Madhyamam
    Environment news
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 11:51 AM IST

    ഒ​മാ​നി​ൽ വൃ​ക്ഷ​ദി​നാ​ച​ര​ണം 31ന്; സൗ​ജ​ന്യ വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും

    ഒ​മാ​നി​ൽ വൃ​ക്ഷ​ദി​നാ​ച​ര​ണം 31ന്; സൗ​ജ​ന്യ വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ വൃ​ക്ഷ​ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ വി​ത​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31നാ​ണ് ഒ​മാ​നി ട്രീ ​ഡേ രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. തൈ​വി​ത​ര​ണം വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ അ​ഞ്ച് പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. ബൗ​ഷ​റി​ലെ ഖു​ബ്റ ബീ​ച്ച്, സീ​ബി​ലെ അ​ൽ ബ​ർ​കാ​ത് സ്ട്രീ​റ്റ്, അ​മ​റാ​ത്തി​ലെ അ​ൽ അ​മ​റാ​ത് സ്ട്രീ​റ്റ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ 11 വ​രെ വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ക്കും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സി​റ്റി സെൻറ​ർ സീ​ബി​ൽ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ 12 വ​രെ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ക്കും. അ​ൽ മൗ​ജ് സ്ട്രീ​റ്റി​ലെ അ​ൽ ഖ​ലി​ലി മ​ജ്‍ലി​സി​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം 4.30ന് ​അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട തൈ​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ക്കും.

    ത​ല​സ്ഥാ​ന​ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​സ്ഥി​തി​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ​ച്ച​പ്പി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ വി​ത​ര​ണം. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പ​ച്ച​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ചൂ​ട് കു​റ​ക്കാ​നും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ വാ​യു​വി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും മ​സ്ക​ത്ത് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും വി​പു​ല​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വ​ന്ത​മാ​യി തൈ​ക​ൾ ന​ട്ട് പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ന​ഗ​ര​പ​രി​സ​രം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    Girl in a jacket

