    Homechevron_rightNewschevron_rightEnvironment newschevron_rightരാജസ്ഥാനിലെ സാംഭാർ...
    Environment news
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 6:01 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 6:02 PM IST

    രാജസ്ഥാനിലെ സാംഭാർ ഉപ്പ് തടാകത്തിൽ പിങ്ക് നിറം നിറച്ച് രാജഹംസങ്ങളെത്തി

    Royal swans,Sambhar Salt Lake,Rajasthan,Pink hue,Migratory birds, ദേശാടനപക്ഷികൾ, രാജഹംസം, ദേശാടനം, വലിയ അരയന്നകൊക്ക്
    സംഭാർ തടാകത്തിലെ രാജഹംസങ്ങൾ

    Listen to this Article

    രാജസ്ഥാൻ: ഭൂമിയിലെ മനോഹരകാഴ്ചകളിലൊന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാനിൽ. പ്രശസ്തമായ സാംഭാർ ഉപ്പുതടാകത്തിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങിയത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രാജഹംസങ്ങളാണ്. നീലനിറമാർന്ന തടാകത്തിലേക്ക് പിങ്കും വെള്ളയും കലർന്ന നിറത്തിലുള്ള രാജഹംസങ്ങൾ ദേശാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രദേശത്തെ പക്ഷിനിരീക്ഷകരെയും വിനോദസഞ്ചാരിക​ളെയും ജയ്പുരിനടുത്തുള്ള തടാകത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ്. ആഴം കുറഞ്ഞ തടാകത്തിൽ ഗ്രേറ്റർ ​െഫ്ലമിങ്കോകളും ലെസ്സർ ​െഫ്ലമിങ്കോകളുമുണ്ട്. ഉപ്പുതടാകത്തിൽ അവക്കാവശ്യമായ ഭക്ഷണമായ ആൽഗകളു​ണ്ടെന്നതാണ് ഇവരെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കുന്നത്.

    മധ്യേഷ്യൻ ദേശാടനപാതയിലൂടെയുള്ള വാർഷിക പലായനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പക്ഷികൾ കൂട്ടമായെത്തുന്നത്. അതിശൈത്യത്തി​ന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് പക്ഷികൾ മിതമായ കാലാവസ്‍ഥയിലേക്ക് ദേശാടനം തുടങ്ങുന്നത്. റഷ്യ, സൈബീരിയ,മം​ഗോളിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നാണ് വിദേശപക്ഷികൾ ​ഇവിടേക്കെത്തുന്നത്. 240 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള തടാകത്തിൽ വലിയ അരയന്നകൊക്കുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഒക്ടോബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ് കൂടുതൽ രാജഹംസങ്ങൾ എത്താറ്. ഇവയോടൊപ്പം നിരവധി ഇനം താറാവുകളും ദേശാടനപക്ഷികളും തടാകത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പക്ഷി വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

    ഈ വർഷം പെയ്ത ഉയർന്ന തോതിലുള്ള മഴ പക്ഷികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെന്നതാണ് പക്ഷികളുടെ ഗണ്യമായ വർധനക്ക് കാരണമെന്നും പറയുന്നു. നിലവിൽ തടാകത്തിൽ രണ്ടു മുതൽ രണ്ടരലക്ഷം രാജഹംസങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷിനിരീക്ഷകരുടെയും പക്ഷി​ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെയും പറുദീസയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സാംഭാർ തടാകം. രാജഹംസങ്ങൾ ഇരതേടുന്നതും കൂട്ടമായി പറക്കുന്നതും കാണാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് രാജസ്‍ഥാനിലെ സംഭാർ ഉപ്പുതടാകക്കരയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉൾനാടൻ ഉപ്പ് തടാകവും ദേശാടനപക്ഷികളെ പിന്തുണക്കുന്ന തണ്ണീർത്തടവുമാണ് സാംഭാർ.

    Girl in a jacket

    TAGS:RajasthanEnvironment Newsmigratory birds
