മഴക്കാലമല്ലേ, മഴയല്ലേ; ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി കാത്തിരിക്കേണ്ട! മഴയുടെ വരവ് ചെടികൾ പറയും...text_fields
മൊബൈൽ ആപ്പുകളിലെ കാലാവസ്ഥാ അപ്ഡേറ്റുകളും റഡാർ മുന്നറിയിപ്പുകളും നോക്കി മഴയെ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. എന്നാൽ, ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ മഴയെ എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത്? അന്ന് അവർക്ക് കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയിരുന്നത് പ്രകൃതിയായിരുന്നു!
അതെ, ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി മാനം തെളിയുന്നത് കാത്തുനിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൃത്യമായി മഴയുടെ വരവ് പറയുന്ന 'നിശബ്ദ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രങ്ങൾ' നമ്മുടെ തൊടിയിലുണ്ട്. ചെറിയൊരു ഇലയനക്കത്തിലൂടെയും പൂവിടലിലൂടെയും മഴയുടെ വരവ് പ്രകൃതി നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ സൂചന നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രം കൂടി ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വിസ്മയം തന്നെയാണ്.
മനുഷ്യർക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്ത അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെ ചെടികൾ വളരെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നു. വായുവിലെ ഈർപ്പം, താപനില, അന്തരീക്ഷ മർദത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവ ചെടികളിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം കൂടുമ്പോൾ പരാഗണത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഡാൻഡെലിയോൺ, ട്യൂലിപ്സ് തുടങ്ങിയ പൂക്കൾ ഇതളുകൾ ചുരുട്ടിപ്പിടിക്കും. പ്രകൃതി തന്നെ ഒരുക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക കുടയാണിത്.
മഴക്ക് തൊട്ടുമുൻപ് മാപ്പിൾ, കോട്ടൺവുഡ് തുടങ്ങിയ മരങ്ങളുടെ ഇലകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അന്തരീക്ഷത്തിലെ മർദ്ദവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഇവയുടെ ഇലകൾ വശങ്ങൾ മാറി ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ മണ്ണിൽ നിന്നും ചെടികളിൽ നിന്നും ഒരു പ്രത്യേക സുഗന്ധം വരാറുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം കൂടുമ്പോൾ മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മജീവികൾ പുറത്തുവിടുന്നതും ചെടികൾ പുറത്തുവിടുന്നതുമായ പ്രത്യേക സംയുക്തങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഈ മണം ഉണ്ടാകുന്നത്. പണ്ട് കാലം മുതൽക്കേ കർഷകർ ഈ ഗന്ധത്തെ മഴയുടെ വരവായി കണക്കാക്കാറുണ്ട്.
ചെടികൾക്ക് മഴ പ്രവചിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നല്ല, മറിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാറ്റങ്ങളോട് അവ പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. ഈർപ്പത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ചെടികളുടെ കോശങ്ങളിൽ മർദം ചെലുത്തുമ്പോൾ അവ സ്വാഭാവികമായി പ്രതികരിക്കുന്നു. ചില ചെടികൾക്ക് അന്തരീക്ഷ മർദത്തിലുണ്ടാകുന്ന നേരിയ കുറവുപോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്നത് ഗവേഷണങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
സാങ്കേതികവിദ്യ എത്ര വളർന്നാലും, പ്രകൃതിയുടെ ഈ നിശബ്ദ ഭാഷ വായിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് അതീവ കൗതുകകരമാണ്. കർഷകരും പൂന്തോട്ടപരിപാലകരും തലമുറകളായി പിന്തുടരുന്ന ഇത്തരം നിരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നു. അടുത്ത തവണ കരിമേഘങ്ങൾ ആകാശത്ത് നിറയുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ ചെടികളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. അവ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളോട് മഴയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതന്നേക്കാം.
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