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    'പ്രോജക്ട് ചീറ്റ' വ്യാപിക്കുന്നു: ഇനി ഗുജറാത്തിലും ചീറ്റകൾ; കുനോയിൽ നിന്ന് ആറ് ചീറ്റകളെത്തും

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    പ്രോജക്ട് ചീറ്റ വ്യാപിക്കുന്നു: ഇനി ഗുജറാത്തിലും ചീറ്റകൾ; കുനോയിൽ നിന്ന് ആറ് ചീറ്റകളെത്തും
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    ഇന്ത്യയുടെ ചീറ്റ പുനരധിവാസ പദ്ധതിക്ക് കൂടുതൽ വ്യാപ്തി നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്തിലെ കച്ചിലെ ബന്നി പുൽമേടുകളിലേക്ക് ആറ് ചീറ്റകളെ മാറ്റാൻ നീക്കം. ചീറ്റകളെ ബന്നിയിൽ വിടുതൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

    സർദാർ വല്ലഭ്ഭായി പട്ടേലിന്റെ ജന്മവാർഷിക ദിനമായ ഒക്ടോബർ 31 ചീറ്റകളെ ബന്നിയിൽ വിടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള തീയതിയായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തീയതി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

    ആറ് ചീറ്റകൾ

    കുനോയിൽ നിന്ന് ബന്നിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി ആറ് ചീറ്റകളെ കണ്ടെത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കുനോയിൽ ജനിച്ച രണ്ട് ആൺചീറ്റകൾ, ബോട്സ്വാനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച ഒരു ആൺചീറ്റ, മൂന്ന് പെൺചീറ്റകൾ എന്നിവ സംഘത്തിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം. ചീറ്റകളുടെ പേരുകൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

    കുനോയിൽ മാത്രം ചീറ്റകളെ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ രാജ്യത്തെ മറ്റ് അനുയോജ്യമായ പ്രദേശങ്ങളിലും ചീറ്റകളുടെ ജനസംഖ്യ സ്ഥാപിക്കുകയെന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ബന്നിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം.

    കച്ചിലെ ബന്നി പുൽമേടുകൾ വർഷങ്ങളായി ചീറ്റകളുടെ പുതിയ ആവാസവ്യവസ്ഥയായി പരിഗണിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്. ചീറ്റകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഇരമൃഗങ്ങളുടെ ലഭ്യത, ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ വിസ്തൃതി, പരിസ്ഥിതി സാഹചര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബന്നിയിൽ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഗുജറാത്ത് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി ചീറ്റകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാകുന്നതോടെ പ്രോജക്ട് ചീറ്റയുടെ വ്യാപ്തിയും വർധിക്കും.

    കുനോയിൽ നിന്നുള്ള ചീറ്റകളുടെ മറ്റ് ആവാസവ്യവസ്ഥകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 20ന് ബോട്സ്വാനയിൽ നിന്നെത്തിച്ച മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പെൺചീറ്റയായ CCB-2 എന്ന രാധയെ മധ്യപ്രദേശിലെ ഗാന്ധിസാഗർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഗാന്ധിസാഗറിൽ രണ്ട് ആൺചീറ്റകളും രണ്ട് പെൺചീറ്റകളും ഉൾപ്പെടെ നാല് ചീറ്റകളുണ്ട്.

    കെനിയയിൽനിന്നും ചീറ്റകളെത്തിയേക്കും

    കെനിയയിൽ നിന്ന് നാല് ചീറ്റകളെ ബന്നിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ആൺ-പെൺ ജോഡികളായിരിക്കും ഇവയെന്നാണ് നേരത്തെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ.

    കെനിയയിൽ നിന്നുള്ള ചീറ്റകളുടെ വരവ് യാഥാർഥ്യമായാൽ ബന്നിയിലേക്ക് കുനോയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്ന ചീറ്റകളുടെ എണ്ണത്തിലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലോ മാറ്റമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചീറ്റകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ബന്നിയിൽ വലിയൊരു ജനസംഖ്യ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് ദീർഘകാല ലക്ഷ്യം.

    കുനോയിൽ ചീറ്റകളുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നു

    ഇന്ത്യയിലെ ചീറ്റകളുടെ എണ്ണം നിലവിൽ 55–56 വരെയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും കുനോ ദേശീയോദ്യാനത്തിലാണ്. കുനോയിൽ ജനിച്ച ചീറ്റകളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതും പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന നേട്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, പദ്ധതിക്ക് വെല്ലുവിളിയായി 2022ൽ നമീബിയയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച ആദ്യ എട്ട് ചീറ്റകളിൽ ഒന്നായ ഗൗരവ് അടുത്തിടെ ചത്തിരുന്നു. കുനോയിൽ രണ്ട് പെൺചീറ്റകൾ ഗർഭിണികളാണെന്നും വരും മാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

    കുനോയിൽ സിംഹങ്ങളെ എത്തിക്കണമെന്ന ആവശ്യം

    കുനോയിൽ നിന്ന് ചീറ്റകളെ ഗുജറാത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ചില പ്രാദേശിക പ്രതിനിധികൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുനോ സംഘർഷ് സമിതി, ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏഷ്യാറ്റിക് സിംഹങ്ങളെ കുനോയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ദീർഘകാല ആവശ്യം ആദ്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏഷ്യാറ്റിക് സിംഹങ്ങൾക്ക് ബദൽ ആവാസവ്യവസ്ഥ ഒരുക്കുന്നതിനായി കുനോയെ പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഗുജറാത്തിൽനിന്ന് സിംഹങ്ങളെ മാറ്റുന്ന പദ്ധതി ഇതുവരെ നടപ്പായിട്ടില്ല.

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    News Summary - 'Project Cheetah' expands: Cheetahs are coming to Gujarat next; six cheetahs will arrive from Kuno
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