ആ​ണ് കോ​പ് 30 എ​ന്ന ചു​രു​ക്ക​പ്പേ​രി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 10 മു​ത​ൽ 21 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. ചൈ​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡി​ങ് സ്യൂ​സി​യാ​ങ് ആ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യു.​കെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ​യ്ർ സ്റ്റാ​ർ​മ​ർ, ജ​ർ​മ​ൻ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഫ്രെ​ഡ​റി​ക് മെ​ർ​സ്, യൂ​​റോ​പ്യ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ർ​സു​ല വൊ​ൺ ദേ​ർ ലെ​യെ​ൻ, ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ ലോ​ക​നേ​താ​ക്ക​ളും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ അ​ഭാ​വം കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ഗോ​ള പി​ന്മാ​റ്റ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​ര​ൽ​ചൂ​ണ്ടു​ന്ന​താ​യി ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​ർ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ചുഴലിക്കാറ്റ്: ഫിലിപ്പീൻസിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ

    മ​നി​ല: ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഫെ​ർ​ഡി​ന​ന്‍റ് മാ​ർ​കോ​സ് ജൂ​നി​യ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ക​ൽ​മേ​ഗി ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റി​ൽ 114 പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും 127 പേ​രെ കാ​ണാ​താ​വു​ക​യും​ചെ​യ്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ മി​ന്ന​ൽ പ്ര​ള​യ​മാ​ണ് മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്. 20 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​രെ​യാ​ണ് ദു​ര​ന്തം ബാ​ധി​ച്ച​ത്. 5,60,000 ത്തി​ല​ധി​കം ഗ്രാ​മീ​ണ​ർ ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​യി. ഇ​തി​ൽ നാ​ല​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​രെ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​താ​യി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ൽ​മേ​ഗി ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ് വി​യ​റ്റ്നാം തീ​ര​ത്തേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​ത്തു​ട​ങ്ങി. ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​യ​ർ​ന്ന വേ​ലി​യേ​റ്റ​വും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഹോ​ചി​മി​ൻ സി​റ്റി​യി​ൽ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    News Summary - Sao Paulo hosts business leaders as COP30 prepares to launch in Belem
