രാജ്യത്തുടനീളം കാലവർഷം വ്യാപിച്ചു; മഴക്കുറവ് 14 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു

രാജ്യത്തുടനീളം കാലവർഷം വ്യാപിച്ചു; മഴക്കുറവ് 14 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം വ്യാഴാഴ്ച രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെയും ഹരിയാനയിലെയും പഞ്ചാബിലെയും ശേഷിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും കാലവർഷം മുന്നേറിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ മഴക്കാലത്തിന്റെ പരിധിയിലായത്. സാധാരണയായി ജൂലൈ 8-നാണ് കാലവർഷം രാജ്യം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കാറുള്ളത്.
മൂന്ന് ദിവസം വൈകി, ജൂൺ 4-നാണ് കേരളത്തിൽ ഇക്കുറി കാലവർഷം ആരംഭിച്ചത്. മഴ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്താൻ 36 ദിവസവുമെടുത്തു. സാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ ജൂൺ 1-ന് കേരളത്തിലെത്തുന്ന കാലവർഷം 38 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, അതായത് ജൂലൈ 8-ഓടെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കാറുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 17-ഓടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് കാലവർഷം പിൻവാങ്ങിത്തുടങ്ങുകയും ഒക്ടോബർ 15-ഓടെ രാജ്യത്തുനിന്ന് പൂർണമായും പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പതിവ്.
കാലവർഷം നേരത്തെയോ വൈകിയോ എത്തുന്നത് നാലുമാസത്തെ മഴക്കാലത്ത് ലഭിക്കുന്ന ആകെ മഴയുടെ അളവിനെയോ മഴയുടെ ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ വിതരണത്തെയോ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ഖരീഫ് കൃഷിയുടെ പുരോഗതിയെ അത് സ്വാധീനിക്കുമെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മഴയുടെ ലഭ്യതയും ജലസേചന സാധ്യതയും കണക്കിലെടുത്താണ് കർഷകർ വിത്തിടേണ്ട സമയവും കൃഷി ചെയ്യേണ്ട വിളയും തീരുമാനിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ എട്ട് ദിവസത്തിനിടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലഭിച്ച ശക്തമായ മഴ രാജ്യത്തെ മഴക്കുറവ് ഗണ്യമായി കുറക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 1 മുതൽ ജൂലൈ 9 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ രാജ്യത്തെ ആകെ മഴക്കുറവ് ജൂൺ മാസത്തിലെ 40 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 14 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞതായി ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇത് കൃഷി മേഖലക്കും ജലസംഭരണികൾക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ്.
എന്നിരുന്നാലും മഴയുടെ വിതരണം രാജ്യത്തുടനീളം ഒരുപോലെയല്ല. ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, കേരളം, പഞ്ചാബ്, അസം, മേഘാലയ, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, നാഗാലാൻഡ്, ഗോവ എന്നീ പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഗണ്യമായ മഴക്കുറവാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇതുമൂലം ഖരീഫ് കൃഷിക്കായുള്ള വിത്തിടൽ മന്ദഗതിയിലായിരിക്കുകയാണ്. ജൂലൈ 6 വരെ ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് രാജ്യത്തെ ഖരീഫ് വിളകളുടെ കൃഷിവിസ്തൃതി 21 ശതമാനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെല്ല്, പയർവർഗങ്ങൾ, എണ്ണക്കുരു വിളകൾ, ചെറുധാന്യങ്ങൾ, പരുത്തി എന്നിവയുടെ കൃഷിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മഴയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള കൃഷിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം കർഷകരുടെ ഉപജീവനമാർഗമായതിനാൽ മഴക്കുറവ് കാർഷികോൽപ്പാദനത്തെയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെയും ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഉയരുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം, നിലവിൽ ലഭിച്ച മഴയുടെ ആശ്വാസം ദീർഘകാലം തുടരുമെന്നുറപ്പില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടുന്ന മധ്യ ഇന്ത്യയിലും തെക്കൻ ഉപദ്വീപൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മഴയുടെ തോത് ഗണ്യമായി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം പ്രധാനമായും മഴയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള കൃഷി നടക്കുന്ന 'മൺസൂൺ കോർ സോൺ' മേഖലയിലായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക.
അതിനാൽ, കാലവർഷം രാജ്യത്തുടനീളം വ്യാപിച്ചതും ആകെ മഴക്കുറവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതും ആശ്വാസകരമാണെങ്കിലും, മഴയുടെ അസമമായ വിതരണം, ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗുരുതരമായ മഴക്കുറവ്, ഖരീഫ് കൃഷിയിലെ പിന്നാക്കാവസ്ഥ എന്നിവ ഇപ്പോഴും രാജ്യത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി തുടരുകയാണെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
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