Madhyamam
    Environment news
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 9:29 AM IST

    ന​മ്മു​ടെ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ എ​വി​ടെ?

    ഏ​ഴു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 3911 എ​ണ്ണം
    ന​മ്മു​ടെ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ എ​വി​ടെ?
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ൻ കു​റ​വ്. 2017ലെ ​സെ​ൻ​സ​സി​ൽ 5706 എ​ണ്ണ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ 2024ലെ ​സെ​ൻ​സ​സ് പ്ര​കാ​രം 1795 മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഏ​ഴു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 3911 കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ. ആ​ന​പ്രേ​മി സം​ഘം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഹ​രി​ദാ​സ് മ​ച്ചി​ങ്ങ​ലി​ന് ല​ഭി​ച്ച വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ​രേ​ഖ​യി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​രും പി​ടി​ക്കു​ന്നി​ല്ല, പി​ന്നെ​വി​ടെ ?

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 1972 മു​ത​ൽ ആ​ന​പി​ടി​ത്തം ഇ​ല്ല. അ​പ്പോ​ൾ ബാ​ക്കി ആ​ന​ക​ൾ എ​വി​ടെ പോ​യി എ​ന്നാ​ണ് ചോ​ദ്യ​മു​യ​രു​ന്ന​ത്. കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത് അ​വ​യു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്നാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​ന​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 2017ൽ ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 5706 ആ​ന​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് 2022ൽ 2785 ​ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. 2023ൽ 1920​ഉം 2024ൽ 1795​ഉം ആ​യി. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​രി​ഞ്ഞ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് 870ഓ​ളം ആ​ന​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​പ്പോ​ഴും ബാ​ക്കി ആ​ന​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഹ​രി​ദാ​സ് മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    കു​റ​വു​വ​ന്ന ആ​ന​ക​ൾ കാ​ട്ടി​ൽ ചെ​രി​ഞ്ഞ​താ​ണോ മ​റ്റെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​ണോ ആ​ന സ​ർ​വേ സ​മ​യ​ത്ത് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​താ​ണോ എ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലെ വ്യ​ത്യാ​സം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഗൗ​ര​വ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ന​പ്രേ​മി​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം.

    477 നാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ

    ● വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​കെ 477 നാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ.

    ● ഇ​തി​ൽ 384 എ​ണ്ണം സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലും 93 എ​ണ്ണം ദേ​വ​സ്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു കീ​ഴി​ലും

    ● സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ൽ 293 കൊ​മ്പ​ന്മാ​രും 78 പി​ടി​യാ​ന​ക​ളും. മ​ഘ​ന (മോ​ഴ​യാ​ന) 13 എ​ണ്ണ​വു​മു​ണ്ട്.

    ● തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ച്ചി, ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, മ​ല​ബാ​ർ ദേ​വ​സ്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു കീ​ഴി​ൽ 93 ആ​ന​ക​ൾ. ഇ​തി​ൽ 84 കൊ​മ്പ​ന്മാ​രും എ​ട്ടു പി​ടി​യാ​ന​ക​ളും ഒ​രു മ​ഘ​ന​യും. ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ലാ​ണ് മ​ഘ​ന​യു​ള്ള​ത്.

    ● 2020 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 2025 ഏ​പ്രി​ൽ 30 വ​രെ 113 നാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ചെ​രി​ഞ്ഞു. രോ​ഗ​വും പ്രാ​യാ​ധി​ക്യ​വു​മാ​ണ് കാ​ര​ണം. 90 കൊ​മ്പ​ന്മാ​രും 18 പി​ടി​യാ​ന​ക​ളും അ​ഞ്ച് മ​ഘ​ന​ക​ളും ചെ​രി​ഞ്ഞ​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ആ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ 39 ആ​ന​ക​ൾ

    ● സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ അ​ഞ്ച് ആ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 39 ആ​ന​ക​ൾ. 21 കൊ​മ്പ​ന്മാ​രും ര​ണ്ടു പി​ടി​യാ​ന​ക​ളും 16 മ​ഘ​ന​ക​ളു​മാ​ണി​ത്. വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തും ആ​ളെ​ക്കൊ​ല്ലി​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി ച​ട്ടം പ​ഠി​പ്പി​ച്ച് കു​ങ്കി​യാ​ന​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന​തും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തു​മെ​ല്ലാം ഈ ​ആ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്.

    ● കോ​ട്ടൂ​ർ, കോ​ട​നാ​ട്, കോ​ന്നി, മു​ത്ത​ങ്ങ, ധോ​ണി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ.

