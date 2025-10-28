Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Oct 2025 1:07 PM IST
    28 Oct 2025 1:07 PM IST

    അ​ൽ സ​ലീ​ൽ നാ​ച്ചു​റ​ൽ പാ​ർ​ക്ക് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി

    ല​ക്ഷ്യം സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഇ​ക്കോ​ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റ​ൽ
    അ​ൽ സ​ലീ​ൽ നാ​ച്ചു​റ​ൽ പാ​ർ​ക്ക് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി
    അ​ൽ കാ​മി​ൽ വ​ൽ വാ​ഫി വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ സ​ലീ​ൽ നാ​ച്ചു​റ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ മേ​യു​ന്ന മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ അ​ൽ കാ​മി​ൽ വ​ൽ വാ​ഫി വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ സ​ലീ​ൽ നാ​ച്ചു​റ​ൽ പാ​ർ​ക്ക് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​രാ​റി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി അ​ടു​ത്തി​ടെ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​മാ​ൻ എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി​യും ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ഫെ​ർ​ട്ടി​ലൈ​സ​ർ ക​മ്പ​നി​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും സു​സ്ഥി​ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഇ​ക്കോ​ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി അ​ൽ സ​ലീ​ൽ നാ​ച്ചു​റ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​നെ മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ക​രാ​റി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നി​സാ​ർ ബി​ൻ സ​ലേം അ​ൽ അ​റൈ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക അ​നു​ഭ​വം സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ടൂ​റി​സം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ റി​സ​ർ​വി​ന്റെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ഇ​ത് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ൽ സ​ലീ​ൽ നാ​ച്ചു​റ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്കു​ള്ള സൂ​ച​നാ ബോ​ർ​ഡ്

    ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന കെ​ട്ടി​ടം, ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത വെ​റ്റ​റി​ന​റി ക്ലി​നി​ക്, പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ സേ​വ​ന, വി​വ​ര സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ ഒ​രു ഐ​സൊ​ലേ​ഷ​ൻ സോ​ൺ എ​ന്നി​വ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം, വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ​യും സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി കൈ​വ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ടൂ​റി​സ​വും പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​വും അ​വ​ബോ​ധ​പ​ര​വു​മാ​യ ഇ​ടം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ ഗ​സ​ല്ലു​ക​ൾ എ​ന്ന​റി​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​രു​ഭൂ​വി​ലെ മാ​നു​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത വാ​സ​സ്ഥ​ലം​കൂ​ടി​യാ​യാ​ണ് അ​ൽ സ​ലീ​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ പാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. നി​ര​വ​ധി വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ വേ​ട്ട​ക​ളും ന​ട​ന്ന​ത് ഗ​സ​ല്ലു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യാ​ന്‍ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് 1997ല്‍ ​പാ​ർ​ക്ക് സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 220 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ വി​സ്തീ​ണ​മു​ള്ള​താ​ണ് അ​ൽ സ​ലീ​ൽ പാ​ർ​ക്ക്. വ​ട​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്താ​യി ഹ​ജാ​ര്‍ മ​ല​നി​ര​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

