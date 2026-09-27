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    ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യം! കേരള പക്ഷിനിരീക്ഷണ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ അധ്യായമായി ചെമ്പുവാലൻ പൊന്തക്കിളിയെ കണ്ടെത്തി

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    ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യം! കേരള പക്ഷിനിരീക്ഷണ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ അധ്യായമായി ചെമ്പുവാലൻ പൊന്തക്കിളിയെ കണ്ടെത്തി
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    കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിലെ പ്രധാന ജൈവവൈവിധ്യ ഹോട്ട്‌സ്പോട്ടായ കാക്കൂർ എലിയോടുമലയിൽ അപൂർവ ദേശാടനപ്പക്ഷിയായ ചെമ്പുവാലൻ പൊന്തക്കിളി (Rufous-tailed Scrub Robin) കണ്ടെത്തി. കേരളത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഈ പക്ഷിയെ കണ്ടെത്തുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത് ആദ്യ റിപ്പോർട്ടാണെന്നതും ഈ കണ്ടെത്തലിന്റെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു.

    സെപ്റ്റംബർ 25, വെള്ളിയാഴ്ച പതിവുപോലെ പക്ഷിനിരീക്ഷണത്തിനിറങ്ങിയ കോഴിക്കോട്ടെ സ്ഥിരം പക്ഷിനിരീക്ഷകനായ മുഹമ്മദ് റാഫിയാണ് ഈ അപൂർവ പക്ഷിയെ കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പ്രാണികളും മറ്റ് അകശേരുകികളും ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ഈ പക്ഷി, യൂറോപ്പ്, വടക്കേ ആഫ്രിക്ക മുതൽ മധ്യേഷ്യ വരെ പ്രജനനം നടത്തുകയും ശൈത്യകാലത്ത് പൂർണമായും ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ദേശാടനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഇനമാണ്.

    സാധാരണയായി ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ മാത്രം (passage migrant) കാണപ്പെടുന്ന ഈ പക്ഷി, മുമ്പ് വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലെ ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ആ പക്ഷി തെക്കൻ കേരളത്തിൽ, അതും എലിയോടുമല പോലൊരു പ്രദേശത്ത് എത്തിയത് പക്ഷിനിരീക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ച് അസാധാരണവും ആവേശകരവുമായ സംഭവമാണ്.

    സ്പോട്ടഡ് ഫ്ലൈക്യാച്ചർ, ഗ്രേറ്റർ വൈറ്റ്ത്രോട്ട്, റെഡ്-ടെയിൽഡ് ഷ്രൈക്ക് തുടങ്ങിയ പക്ഷികളും സമാനമായ ദേശാടന രീതി പിന്തുടരുന്നവയാണ്. ദേശാടനക്കാലം ആരംഭിച്ചുവെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയായാണ് ഈ കണ്ടെത്തലിനെ പക്ഷിനിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. വരും ആഴ്ചകളിൽ കൂടുതൽ ദേശാടനപ്പക്ഷികൾ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യജാലങ്ങളും അനുകൂലമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയും ഉള്ളതിനാൽ എലിയോടുമല ദേശാടനപ്പക്ഷികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഇടത്താവളമായി മാറുകയാണ്.

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    News Summary - Rare Rufous-Tailed Scrub Robin Discovered in Kerala: A First for South India
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