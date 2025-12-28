Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Environment news
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 12:36 PM IST

    ന​വാ​ഗ​ത​രു​ടെ പു​ൽ​ക്കൂ​ട്​​

    അ​ൽ​ഐ​ൻ മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നി​ച്ച​ത്​ 390 മൃ​ഗ​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ
    ന​വാ​ഗ​ത​രു​ടെ പു​ൽ​ക്കൂ​ട്​​
    വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നേ​ട്ട​വു​മാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ അ​ൽ​ഐ​ൻ മൃ​ഗ​ശാ​ല. 2025 ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 390 മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ൽ പു​തു​താ​യി ജ​നി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ 65 ശ​ത​മാ​ന​വും വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ന്ന​ത് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടു​ന്നു. സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ വ​ന്യ​ജീ​വി പ​രി​പാ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​വും ആ​ഗോ​ള ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള മൃ​ഗ​ശാ​ല​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​മാ​ണ് അ​പൂ​വ​ർ ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ പി​റ​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഒ​റി​ക്സ്, അ​റേ​ബ്യ​ൻ സാ​ൻ​ഡ് ഗ​സ​ൽ, ചാ​ദ് ഡാ​മ ഗ​സ​ൽ, മ​ഹോ​ർ ഗ​സ​ൽ, സ്പെ​ക്സ് ഗ​സ​ൽ, ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ഡോ​ർ​കാ​സ് ഗ​സ​ൽ, അ​റേ​ബ്യ​ൻ താ​ർ, ബാ​ർ​ബാ​റി ഷീ​പ്, ബെ​യ്സ ഒ​റി​ക്സ്, സി​മ്മി​റ്റാ​ർ ഹൊ​ർ​ണ​ഡ് ഒ​റി​ക്സ്, ആ​ഡ​ക്സ്, നൈ​ൽ ലെ​ച്ച്​​വി, ഹി​പ്പോ​പ്പൊ​ട്ടാ​മ​സ്, വി​വി​ധ​യി​നം ക​ട​ലാ​മ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി അ​പൂ​ർ​വ്വ ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നി​ച്ച​വ​രി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം ഇ​രു​പ​ത്തി​നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​റും ക​ർ​മ​നി​ര​ത​രാ​ണ്. ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ പോ​ഷ​കാ​ഹാ​രം, കൃ​ത്യ​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന, അ​വ​യു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യ്ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ‘സിം​സ്’ സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഈ ​സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​നം, ദൈ​നം​ദി​ന പെ​രു​മാ​റ്റം, ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മം, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കൃ​ത്യ​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. 1200ല​ധി​കം അം​ഗീ​കൃ​ത മൃ​ഗ​ശാ​ല​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​നി​മ​ൽ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്‌​സ് ഓ​ഫീ​സ​ർ റീം ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കാ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ​ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​ക്ക​ളാ​യ ഈ ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യൊ​രു അ​നു​ഭൂ​തി​യും അ​റി​വ്​ പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മൃ​ഗ​ശാ​ല ഇ​തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഈ ​നേ​ട്ടം വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യും അ​ന്ത​ർ​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യും അ​ൽ​ഐ​ൻ മൃ​ഗ​ശാ​ല​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ഒ​ന്നു​കൂ​ടി ഉ​റ​പ്പി​ക്കും.

    TAGS:EnvironmentAnimalsMeadows
