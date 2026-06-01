കാലവർഷം നാലു ദിവസത്തിനകം; ജൂൺ മൂന്നിനും നാലിനും അതിശക്ത മഴക്ക് സാധ്യത; നാല് വരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക്

കാലവർഷം നാലു ദിവസത്തിനകം; ജൂൺ മൂന്നിനും നാലിനും അതിശക്ത മഴക്ക് സാധ്യത; നാല് വരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം നാലു ദിവസത്തിനകം എത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കേരളത്തിനു പുറമെ തമിഴ്നാട്ടിലും മഴയെത്തും. ജൂൺ നാലു വരെ കേരളത്തിലും മാഹിയിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. നാലു വരെ കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി.
മഴയെ തുടർന്ന് ഇന്ന് ഒമ്പത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് അലർട്ട് ഉള്ളത്.
ജൂൺ മൂന്നിന് ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, ജില്ലകളിലും നാലിന് പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലുമാണ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും മണ്മിടിച്ചിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുരന്ത സാധ്യതകളും മുന്നിൽ കണ്ട് കാലവർഷത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വകുപ്പുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് റൂൾ കർവിന് മുകളിലെത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ദുരന്ത സാധ്യതാ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ പട്ടിക തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന-വില്ലേജ് തലങ്ങളിൽ പുതുക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
