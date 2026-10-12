വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ എത്തുന്നു; കേരളത്തിൽ 15 മുതൽ ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത

വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ എത്തുന്നു; കേരളത്തിൽ 15 മുതൽ ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതtext_fields
തെക്കൻ ഉപദ്വീപിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ എത്തുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം അനുകൂലമാണെന്നും അടുത്ത രണ്ട്-മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മൺസൂൺ ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐ.എം.ഡി) അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രതിദിന കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിലാണ് ഐ.എം.ഡി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
രാജ്യത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ പിൻവാങ്ങുന്നത് തുടരുകയാണെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂണിന്റെ വരവോടെ തെക്കൻ ഉപദ്വീപിൽ അടുത്ത അഞ്ച്–ആറ് ദിവസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ 18 വരെ കേരളം, മാഹി, തീരദേശ കർണാടക, തെക്കൻ ഉൾനാടൻ കർണാടക, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, കാരക്കൽ, തീരദേശ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഐ.എം.ഡി അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ 17, 18 തീയതികളിൽ വടക്കൻ ഉൾനാടൻ കർണാടകയിലും, ഒക്ടോബർ 15, 16 തീയതികളിൽ റായലസീമയിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇത്തവണ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ മഴക്കുറവ്
ഈ വർഷത്തെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്ത് 759.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ട 868.6 മില്ലിമീറ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് 12.6 ശതമാനം കുറവാണിതെന്ന് ഐ.എം.ഡി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മഴക്കുറവിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ട്രോപ്പിക്കൽ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ എൽ നിനോ സാഹചര്യം ആണ്. ജൂണിൽ രൂപപ്പെട്ട എൽ നിനോ പിന്നീട് ശക്തിപ്രാപിക്കുകയായിരുന്നു.
മധ്യ, കിഴക്കൻ ഉഷ്ണമേഖലാ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ സമുദ്രോപരിതല താപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസമാണ് എൽ നിനോ-സതേൺ ഓസിലേഷൻ . ഇതിന് എൽ നിനോ, ലാ നിനോ, ന്യൂട്രൽ എന്നീ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണയായി എൽ നിനോ മൺസൂൺ മഴ കുറയാൻ കാരണമാകുമ്പോൾ, അതിന്റെ വിപരീത ഘട്ടമായ ലാ നിനോ ആഗോളതലത്തിൽ തണുപ്പിന് കാരണമാകാറുണ്ട്.
ആഗോള കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസിയായ ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവചിച്ചതനുസരിച്ച്, ഇത്തവണത്തെ എൽ നിനോ 2026 ഡിസംബറിൽ ശക്തിയിലെത്താനും 1950 മുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ എൽ നിനോ ആയി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ, എൽ നിനോ സാഹചര്യം 2027 ഫെബ്രുവരി വരെ തുടരാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസികളുടെ പ്രവചനം.
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