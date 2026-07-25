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    Environment news
    Posted On
    date_range 25 July 2026 4:54 PM IST
    Updated On
    date_range 25 July 2026 4:54 PM IST

    ഫ്രാൻസിലും സ്പെയിനിലും അതിരൂക്ഷമായ കാട്ടുതീ; സ്പെയിനിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ, മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു

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    ഫ്രാൻസിലും സ്പെയിനിലും അതിരൂക്ഷമായ കാട്ടുതീ; സ്പെയിനിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ, മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു
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    മാഡ്രിഡ്: യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ ഫ്രാൻസിലും സ്പെയിനിലും കാട്ടുതീ അതിരൂക്ഷമായി പടരുന്നു. സ്ഥിതി ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് സ്പെയിൻ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നായി മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളെയാണ് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത്. തുടർച്ചയായി അനുഭവപ്പെടുന്ന കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗവും ശക്തമായ വരണ്ട കാറ്റുമാണ് കാട്ടുതീ അതിവേഗം പടരാൻ പ്രധാന കാരണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    സ്പെയിനിലെ സ്ഥിതിയാണ് ഏറെ ആശങ്കാജനകം. തലസ്ഥാനമായ മാഡ്രിഡിന് സമീപവും അവില പ്രവിശ്യയിലും പടർന്നുപിടിച്ച രണ്ട് വൻ കാട്ടുതീ പിന്നീട് ഒന്നായി മാറുകയായിരുന്നു. ഇത് പ്രദേശത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് ഇതിനോടകം ചാമ്പലായത്. അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ തീ അണയ്ക്കാൻ കഠിന പരിശ്രമം തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കടുത്ത ചൂടും കാറ്റും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്.

    യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ സഹായം തേടി ഫ്രാൻസ്

    ഫ്രാൻസിലും കാട്ടുതീ വ്യാപകമായി തുടരുകയാണ്. പ്രശസ്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കാപ് ഫെറെ (Cap Ferret) ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികളെയും പ്രദേശവാസികളെയും ബോട്ട് മാർഗ്ഗമാണ് സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒഴിപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ മാത്രം 19,000 ഹെക്ടറിലധികം വരുന്ന വനമേഖല പൂർണ്ണമായി കത്തിനശിച്ചു.

    സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണാതീതമായതോടെ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ അടിയന്തര സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇ.യുവിന്റെ പ്രത്യേക ഫയർഫൈറ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകളും വിമാനങ്ങളും പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ രംഗത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

    കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗത്തിൽ വെന്തുരുകി യൂറോപ്പ്

    സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ എന്നത്തേക്കാളും വലിയ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പ്രതിസന്ധിയാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത്. തുടർച്ചയായ ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ കാരണം കാട്ടുതീ പടരാനുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും, കാറ്റിന്റെ ഗതി പെട്ടെന്ന് മാറിയത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയായിരുന്നു. വീടുകളും പൊതുസ്വത്തുക്കളും നശിച്ചതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പെരുവഴിയിലായത്. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായില്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

    തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ ഫ്രാൻസിലെ ഗിറോണ്ടെ, ലാൻഡെസ് മേഖലകളിലെ ഏകദേശം 200,000 ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ സൈന്യത്തെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.അതേസമയം, മാഡ്രിഡിന് സമീപമുള്ള തീപിടുത്തം അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമാണെന്ന് സ്പാനിഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തലസ്ഥാനത്തിന് പടിഞ്ഞാറുള്ള മൂന്ന് തീപിടുത്തങ്ങൾ ഒരൊറ്റ തീപിടുത്തത്തിൽ ലയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണിതിന് കാരണം എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

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    TAGS:franceEuropean UnionEUWildfiresSpainEmanuel Macron
    News Summary - More than 220,000 evacuated in France and Spain due to wildfires
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