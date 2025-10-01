Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Environment news
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 9:20 AM IST

    ശ​താ​വ​രി കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​തി​യ വ​ന​പു​ഷ്പം പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി

    ശ​താ​വ​രി കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​തി​യ വ​ന​പു​ഷ്പം പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി
    വാ​ഗ​മ​ണ്ണി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ പു​തി​യ സ​സ്യം

    Listen to this Article

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: ശ​താ​വ​രി​യു​ടെ സ​സ്യ​കു​ടും​ബ​മാ​യ അ​സ്പ​രാ​ഗേ​സി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പു​തി​യ ഇ​നം സ​സ്യ​ത്തെ വാ​ഗ​മ​ൺ കു​ന്നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക്ലോ​റോം​ഫൈ​റ്റം ജീ​നി​യ​സി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ അ​തി​ഥി. വാ​ഗ​മ​ണ്ണി​ലെ പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ പു​ൽ​മേ​ട്ടി​ലാ​ണ് വ​ലി​യ കി​ഴ​ങ്ങു​ക​ളു​ള്ള ഈ ​സ​സ്യം വ​ള​രു​ന്ന​ത്. പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ കോ​ള​ജ്, ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് സ​ർ സൈ​യ്ദ് കോ​ള​ജ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ക​രാ​യ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് എ​സ്. നാ​യ​ർ, ഡോ. ​എം.​കെ. ര​തീ​ഷ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, മാ​ലി​യ​ങ്ക​ര എ​സ്.​എ​ൻ കോ​ള​ജി​ലെ പ്ര​ഫ​സ​ർ​മാ​രാ​യ ഡോ. ​സി.​എ​ൻ. സു​നി​ൽ, ഡോ. ​എം.​ജി. സ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ആ​ല​പ്പു​ഴ എ​സ്.​ഡി കോ​ള​ജി​ലെ ഡോ. ​ജോ​സ് മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഗ​വേ​ഷ​ക​രാ​ണ് ഈ ​ചെ​ടി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഫൈ​റ്റോ​ടാ​ക്സ് എ​ന്ന രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ജേ​ണ​ലി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ബ​ന്ധം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം വ​ള​ർ​ന്ന് പു​ഷ്പി​ക്കു​ന്ന ക്ലോ​റോ​ഫൈ​റ്റം വ​ന​പു​ഷ്പം എ​ന്ന പേ​രി​ട്ട ഈ ​ചെ​ടി മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ വെ​ളു​ത്ത പൂ​ക്ക​ളും മ​ഞ്ഞ​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള കേ​സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടും കൂ​ടി​യു​ള്ള​താ​ണ്. ഹെ​ർ​ബ​ൽ വ​യാ​ഗ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​ഫേ​ദ് മു​സ​ലി (chlorophytum tuberosum)യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ക്ലോ​റോ​ഫൈ​റ്റം ജ​നു​സി​ലെ 25ഓ​ളം സ്പീ​ഷു​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തി​യ സ​സ്യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ഷ​ധ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​താ​യി ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:western ghatsEnvironmentFlowers
    News Summary - New wild flower from the asparagus family discovered in the Western Ghats
