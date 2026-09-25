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    മൺസൂൺ മഴക്കുറവ് 15 ശതമാനം; ശക്തമാകുന്ന എൽ നിനോ കാർഷിക മേഖലക്ക് ആശങ്ക

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    മൺസൂൺ മഴക്കുറവ് 15 ശതമാനം; ശക്തമാകുന്ന എൽ നിനോ കാർഷിക മേഖലക്ക് ആശങ്ക
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    ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ മഴയിലെ കുറവ് 15 ശതമാനമായി ഉയർന്നതായി ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട്. ശക്തിപ്പെടുന്ന എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം വരും ദിവസങ്ങളിലെ മഴയെ കൂടുതൽ ബാധിക്കാനിടയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

    സെപ്റ്റംബർ 21 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്ത് ലഭിച്ച ആകെ മഴ 704 മില്ലീമീറ്ററാണ്. ഇത് ദീർഘകാല ശരാശരിയേക്കാൾ 15 ശതമാനം കുറവാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മഴ 27 ശതമാനം കുറവാണ്. കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ 26 ശതമാനവും, വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ 10 ശതമാനവും, മധ്യ ഇന്ത്യയിൽ ആറു ശതമാനവും മഴക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

    എന്നിരുന്നാലും ഖരീഫ് കൃഷിക്ക് മഴക്കുറവിന്റെ ആഘാതം ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഖരീഫ് വിത്തിടൽ ഭൂരിഭാഗവും പൂർത്തിയായതും ജൂലൈയിൽ ലഭിച്ച അധികമഴയും കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമായതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

    കാർഷിക മേഖലയെ ബാധിക്കാവുന്ന പ്രധാന അപകടസാധ്യതയായി ശക്തമാകുന്ന എൽ നിനോയെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. നിനോ 3.4 സൂചിക 2.53 ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 2015ലെ സമാന കാലയളവിൽ ഇത് 2.14 ആയിരുന്നു. അതേസമയം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര ഡൈപോൾ (IOD) സൂചിക 0.7 ആയി പോസിറ്റീവ് നിലയിലെത്തിയത് എൽ നിനോയുടെ ചില പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഭാഗികമായി കുറക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

    സെപ്റ്റംബർ 18 വരെയുള്ള കണക്കുപ്രകാരം ഖരീഫ് വിത്തിടൽ വിസ്തൃതി 110.4 ദശലക്ഷം ഹെക്ടറാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 1.3 ശതമാനം കുറവാണെങ്കിലും സാധാരണ ഖരീഫ് കൃഷി വിസ്തൃതിയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തും വിത്തിടൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ പ്രധാന ഖരീഫ് വിളയായ നെല്ലിന്റെ കൃഷിവിസ്തൃതി 3.7 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 42.9 ദശലക്ഷം ഹെക്ടറായി. പയർവർഗങ്ങളുടെയും ചെറുധാന്യങ്ങളുടെയും കൃഷിവിസ്തൃതി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ജലസംഭരണികളിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവും ആശങ്കയുണർത്തുന്നതാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 17-നുള്ള കണക്കുപ്രകാരം രാജ്യത്തെ ജലാശയങ്ങൾ ആകെ ശേഷിയുടെ 71 ശതമാനം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നിലവാരത്തിന്റെ 79.4 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ജലാശയങ്ങൾ വെറും 52 ശതമാനം ശേഷി മാത്രമാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

    വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺസൂൺ പിൻവാങ്ങിത്തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ, ശക്തമാകുന്ന എൽ നിനോയും രാജ്യത്തെ അസമമായ മഴവിതരണവും വരും മാസങ്ങളിലെ കാർഷിക മേഖലയെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു.

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    News Summary - Monsoon rainfall deficit 15 percent; Strengthening El Nino is a concern for the agricultural sector
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