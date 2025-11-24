Begin typing your search above and press return to search.
    ശാ​ന്തി​ഗി​രി​യി​ൽ നാ​ട്ടു​മ​യൂ​രി ശ​ല​ഭം

    ശാ​ന്തി​ഗി​രി​യി​ൽ നാ​ട്ടു​മ​യൂ​രി ശ​ല​ഭം
    ശാ​ന്തി​ഗി​രി​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ നാ​ട്ടു​മ​യൂ​രി ശ​ല​ഭം

    കേ​ള​കം: അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി ക​ണ്ടു​വ​രാ​റു​ള്ള നാ​ട്ടു​മ​യൂ​രി ശ​ല​ഭ​ത്തെ കേ​ള​കം ശാ​ന്തി​ഗി​രി​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. തെ​രു​വ​മു​റി ലി​ജോ​യു​ടെ വീ​ട്ടു പ​രി​സ​ര​ത്താ​ണ് ശ​ല​ഭ​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    കേ​ള​കം ശ​ല​ഭ ഗ്രാ​മം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​യ ലി​ജോ​യാ​ണ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് നാ​ട്ടു​മ​യൂ​രി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വ​രി മ​രം (Chloroxylon swietenia) ആ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ലാ​ർ​വ ഭ​ക്ഷ​ണ സ​സ്യം. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ‘ഓ​ക്കി​ല’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ശ​ല​ഭ പ​ഠ​ന​ഗ്ര​ന്ഥം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത് വ​ഴി കേ​ള​കം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ചെ​മ്പോ​ട്ട് നീ​ലി (redspot), ഒ​റ്റ​വ​ര​യ​ൻ സെ​ർ​ജ​ന്റ് (staff sergeant) തു​ട​ങ്ങി​യ ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളെ​യും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ശ​ല​ഭ നി​രീ​ക്ഷ​ണ ലി​സ്റ്റ് പു​തു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

