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    വടക്കൻ ഒമാനിൽ മഴ കനക്കും; മുന്നറിയിപ്പുമായി അധികൃതർ

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    വടക്കൻ ഒമാനിൽ മഴ കനക്കും; മുന്നറിയിപ്പുമായി അധികൃതർ
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    മസ്കത്ത്: ഒക്ടോബറിൽ സുൽത്താനേറ്റിന്റെ വടക്കൻ പ്രവിശ്യകളിൽ സാധാരണ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന് ഒമാൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

    രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് മേഖലകളിൽ സാധാരണ തോതിലുള്ള മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്നുള്ള തീരദേശ മേഖലകളിൽ ഇത്തവണ സാധാരണയേക്കാൾ കുറവ് മഴക്കേ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഇതോടൊപ്പം, ഈ മാസം ഒമാനിലുടനീളം അന്തരീക്ഷ താപനില സാധാരണയേക്കാൾ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം പ്രവചിക്കുന്നു.

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    News Summary - Temperature Rise Expected Across Oman
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